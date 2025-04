´La Montaña Solitaria´; una novela que desgarra y reconcilia el alma.

CÍRCULO ROJO.- En un panorama literario donde la inmediatez y la superficialidad a menudo reinan, llega una obra que se atreve a mirar hondo: “La Montaña Solitaria”, una novela que emerge como un refugio para quienes han conocido el abismo de la soledad y la necesidad de reconstruirse desde las cenizas. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta obra marca el debut de una autora cuya sensibilidad narrativa promete dejar huella.

La historia gira en torno a Claudia, una mujer herida que decide retirarse a una montaña aislada para reencontrarse con sus recuerdos, su dolor y, eventualmente, con su fuerza interior. En este paisaje agreste pero simbólico, la protagonista emprende un viaje de introspección que duele, sana y transforma.

La autora, que comenzó a escribir en su adolescencia como forma de entender el mundo y expresarse, tardó más de diez años en dar forma a esta novela. Inspirada por vivencias personales y momentos de profunda vulnerabilidad, “La Montaña Solitaria” no solo es una obra de ficción, sino también un acto de catarsis. "Claudia es un reflejo de mí en ciertos momentos de mi vida", confiesa la autora. Y se nota: cada página está impregnada de autenticidad emocional.

El estilo introspectivo y la prosa cuidada construyen un universo narrativo que interpela al lector con silencios cargados de significado y pasajes que invitan a la reflexión. La alternancia entre pasado y presente no solo estructura la novela, sino que también refleja el vaivén emocional de quien intenta sanar.

Dirigida a quienes han sentido el peso del miedo, la necesidad de escapar o el vacío de la soledad, esta obra ha generado opiniones profundas entre quienes ya la han descubierto. Es una lectura recomendada para aquellos que buscan más que entretenimiento: una experiencia literaria que toca las fibras del alma.

SINOPSIS

En lo alto de una montaña perdida, donde el viento susurra secretos y los senderos parecen caminos hacia el alma, una joven busca refugio de los ecos de un pasado marcado por el dolor. Claudia, nuestra narradora, no es solo una superviviente; es una voz que camina por la cuerda floja entre la resistencia y la fragilidad.

Entre recuerdos que arden como brasas y una lucha constante por encontrarse a sí misma, su historia se despliega como una confesión íntima: la violencia que destrozó su niñez, el amor incondicional hacia una madre rota por dentro y la batalla por encontrar luz en la oscuridad de un hogar plagado de gritos y silencios. La montaña no es solo un paisaje; es un personaje más, un refugio que la acoge cuando no queda nada más.

Con una narración desgarradora y profundamente humana, La montaña solitaria no solo relata una vida marcada por el maltrato y la soledad, sino también un viaje hacia la sanación, donde el paisaje, la naturaleza y los recuerdos se entrelazan en una lucha por hallar sentido en el caos.

Este libro es un abrazo a quienes alguna vez han sentido que el mundo se desmorona, un recordatorio de que, incluso en las grietas más profundas, puede nacer algo hermoso.

AUTORA

Jessica Iglesias (Bruselas, 1982) ha encontrado en la escritura un refugio, una forma de dar voz a lo que a veces no puede decirse en voz alta. Desde joven, las palabras fueron su manera de comprenderse a sí misma y dar sentido a las emociones que la atravesaban.

La montaña solitaria es su primera novela, un relato que nace de lo más profundo, donde memoria y dolor se entrelazan en una historia tan íntima como universal. Con una prosa delicada y precisa, la autora explora los rincones más frágiles del alma humana en un viaje que oscila entre la melancolía y la esperanza. Para ella, escribirla fue un acto de valentía.

Actualmente, compagina su pasión por la escritura con su trabajo como directora de marketing y comunicación.