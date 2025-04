Eficiencia y ahorro con AT-CASH EVO, la nueva solución de autocobro para espacios reducidos

La automatización del punto de venta continúa avanzando como una tendencia clave en sectores donde la eficiencia, la higiene y la seguridad en la gestión del efectivo son esenciales. Comercios, establecimientos de restauración, farmacias y otros negocios que operan con un volumen elevado de transacciones encuentran en las soluciones de autocobro una vía efectiva para reducir errores, evitar manipulaciones innecesarias y optimizar recursos.

AT CASH EVO, desarrollada por Automated Transactions, responde a estas necesidades mediante un diseño compacto, robusto y económico. Se trata de una solución de autocobro que integra tecnologías de última generación en un formato pensado para adaptarse incluso a espacios reducidos. El equipo está dotado de una interfaz táctil intuitiva, indicadores lumínicos y funcionalidades avanzadas para garantizar un proceso de pago fluido y sencillo, sin necesidad de intervención por parte del personal.

Seguridad, higiene y control: tres pilares esenciales La máquina AT CASH EVO está diseñada para proteger el efectivo y asegurar cada transacción. Su sistema de validación permite detectar billetes y monedas falsos, reduciendo el riesgo de fraude. Además, la estructura incorpora anclajes internos que refuerzan la protección ante robos y manipulaciones externas. Estas características resultan especialmente valiosas en negocios con una alta rotación de efectivo o ubicados en zonas con especial sensibilidad en materia de seguridad.

Uno de los aspectos más destacados de esta solución es la eliminación del contacto directo con el dinero durante el cobro. Esta funcionalidad ha sido clave para sectores como la alimentación, la salud o la restauración, donde se requiere una experiencia de compra más higiénica y controlada. Al evitar errores de cambio y facilitar el seguimiento de la caja, el dispositivo contribuye también a optimizar la gestión diaria del punto de venta.

Conectividad avanzada y eficiencia operativa AT CASH EVO ofrece integración con más de cien softwares de gestión empresarial, lo que permite una monitorización en tiempo real de las operaciones. Gracias a esta conectividad, es posible mantener un control constante de ventas, stock y cierres de caja desde cualquier ubicación, optimizando así el trabajo administrativo.

El equipo procesa hasta doce monedas y billetes en cuestión de segundos, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas como el cierre de caja. Su pantalla táctil permite personalizar la interfaz con logotipos o mensajes corporativos, mejorando la experiencia visual del cliente y reforzando la imagen de marca.

Disponible desde 3.995 euros (sin incluir instalación ni mantenimiento), AT CASH EVO representa una solución rentable, compacta y adaptada a las necesidades reales de los negocios que trabajan con efectivo.