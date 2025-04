La Escuela de Talento Digital impulsa la empleabilidad con formación tecnológica sin coste en Madrid

Madrid sigue apostando por la empleabilidad y el desarrollo profesional en el sector tecnológico con la Escuela de Talento Digital, un programa de formación en competencias digitales y certificaciones reconocidas internacionalmente.

Formación flexible y especializada A través de la Agencia de Empleo de Madrid, esta iniciativa ofrece cursos 100% online en áreas clave como Ciberseguridad, Linux, Microsoft, CISCO y Programación, permitiendo a los alumnos formarse a su propio ritmo y desde cualquier lugar. El único requisito es estar empadronado en la ciudad de Madrid.

Actualmente, la Escuela de Talento Digital cuenta con más de 2000 alumnnos y alumnas en especialidades tecnológicas avanzadas como Linux, Ciberseguridad, JAVA, Ethical Hacking y Administración y Configuración de Redes, así como aplicaciones de Office

Certificaciones de prestigio internacional Todos los cursos están alineados con certificaciones de reconocimiento global de empresas líderes como CISCO, Linux, Oracle y Microsoft, lo que garantiza la calidad de la formación y su impacto en la empleabilidad de los participantes. Esta iniciativa no solo proporciona conocimientos técnicos avanzados, sino que también abre puertas a oportunidades laborales en un sector en constante crecimiento.

Entre las principales salidas profesionales destacan:

Administrador/a de sistemas y redes

Analista de ciberseguridad

Especialista en Ethical Hacking

Desarrollador/a Java

Experto/a en herramientas de productividad con Microsoft Office

Transformando carreras profesionales El acceso a una formación de calidad en competencias digitales puede marcar un antes y un después en la vida profesional de los alumnos. Muchos de los participantes llegan a la Escuela de Talento Digital en búsqueda de un cambio de rumbo en sus carreras o con el objetivo de mejorar su posición en el mercado laboral.

Historias de éxito de personas que tras completar el curso de Ciberseguridad consiguen su primer empleo como analista en una consultora tecnológica, o como profesionales del sector administrativo certificados en Microsoft , reflejan el impacto real de estos programas formativos.

El aprendizaje de habilidades tecnológicas no solo abre puertas a nuevos empleos, sino que también incrementa la estabilidad y las oportunidades de crecimiento dentro de las empresas.

En un mundo cada vez más digitalizado, estas competencias se han convertido en una necesidad para cualquier profesional, independientemente de su sector.

La Cuarta Revolución Industrial y el papel de la tecnología Estamos en la Cuarta Revolución Industrial, un periodo de transformación impulsado por la inteligencia artificial, la automatización, el big data y la conectividad global.

En este contexto, las habilidades digitales son esenciales para acceder a empleos de calidad y adaptarse a los cambios del mercado laboral.

Las empresas demandan cada vez más perfiles con conocimientos en ciberseguridad, administración de redes, desarrollo de software y gestión de datos.

Según estudios recientes, más del 80% las compañías consideran que la falta de competencias digitales es una barrera para su crecimiento, lo que refuerza la importancia de programas como la Escuela de Talento Digital.

Un futuro con más oportunidades Con esta apuesta por la formación en competencias digitales, la Escuela de Talento Digital y la Agencia de Empleo de Madrid reafirman su compromiso con la empleabilidad y la transformación digital, ofreciendo a los ciudadanos de Madrid una oportunidad única para impulsar su carrera profesional en el ámbito tecnológico.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la formación en este campo no es solo una ventaja, sino una necesidad para quienes buscan crecer profesionalmente y aprovechar las oportunidades del futuro.