El éxito internacional de Enzymax Duobiotics, clave en la proyección de AORA Health

El sector de la salud vive una era de transformación, impulsada por soluciones que combinan ciencia y bienestar. En este panorama, AORA Health se ha posicionado como un referente internacional gracias a su apuesta por la innovación y la biotecnología de vanguardia.

La gama Enzymax y en concreto Enzymax Duobiotics, debido a su Patente "Cap-in-Cap", no solo optimiza la salud digestiva, sino que redefine los estándares de la industria con una fórmula única y un impacto global perceptible.

Enzymax Duobiotics destaca por su avanzado sistema de doble liberación "Cap-in-Cap", que combina enzimas digestivas en una cápsula externa que se libera en el estómago con un simbiótico (prebiótico + probiótico) en una interna liberada en el intestino. Esta tecnología asegura una acción secuencial: las enzimas facilitan la digestión, mientras el simbiótico equilibra el microbiota intestinal. Respaldado por evidencia clínica, este nutracéutico ha conquistado mercados exigentes (el Premio Top Pharmacist's Choice otorgado en Vietnam es un ejemplo de ello) y se ha convertido en sinónimo de eficacia y calidad.

En esta entrevista, Gonzalo Peñaranda, CEO y fundador de AORA Health, desgrana las claves del éxito de Enzymax Duobiotics y el gran crecimiento de la compañía en el escenario internacional durante los últimos años.

¿Qué ha impulsado la expansión global de AORA Health y cómo ha contribuido la innovación a este proceso?

Nuestro crecimiento se asienta en tres pilares: innovación, investigación y calidad. La innovación es el corazón de nuestra estrategia, guiada por una escucha activa de nuestros clientes. Entendemos sus necesidades y desafíos en materia de salud para desarrollar soluciones realmente efectivas. Un ejemplo de ello es la tecnología de doble liberación de Enzymax Duobiotics, diseñada para que sus ingredientes actúen en el lugar adecuado y en el momento preciso.

Este enfoque se complementa con un firme compromiso con la I+D, que nos permite lanzar productos avalados por la ciencia y alineados con las demandas de consumidores y profesionales de la salud. Finalmente, nuestra obsesión por la calidad nos ha abierto las puertas de mercados exigentes. No solo identificamos oportunidades clave, sino que también forjamos alianzas estratégicas y adaptamos nuestras soluciones a cada región, consolidándonos como líderes globales en nutracéutica.

¿Por qué Enzymax Duobiotics se ha convertido en un éxito internacional?

Su tecnología Cap-in-Cap es un diferenciador clave: enzimas digestivas y simbiótico (prebiótico+probiotico) trabajan en sinergia para optimizar la digestión y la salud intestinal. Este enfoque, respaldado por estudios clínicos, genera confianza entre consumidores y expertos. Además, su versatilidad para abordar diversas necesidades digestivas y su enfoque en el bienestar integral lo han posicionado como un referente en mercados competitivos.

¿Cómo han adaptado Enzymax Duobiotics a las regulaciones y hábitos de consumo de cada país?

Cada mercado tiene sus reglas y preferencias, y nosotros respondemos con una estrategia flexible. Cumplimos rigurosamente las normativas locales, ajustando formulaciones, etiquetado y mensajes. Analizamos los hábitos de consumo para personalizar nuestro enfoque, desde la presentación hasta las campañas de marketing, sin sacrificar la esencia del producto.

Esta combinación de rigor regulatorio y adaptación cultural ha sido clave para su aceptación global.

¿Qué impacto tiene la tecnología Cap-in-Cap en la percepción del producto?

La tecnología Cap-in-Cap es un sello distintivo. Al liberar los ingredientes en el momento óptimo, maximiza su absorción y eficacia, algo que los consumidores notan y los profesionales valoran. Este avance nos diferencia en un sector saturado y ha acelerado la adopción de Enzymax Duobiotics en todo el mundo.

¿Qué respaldo científico sustenta a Enzymax Duobiotics?

Desde su concepción, hemos priorizado la evidencia. Estudios clínicos han validado su capacidad para mejorar la digestión, la metabolización de los nutrientes se produce de manera más eficaz y equilibrar la microbiota (flora intestinal), destacando el impacto de la tecnología Cap-in-Cap. Colaboramos con universidades y centros de investigación, cuyos avales refuerzan la credibilidad del producto. Este rigor científico es esencial para ganarnos la confianza de los mercados internacionales.

¿Cómo mejora Enzymax Duobiotics la calidad de vida de sus usuarios?

Los problemas digestivos son una carga para millones de personas, y la vida actual agrava esta situación al provocar desequilibrios en la flora intestinal (microbiota), lo que genera malestar digestivo. Enzymax Duobiotics aborda estas molestias de raíz: descompone mejor los alimentos gracias a sus enzimas, facilitando digestiones más eficientes, y ayuda a equilibrar la microbiota para reducir problemas como la hinchazón.

Esto no solo mejora la absorción de nutrientes y fortalece la salud intestinal, sino que también eleva la energía, refuerza el sistema inmune y promueve un bienestar general.

¿Qué papel juega Enzymax Duobiotics en la estrategia global de AORA Health y qué futuro le espera?

La gama Enzymax es nuestro buque insignia, un reflejo de nuestra visión: innovar para mejorar vidas. Encaja en nuestra gama de productos al responder a una demanda creciente de salud digestiva. Su éxito global nos impulsa a seguir creciendo y explorando nuevas variantes y presentaciones. Con la conciencia sobre el bienestar intestinal en alza, esta línea tiene un futuro brillante.

¿Hacia dónde se dirige AORA Health en su internacionalización?

Aunque tenemos presencia global, apuntamos a mercados emergentes como Europa del Este, Asia, América Latina y el Medio Oriente, donde somos capaces de tener crecimientos muy importantes, pues son economías con altos crecimientos y poblaciones en alza. Personalizaremos nuestras soluciones a las tendencias locales, apostaremos por la innovación continua y fortaleceremos alianzas con distribuidores y plataformas digitales. Queremos llevar nuestras soluciones a más personas, manteniendo la calidad y la ciencia como estandartes.

El ascenso de AORA Health es una historia de visión y ejecución. Con Enzymax Duobiotics como punta de lanza, la compañía no solo es una máxima referencia en el mercado nutracéutico, sino que redefine cómo la ciencia puede transformar la salud digestiva. Su futuro promete más innovación, más alcance y un impacto aún mayor en el bienestar global.