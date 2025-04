´Vida, Muerte y Vida; Transformación´; una mirada valiente al misterio que todos compartimos.

Fernando Soto León irrumpe en la escena literaria con una obra conmovedora y reveladora que invita a reconciliarnos con el final que nadie quiere mirar.

CÍRCULO ROJO.- En un momento histórico donde la inmediatez digital ha relegado la introspección al olvido, Fernando Soto León nos entrega una obra que es tanto un consuelo como un reto: "Vida, Muerte y Vida: Transformación", publicada por Editorial Círculo Rojo, se adentra sin titubeos en uno de los últimos tabúes contemporáneos: la muerte.

Maestro jubilado, humanista, pedagogo y escritor con más de catorce años de trayectoria, Soto León nos habla desde la experiencia más íntima: la pérdida de su madre, el testimonio asombroso de su nieto y las historias reales de quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte (ECM). La imagen de una mariposa blanca sobrevolando el féretro de su madre no solo le inspiró, sino que le empujó a transformar el duelo en sabiduría compartida.

En sus más de doscientas páginas, el lector encontrará reflexiones profundas sobre el tránsito hacia lo desconocido, el valor de una muerte digna, la importancia del legado emocional y espiritual, y el alivio que proporcionan los relatos de quienes "volvieron" del más allá. La obra se construye como un puente entre la ciencia, la espiritualidad y el testimonio humano, abordando temas como el aborto, la eutanasia, el alma, las religiones, e incluso el impacto de la criopreservación y los cuidados paliativos.

“Pensar en la muerte hace la vida más alegre, más feliz y más humana”, escribe Soto. Sus palabras no son una sentencia, sino una invitación al lector a abrir la mente y el corazón, a cuestionar sus creencias y a vivir plenamente.

Este libro está dirigido a todos: a quienes temen a la muerte, a quienes no logran superar un duelo, a quienes sienten curiosidad por lo que hay más allá y a quienes desean encontrar sentido en medio del sufrimiento. Porque como bien apunta el autor, “quien no conoce la muerte, no conocerá la vida”.

SINOPSIS

Después de leer más de cincuenta libros científicos, de tener la experiencia de mi madre, de escuchar a las personas que me han narrado sus experiencias cercanas a la muerte y a las manifestaciones de los moribundos durante el tránsito, he llegado a la conclusión de que tengo claro, más allá de toda duda razonable, que la conciencia y la memoria están presentes en el alma y viven después de dejar inerte el cuerpo físico en la tierra.

No tengas miedo a vivir y así no tendrás miedo a morir.

No dediques el día a ir al médico o tomarte la tensión todos los días; toma remedios caseros. La muerte no es trágica porque siempre es fiel a su cita. Lo trágico es no alentarse a vivir. La muerte es lenitiva.

No dejes de disfrutar el momento, porque quizás no puedas realizarlo en el incierto futuro del mañana.

Como he relatado anteriormente, a través de nuestra experiencia personal, es obvio que existe una verdadera transformación en nuestros cuerpos, desde que nacemos hasta que morimos, llegando así a la última y definitiva TRANSFORMACIÓN, que consiste en dejar el cuerpo físico en la tierra para seguir viviendo al otro Lado.

AUTOR

Fernando Soto León. Doctor en filosofía y ciencias de la educación. Máster en calidad en empresas.