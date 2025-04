Neotalent Conclusion refuerza su presencia estratégica en la Península Ibérica para la gestión del talento tecnológico

La compañía especialista en selección y servicios de IT e ingeniería cuenta con más de 850 empleados en la región ibérica, 270 en España

Neotalent Conclusion, una de las mayores compañías especialistas en contratación, gestión del talento y proveedor de servicios en el sector de las Tecnologías de la Información (IT) y de la ingeniería dentro del mercado ibérico —perteneciente al grupo holandés Conclusion— anuncia nuevas acciones dentro de su plan estratégico para consolidar el ecosistema de Conclusion en la región ibérica (España y Portugal).

Una de estas novedades es la apertura de las nuevas oficinas de la compañía en el Parque de las Naciones de Lisboa, en un espacio compartido con Score Conclusion, otra de las más destacadas empresas del grupo. Score Conclusion es un socio estratégico de SAP, especializado en implementación y consultoría, con un equipo de más de 150 especialistas.

Esta inauguración refleja una apuesta del grupo Conclusion por su crecimiento en la Península Ibérica, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y fortalecer su presencia en el mercado de España y Portugal, que será un foco importante en su estrategia para 2025.

Neotalent Conclusion ha desarrollado una metodología única para controlar, acompañar y evaluar de forma continua el rendimiento y la adecuación del talento a las necesidades de cada empresa en el área IT y de la ingeniería, respondiendo a la rápida y constante transformación del sector tecnológico. De esta forma, garantiza la máxima eficacia y potencial en cada proyecto.

Cuenta actualmente con un equipo de 860 profesionales altamente cualificados entre España y Portugal (270 de ellos, en España). Posee una sólida y reconocida trayectoria de 22 años en el mercado español, prestando sus servicios alrededor de 50 empresas en distintos sectores de actividad.

Las nuevas instalaciones de Neotalent Conclusion en la región ibérica “representan nuestro compromiso de fomentar una cultura de trabajo colaborativa y participativa. Queremos que sea un lugar donde todos se sientan motivados para reunirse, innovar y prosperar", afirma Célia Vieira, CEO de Neotalent Conclusion. "Nuestro éxito está impulsado por la innovación, el enfoque en los resultados y, sobre todo, por personas felices y motivadas. Ahora tenemos la capacidad de apoyar a grandes clientes en toda Europa y crecer con sus ambiciones internacionales".

El traslado a esta nueva oficina es una piedra angular y un paso importante para establecer a Conclusion como referencia en la transformación empresarial y la prestación de servicios IT y de Ingeniería en el mercado de España y Portugal.