BIM World Paris 2025, el evento de referencia sobre la transformación digital de la construcción

Durante los días 2 y 3 de abril se celebrarán diversas ponencias y talleres sobre el uso de la inteligencia artificial, gemelos digitales o softwares especializados París acogerá los días 2 y 3 de abril el BIM World Paris 2025, uno de los eventos más destacados en tecnología digital dentro de la industria de la construcción que reunirá a miles de profesionales del sector para explorar las últimas innovaciones tecnológicas en el uso de la metodología de digitalización y trabajo colaborativo Building Information Modeling. Este congreso, que se celebrará en el centro de exposiciones y conferencias París Expo Porte de Versailles, ofrecerá una agenda repleta de conferencias, talleres y presentaciones sobre temas de vanguardia, como el uso de la inteligencia artificial generativa, los gemelos digitales y las nuevas herramientas de software especializadas en la gestión de proyectos de construcción.

Bajo el lema ‘Construyendo, innovando, gestionando el mundo de la construcción e inmobiliario’, la edición de este año del BIM World Paris se estructura en torno a ocho grandes materias sobre las que versarán las múltiples conferencias y talleres de la mano de expertos profesionales con un amplio bagaje en la materia. La tecnología BIM estará, como siempre, en el centro de este evento. Se trata de un sistema de trabajo colaborativo que, tal y como asevera Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la empresa especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com), "permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen".

Esta unificación de recursos ofrece la posibilidad de anticiparse a posibles imprevistos y detectar los errores. Pero estas no son sus únicas ventajas. El uso de esta metodología reduce los costes y tiempos de los proyectos y favorece la eficiencia y la sostenibilidad. Se trata de una tecnología innovadora que cada vez tiene más presencia en el sector de la construcción, de ahí que profesionales quieran actualizar su formación y busquen el mejor máster BIM online o se inscriban en eventos como el World BIM Paris.

En la edición de este año, uno de los temas principales que dominará las sesiones será el uso de la IA generativa en la planificación y diseño de proyectos. Los expertos debatirán sobre cómo la inteligencia artificial está optimizando los procesos de creación de planos y modelos, permitiendo una mayor personalización, precisión y sostenibilidad. Y es que esta tecnología no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita la creación de soluciones innovadoras que antes no eran posibles.

Otro tema que se abordará en el evento serán los gemelos digitales, una tecnología que permite crear réplicas virtuales de edificios e infraestructuras físicas. A través de la recopilación de datos en tiempo real, los gemelos digitales permiten una gestión más eficiente y predictiva, así como mejorar la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.

Además, BIM World Paris ofrecerá una serie de talleres prácticos sobre software especializado para que los asistentes tengan la oportunidad de interactuar con las últimas herramientas tecnológicas que están cambiando la industria. Entre las soluciones más destacadas estarán plataformas de gestión de proyectos basadas en BIM, sistemas avanzados de análisis de datos y software de simulación.

En resumen, este evento es una cita obligada para todos los profesionales del sector de la construcción que buscan estar a la vanguardia de la innovación. Y es que no solo presentará las últimas tecnologías, sino que también ofrecerá una plataforma de colaboración entre expertos, empresas y líderes del mercado. Sin duda, es una oportunidad para ponerse al día y decidir qué rumbo tomar para permanecer actualizado. Hay quienes optan por iniciarse en el uso de software BIM con como Revit, Navisworks o Presto a través de cursos económicos o, incluso, gratuitos. Pero quienes ya tienen conocimientos previos, sin embargo, lo que buscan es el mejor máster BIM del mercado que les permita ser competitivos en un sector que ha firmado una alinda con la digitalización.