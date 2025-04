La adopción de la IA avanza, pero las empresas españolas aún enfrentan barreras clave en su integración

La inteligencia artificial sigue transformando la forma en que operan las empresas, pero su adopción aún enfrenta desafíos significativos. La falta de herramientas precisas para medir su impacto, la complejidad en la implementación y la formación del talento limitan la adopción efectiva de la inteligencia artificial en España.

Aunque el 61,7% de las empresas ya utiliza métricas específicas para evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial, muchas aún encuentran dificultades para traducir estos datos en estrategias claras, según el último estudio elaborado por HubSpot. La complejidad en la interpretación de la información es la principal barrera para el 31,4% de los encuestados, mientras que un 26,8% destaca la dificultad de atribuir resultados concretos a la IA, lo que subraya la necesidad de herramientas más precisas que permitan medir su efecto real en el negocio.

Más allá de la medición del impacto, la privacidad y la ética en el uso de datos se presentan como uno de los principales retos y preocupaciones que las empresas deben afrontar en sus decisiones. Mientras que un 40% de las organizaciones ya lo considera una prioridad en sus estrategias, un 29,7% lo percibe como un factor relevante pero no determinante. Sin embargo, aún persiste una brecha en la percepción de los riesgos asociados al uso de datos en IA, con un 14,2% de empresas que no lo consideran un aspecto crítico.

Pero las compañías no solo enfrentan desafíos en la medición y gestión ética de la IA, sino también en su integración efectiva dentro de los procesos de negocio. Casi la mitad de las empresas españolas (48,5%) admite que utilizar correctamente las soluciones de IA es un reto importante, agravado por la falta de experiencia técnica en un 41,7% de los casos y por la complejidad en la implementación de estas herramientas, señalada por un 37,7% de los encuestados. Para muchas organizaciones, contar con la tecnología adecuada no es suficiente; es fundamental desarrollar una infraestructura que facilite su adopción y capacitar a los equipos para que puedan integrarla con éxito en su operativa diaria.

“El reto no es solo adoptar la IA, sino hacerlo de manera inteligente. Las empresas necesitan herramientas de medición más precisas y una infraestructura tecnológica que garantice una integración fluida. Sin ello, la IA será una gran promesa difícil de cumplir” asegura Diego Santos, Manager de Marketing Latam & Iberia de HubSpot.

Frente a estas barreras, la inversión en talento emerge como un pilar fundamental. El 48% de las empresas españolas ya ha identificado la formación en IA como una prioridad, asegurando que sus empleados puedan operar con estas herramientas de manera eficiente. Sin conocimiento técnico, el impacto de la IA queda limitado, reduciendo su capacidad para transformar la operativa empresarial.