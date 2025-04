´Diecinueve Espejos´; el reflejo crudo de una humanidad herida

CÍRCULO ROJO.- Rafael Nicolás Pascual Muro publica un nuevo libro que interpela desde las entrañas, una colección de relatos que convierte la lectura en acto de valentía. Publicado por la Editorial Círculo Rojo, este volumen recorre los abismos del alma humana sin apartar la mirada.

En tiempos donde las narrativas suelen maquillarse de artificios, Diecinueve Espejos de Rafael Nicolás Pascual Muro rompe el silencio con una propuesta literaria directa, visceral, incómoda —y profundamente necesaria. Este libro, publicado por la Editorial Círculo Rojo, reúne diecinueve relatos que actúan como espejos rotos de una sociedad que a menudo prefiere no mirarse.

El autor, con una trayectoria de más de cuarenta años en el periodismo, ha visto la vida desde muchos ángulos y estratos. Esa experiencia se filtra en cada página de este libro, en cada historia que no rehúye temas como la indefensión de un sordomudo acusado injustamente, la violencia sexual, la pobreza extrema o la soledad de los márgenes. Pascual Muro no embellece el horror, lo describe con la precisión de quien ha convivido con él.

Una mirada sin filtros

Según palabras del propio autor, Diecinueve Espejos es un homenaje a quienes no desvían la mirada ante la realidad. “La inspiración está en la mirada; uno ve y escribe sobre ello”, afirma. Cada espejo representa un fragmento del espejo original, aquel primer relato —"Panteón de la Misericordia"— donde se condensa la esencia del libro: la verdad silenciada, la injusticia como condena, el testimonio como acto de resistencia.

Más allá del relato, una propuesta ética

El libro se dirige a lectores valientes, comprometidos, que buscan algo más que entretenimiento. No es una lectura cómoda, pero sí imprescindible. En palabras del autor, está pensado para “la persona que no vuelve la cara a la realidad”. Es, sin duda, un espejo destinado a incomodar... y a iluminar.

Un autor que escribe con memoria y cicatriz

Pascual Muro escribe desde la memoria periodística, desde el olfato humano y la cicatriz colectiva. Su sensibilidad atraviesa cada relato y convierte esta obra literaria en un una experiencia que merece la atención del público lector y del ámbito cultural.

SINOPSIS

Lo que somos, lo que ocultamos, lo que no queremos ver.

Cada relato en Diecinueve espejos es una grieta en la realidad, un reflejo fragmentado de la naturaleza humana. Con un estilo evocador y preciso, la obra nos sumerge en historias que combinan el realismo mágico con el existencialismo, explorando temas como la muerte, la culpa, la memoria, el destino y la injusticia.

Un entierro sin dolientes en un cementerio olvidado, un amor prohibido que se convierte en una sentencia de muerte, una traición que se arrastra como una sombra entre generaciones, un pueblo sometido a la avaricia y la violencia de quienes escriben la historia con sangre. Cada narración abre una ventana a un universo donde lo cotidiano se entrelaza con lo onírico, donde lo absurdo y lo trágico conviven en un mismo aliento.

Las palabras se convierten en espejos que deforman y revelan, donde los personajes, atrapados en sus dilemas, se enfrentan a su propia verdad: el peso de la soledad, la condena de los recuerdos, la búsqueda desesperada de redención o la imposibilidad de escapar del destino.

Con una prosa intensa y matizada, el autor construye escenarios que parecen salidos de un sueño febril, con descripciones vívidas que envuelven al lector en atmósferas llenas de simbolismo y melancolía. Diecinueve espejos es una obra para quienes buscan relatos que desafíen la lógica, que incomoden, que dejen preguntas sin respuestas y que, como un espejo roto, devuelvan una imagen distorsionada, pero innegablemente real, de lo que somos.

AUTOR

Rafael Pascual Muro, nacido en Argentina, reside en Madrid desde 1979. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de Córdoba y ejerció su profesión tanto en Argentina como en Radio Nacional de España, donde trabajó durante treinta y dos años.

