´El Universo de Tana´; un canto místico a la naturaleza que conquista corazones.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo que clama por reconectar con sus raíces naturales, Elspeth Gormley irrumpe con una obra que no solo se lee, sino que se siente en la piel como una caricia salina. “El Universo de Tana”, publicado por la Editorial Círculo Rojo, es mucho más que un libro: es una inmersión poética en los misterios del mar, la fuerza de lo mitológico y la urgencia ecológica.

La autora, de largo recorrido en la escritura de poesía y relatos, da un salto de fe hacia la novela impulsada por una conexión profunda con el mar. En apenas dos meses de escritura febril, Gormley canaliza sus pensamientos como olas que pedían ser palabra. Su voz, envuelta en prosa poética, invita al lector a un viaje donde la protagonista, Tana, se transforma en la guardiana de los mares y la emisaria de Neptuno.

La obra destaca por su atmósfera encantadora, en la que objetos mágicos y criaturas marinas cobran vida para acompañar a Tana en su misión de concienciación medioambiental. Cada capítulo es una odisea simbólica, desde las profundidades del Perito Moreno hasta la mística Amazonia, con escenarios que combinan realidad y ensueño. La protagonista, valiente y espiritual, es una heroína para jóvenes y adultos que buscan sentido en un mundo herido.

Gormley entrelaza mitología, ecología y espiritualidad, dando voz a un mensaje urgente: la Tierra necesita defensores. Y lo hace con una sensibilidad única que recuerda a los grandes cantos poéticos del siglo XX. Las opiniones de quienes han tenido el privilegio de leer el manuscrito antes de su publicación coinciden: este libro transforma. No solo por lo que dice, sino por cómo lo dice.

La edición de Círculo Rojo es un homenaje en sí misma: cuidada, ecológica, con una ilustración de portada que capta la esencia onírica del relato. La editorial, conocida por apostar por voces originales, vuelve a demostrar su sensibilidad hacia las obras con alma.

SINOPSIS

Tana nos guía a través de un universo tejido con magia, emociones y descubrimientos, donde lo ordinario se transforma en algo extraordinario. Sus historias no solo desvelan mundos fantásticos, sino que también transmiten valiosas lecciones sobre el amor, la vida y la perseverancia. Cada página invita al lector a reír, soñar y reflexionar junto a personajes inolvidables que dejan una huella imborrable en el corazón. En este viaje literario único, Tana nos recuerda que la magia de las palabras no tiene límites y que cada libro es una puerta abierta a infinitas posibilidades. Atrévete a descubrir su universo, porque cada historia es un nuevo mundo por explorar

AUTORA

Elspeth Gormley Nacida en el País Vasco, la autora vivió su niñez y juventud, así como sus años de formación, en un entorno que marcó profundamente su carácter y visión creativa. Siempre cerca del mar, esa conexión con las olas y la brisa formó parte esencial de su vida. Junto a su familia, dejó su ciudad natal y ha vivido en diversos lugares que han enriquecido su perspectiva del mundo, hasta finalmente establecerse en la Comunidad Valenciana. Fue en la edad adulta cuando descubrió en las palabras una manera de expresar su universo interior, escribiendo poesía, artículos y narrativa, aunque nunca imaginó que algún día daría vida a un libro. Apasionada desde siempre por la lectura, una afición que heredó de su padre, ha cultivado un amor profundo por la literatura, que alimenta su imaginación y su capacidad de soñar.