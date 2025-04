La construcción creció un 5% durante 2024 en España

Cataluña fue la comunidad con mayor cantidad de obras ofertadas durante el año (4.066), un 19% total nacional

Navarra, Cantabria, Castilla y León, Baleares y Madrid, además de Melilla, fueron las comunidades que más crecieron en obras ofertadas respecto al año anterior

Según datos de Nalanda, la principal plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales de España, la actividad del sector de la construcción creció un 5% en nuestro país durante 2024: se ofertaron un total 21.037 obras en la plataforma frente a las 20.044 del año anterior. Nalanda forma parte desde abril de 2024 del grupo internacional ONCE FOR ALL, líder europeo en cumplimiento normativo en gestión de la cadena de suministro y subcontratación, y en soluciones de abastecimiento sostenible para el sector de la construcción.

Según los datos de Nalanda, el 78% las obras ofertadas lo fueron por un importe de hasta 500.000 €. Le siguieron las obras de entre 1 y 10 millones de euros, que representaron más del 11% las obras de la plataforma. Los proyectos de más de 10 millones de euros de presupuesto supusieron algo más del 2% total. El mes del año en el que se ofertaron más obras fue octubre (2.617), seguido de junio (2.421).

Cataluña, con más del 19% total, es la comunidad en la que se ofertaron más obras en 2024 El número de obras ofertadas por comunidades autónomas durante 2024 lo sigue encabezando Cataluña, que aglutinó más del 19% total (4.066). Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (2.741), Madrid (2.720), con un 13% da una, y la Comunidad Valenciana (2.274 obras y casi un 11% cuota).

Durante este año 2024 las comunidades que más crecieron en número de obras fueron Navarra (+39%), Cantabria (+25%), Castilla y León (+21%), Baleares (+21%) y Madrid (+20%), además de Melilla, que creció un 63%, pero con un número total de obras ofertadas poco representativo (36)

También crecieron por encima de la media durante este ejercicio Aragón(17%), Asturias (+12%), Comunidad Valenciana (+10%), Castilla La Mancha (+7%), Extremadura (+7%), así como Cataluña y La Rioja (+5%). Y las comunidades que decrecieron en el N.º de obras durante 2024 fueron País Vasco (-17%), Canarias (-9,5%), Andalucía (-8%) y Galicia (-7%).

Marketplace, la plataforma que conecta a contratistas y proveedores de los Grupos de Construcción Desde mediados de 2024 Nalanda entró a formar parte del Grupo líder internacional Once For All; gracias a ello la compañía va a poder ofrecer información más exhaustiva y detallada sobre el sector de la construcción y sus sectores afines (Agua y Residuos, Concesiones y Servicios, Energía e Industria e Infraestructuras y Transporte), tanto en España como a nivel internacional.

Y el próximo mes de abril Nalanda va a lanzar al mercado Marketplace, una herramienta que es el complemento ideal para la mayor comunidad de los Grupos de Construcción de Europa. Esta plataforma va a conectar a contratistas y proveedores con soluciones que optimizan procesos, fomentan relaciones comerciales de confianza y aseguran el cumplimiento normativo. Mientras que los compradores trabajarán con proveedores verificados y con procesos eficientes, los proveedores tendrán acceso a nuevas oportunidades de negocio, entre otras ventajas.

Para Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, “fortalecer estos vínculos comerciales no solo es lógico, sino esencial para impulsar el crecimiento y el éxito de todos los clientes”.