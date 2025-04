Tendencias primavera verano; Cómo llevar el bañador como top con estilo

La moda de baño ha evolucionado más allá de la arena y la piscina, convirtiéndose en una opción sofisticada y versátil para el día a día. Hace tiempo que los bañadores dejaron de ser una prenda exclusiva para la playa. Con cortes favorecedores, tejidos premium y diseños que realzan la figura, estas piezas pueden funcionar como tops sofisticados para cualquier ocasión.

La clave está en elegir modelos con detalles estructurados, escotes llamativos o estampados que aporten personalidad al look. Hay que elegir un bañador que lo tenga todo. Y, eso, es precisamente lo que pasa con esta selección de bañadores seleccionados. Los modelos de Macaronesia, Mango, Soller, Oysho y Women’secret, no solo buscan ser la mejor vestida en el chiringuito, sino también en cenas y fiestas veraniegas.

Combinados con las prendas y accesorios adecuados —como una falda satinada, unos pantalones palazzo, unos vaqueros anchos o unos pendientes XL dorados— no habrá fiesta ni evento al que no se pueda asistir. Y, de paso, se ahorrará espacio en la maleta de vacaciones. ¿Qué más se puede pedir?

El bañador eclipse lunar de Macaronesia (78 €), que aporta sofisticación y se adapta a cualquier outfit. Se puede combinar con unos jeans rectos y unas sandalias planas.

El bañador Roccioso Swimsuit de Soller (90 €), un diseño elegante y atemporal, fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer comodidad y un ajuste favorecedor. Hay que combinarlo con una falda vaquera midi.

El bañador estampado escote de Women’secret (21,99 €), con rayas diagonales en tonos rosa y amarillo, con diseño de doble tirante cruzados en la espalda. Hay que combinarlo con una falda vaquera (muy) larga, zapatos de tacón y accesorios dorados y con el collar perlas y eslabón de Alexah (30 €)

El trikini asimétrico jacquard mini cuadro de Oysho (35,99 €). Se trata de un trikini con escote asimétrico con detalle de aberturas en espalda y cintura con braga de cobertura media, con un tejido de jacquard con mini cuadro. Se puede combinar con una falda larga blanca midi paneles cintura elástica y con los pendientes Soleil dorado de Alexah (22 €)

El bañador con estampado de leopardo de Mango (35,99 €). Un bañador estampado perfecto para llevarlo con unos vaqueros de tiro alto y los pendientes símbolo plateado de Alexah (15 €)

¿El resultado? Un estilismo equilibrado que funciona tanto para un paseo por la ciudad como para una cena al aire libre.

El bañador como top con estilo Si bien los bañadores son una opción versátil, hay algunos trucos que pueden ayudarte a integrarlos de forma más armoniosa en el armario diario:

Elige bañadores con forro de calidad para que no se vean demasiado como ropa de baño.

Apuesta por tejidos mate o con textura que imiten el acabado de un body convencional.

Juega con los complementos: cinturones, collares y blazers pueden elevar el look.

Opta por jeans de corte clásico o wide-leg para equilibrar la silueta.

El bañador como pieza clave del verano Ya sea con la esencia mediterránea de Macaronesia, el espíritu vibrante de Soller o los bañadores de Oysho, Mango y Women’secret, este verano los bañadores se convertirán en una pieza imprescindible en tu armario. Su versatilidad permitirá llevarlos desde la playa hasta la ciudad con estilo y comodidad. Así que, la próxima vez que se busque un look fresco y elegante, no hay que dudar en darle una oportunidad al bañador favorito como top.