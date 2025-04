Repara tu Deuda cancela 2.023.058 € en Toledo (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad

11 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Toledo (Castilla-La Mancha) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.023.058 euros de deuda en Toledo (Castilla-La Mancha). Un total de 11 nuevos casos han sido gestionados por el despacho con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de Seseña, divorciado, ha logrado la cancelación de su deuda de 37.706 euros. Su insolvencia se originó a raíz del nacimiento de su hijo, puesto que los gastos subieron considerablemente y empezó a utilizar la tarjeta para las compras. Para hacer frente a los cargos y a los intereses generados, tuvo que pedir un préstamo. Posteriormente, su madre falleció y pidió un nuevo crédito para pagar lo necesario para el entierro. En el año 2018, el deudor se divorció y solicitó otro préstamo para los gastos jurídicos y abonar los relacionados con el piso de alquiler, véase mudanza y traslado. Por todo lo expuesto, la situación del deudor se volvió insostenible.

2) 269.973 euros es la cantidad exonerada a otro hombre de Toledo. Necesitó financiación para la reforma de su vivienda habitual. Posteriormente, el deudor perdió su puesto de trabajo, lo que supuso que su economía se viera afectada. Ante la imposibilidad de conseguirlo, se le otorgó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, pero no consiguió saldar las deudas contraídas.

3) Una mujer ha quedado liberada de una deuda de 212.962 euros. Inició un negocio con su pareja para el que requirieron de ayuda bancaria. Debido a la crisis del año 2008, empezaron a sufrir impagos y los gastos empezaron a ser superior a los ingresos. Tras cerrar el negocio, él sufrió una severa enfermedad que le impidió trabajar. Para paliar la falta de ingresos, se abrió un nuevo negocio, que tampoco funcionó. En 2018, el tercer negocio generaba los ingresos necesarios para ir satisfaciendo los gastos familiares y, a su vez, ir devolviendo parte de la financiación solicitada anteriormente. No obstante, llegó la pandemia del COVID-19 y resultó imposible ponerse al día.

4) Un matrimonio se ha liberado de un importe pendiente de pago de 52.479 euros. La cooperativa de transportes a la que él pertenecía dejó de ingresarle su retribución. Esto se fue prolongando en el tiempo. Además, la mujer se enfrentó a una situación de desempleo. Ambos hechos llevaron al matrimonio al estado de insolvencia en el que se encontraban.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. Para que sea posible la cancelación, es necesario que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Hasta la fecha, el despacho ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

