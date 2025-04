Los científicos detectan compuestos químicos en muestras de cordón umbilical ¿Se podía haber evitado?

La exposición excesiva al sol puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, daño en el sistema inmunitario, problemas oculares y cáncer de piel. Para protegerse, es importante usar protectores solares, especialmente diseñados para bloquear los rayos UV y prevenir estos efectos adversos. Pero ¿Qué protector elegir?

La protección solar cobra mayor importancia si nuestra piel está dañada (heridas, cicatrices, quemaduras) y el sol puede causar en estas zonas problemas de pigmentación. También un protector solar es un cosmético imprescindible para personas vulnerables que necesiten cosmética segura y saludable en periodos delicados de su vida como embarazo, bebes, niños, piel fina y quebradiza de las personas mayores, enfermedades dermatológicas, pacientes oncológicos. En estos casos se debe elegir un protector saludable, con filtros físicos (minerales) que no penetren dentro del organismo.

Por contrario los filtros solares químicos se absorben por la piel y penetran dentro del cuerpo.

Por eso en LabDERMIS se apuesta por cosmética natural y filtros saludables. Es ideal para personas con enfermedades dermatológicas, personas con piel exigente, embarazadas, niños, etc. La Crema Solar SOLDERMIS tiene Filtros minerales: óxido de zinc y dióxido de titanio. No incluye nano materiales. Además, su fórmula es biodegradable "reef safe" lo que quiere decir que todos los ingredientes que incluye son respetuosos con la naturaleza y fauna marina. Las ventajas de la crema SOLDERMIS son innumerables:

Resistente al agua

Potente tecnología antioxidante contra el fotoenvejecimiento

Producto natural: 98% ingredientes de origen natural (Centella Asiática, Fitoesteroles de Abisinia, Karité, Aceite de Argán Virgen BIO, Aguacate, Jojoba, Bisabolol).

El último descubrimiento de los científicos sobre bebés recién nacidos es sorprendente Un estudio del IDAEA-CSIC realizado en Barcelona detectó, por primera vez, 11 nuevos compuestos químicos en cordón umbilical de bebés recién nacidos. Los filtros ultravioletas de las cremas solares y los parabenos fueron los compuestos más frecuentes. Los investigadores advierten de sus posibles efectos adversos en las etapas tempranas del desarrollo fetal e infantil. Estos resultados demuestran la transferencia de dichos compuestos entre la madre y el feto a través de la barrera placentaria. En un 17% las muestras de cordón umbilical que se analizaron detectaron benzofenona-3 (oxibenzona), el filtro UV químico más utilizado a nivel mundial para la protección solar. Este disruptor endocrino afecta a la reproducción y ocasiona un mayor riesgo de sufrir endometriosis, infertilidad y problemas durante la gestación y el parto.

Filtros solares para las embarazadas Utilizar protección solar durante el embarazo es importante para proteger la piel de los efectos nocivos del sol, sobre todo porque la piel, debido a los cambios hormonales, puede volverse más sensible y propensa a la aparición de manchas oscuras. Pero la elección del cosmético debe ser consciente y bien reflexionada.

No se debe arriesgar la salud de la mujer ni la salud de bebe. Se aconseja:

Filtros solares físicos (minerales): son eficaces y garantizan protección contra rayos UVA y UVB

Certificaciones de seguridad: Aseguran estándares de calidad

Ingredientes saludables: Evita químicos dañinos.

En LabDERMIS incorporan filtros físicos por eso la Crema Solar SOLDERMIS pueden usar niños, embarazadas, personas con piel sensible, dañada. Los dermatólogos la aconsejan para el cuidado de las cicatrices, post retirada de suturas, después de los tratamientos dermatológicos, para pieles recién depiladas y en las zonas donde se haya aplicado laser.

¿Qué diferencia hay entre los filtros físicos y químicos? Físicos: son minerales como óxido de zinc o dióxido de titanio. Son opacos a la radiación solar, actúan como una pantalla reflejando la luz. Funcionan desde el primer minuto de la aplicación. No se absorben por la piel dejando una película blanquecina sobre ella. Aconsejados para bebés, niños, pieles sensibles y alérgicas.

Químicos: absorben la radiación solar emitiendo calor en la piel, por eso a menudo escuecen a los ojos. También por ese motivo pueden irritar las pieles sensibles. Hay que aplicarlos 30 min antes de la exposición solar. La única ventaja que se quedan transparentes en la piel.

