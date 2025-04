Entrevista al comunicador de mayor audiencia en el mundo de la empresa en España

Miguel Ángel Pérez Laguna, uno de los directores de comunicación más populares en España, galardonado con el Premio Comunicación Excelente 2022, Mejor Director por su evento anual Top Human Leaders y Premio Mejor Comunicador 2024 por Cambio16, nos recibe con la efusividad y cercanía de quien no pareciera uno de los comunicadores que mayor impacto han causado en los últimos años en el mundo de la empresa, desde su programa “Humanos en la Oficina” en Capital Radio, y sus conferencias y eventos, que han llegado a más de 10 países.

Le preguntamos a raíz de su última conferencia sobre cómo crear referentes en el Salón de la Educación en Ifema como director de comunicación, relaciones institucionales y Marketing en el grupo Mainjobs.

El año pasado el compromiso de los trabajadores españoles ya era de los más bajos en Europa. ¿Solo un 9% la gente se siente motivada? ¿Somos peores jefes que ayer?

Directivos horribles siempre habrá, especialmente el que piensa que todo pasa por él o ella, o que tú no puedes aconsejarle porque su experiencia es mucho más amplia. Es como si yo le recomendara ahora a mi dentista un material de empaste porque me han dado la medalla al mérito profesional en mi campo.

Y creo que algunos entienden por “bienestar” seguramente algo muy diferente de lo que tú y yo podamos pensar. Existen millones de personas andando amargadas por el mundo, y eso es un problema real que, por supuesto, está aliado con políticas y culturas de empresa arcaicas, personalistas o, en el mejor de los casos, fallidas.

¿Cómo interpreta el actual “ghosting” laboral, cuando miles de personas no acuden al trabajo desde su primer día?

Eso pasaba también antes, pero se contaba menos. Es verdad que hay menos formalidad y eso tiene consecuencias negativas. Por eso hay que poner todo en una balanza. Ni todos los directivos son desastres con patas ni todos los trabajadores son personas inmaculadas.

Una empresa no es una democracia, pero tampoco un mero intercambio contractual entre el trabajo y el salario que lo remunera. Es un espacio de comunicación sin pausa donde las reglas se redefinen a diario. Por ejemplo, si optamos por seguir evidenciando errores, como meros fiscalizadores, te aseguro que la gente se equivoca mucho más que potenciando sus fortalezas. Si esa es la cultura, a lo mejor vienen el primer día, pero en los siguientes se complica la cosa…

¿Todo pasa entonces por comunicar de una manera determinada?

Pero no solo lo que expresas, sino lo que te comunicas diariamente. Me encanta lo que dice Mario Alonso Puig, “el ser humano es algo profundamente valioso”. Lo repito a diario. Si alguien se repite que está rodeado de gente mediocre, es lo que va a ver siempre.

En su conferencia “El Talento Invencible”, habla de la posibilidad de ser personas conscientes solo de lo que les hace excepcionales

Si te centras en la debilidad, no hay nada que hacer, salvo frustrarte. Tú ya eres excepcional por ser tú. Sin embargo, eso no es suficiente. De qué manera puedes transformar tu mundo con tu singularidad. Pues hay estrategias no solo para saberlo, sino para comunicarlo, y que eso genere cambios. Este momento, por ejemplo, es único, aquí contigo, unos minutos respondiendo a algunas preguntas. No se va a repetir. ¿Y si contempláramos la vida desde esa perspectiva?

Miguel Ángel Pérez Laguna es director general de comunicación y marketing de la multinacional Mainjobs, Speaker y Presentador en Capital Radio, Mejor Presentador reconocido en los European Innovation Awards, Premio Líder de Comunicación 2024 por Cambio 16 y Medalla al Mérito Profesional 2025 por Petec