No Limit Trail; cuando las empresas corren por la inclusión

Cuando la montaña se convierte en un mensaje de cambio

Barcelona, 29 de marzo de 2025 – La montaña no entiende de barreras. ¿Y las empresas? ¿Hasta dónde están dispuestas a derribarlas? Este sábado, los senderos del Parc del Montnegre i el Corredor, perteneciente a la Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona, fueron testigos de la primera edición de No Limit Trail, la primera prueba de trail running inclusiva para empresas del país.

Con un 20% corredores con discapacidad y la participación de equipos corporativos, No Limit Trail rompió esquemas sobre lo que significa la diversidad en el mundo empresarial.

El reto de correr sin límites Organizada por IMANcorp FOUNDATION, y la Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral (FECPC) con la colaboración de CIRSA, el evento transformó la montaña en un escenario de inclusión real.

El recorrido, un circuito circular, no premiaba la velocidad, sino la cooperación. Equipos corporativos corrieron junto a personas con discapacidad visual, participantes en sillas Joëlette y corredores con movilidad reducida.

"Ver a empleados de grandes empresas compartiendo esfuerzo con corredores con discapacidad demuestra que la inclusión es posible si nos lo proponemos", comentó una corredora con discapacidad sensorial.

En un mundo donde el talento diverso sigue encontrando obstáculos, No Limit Trail dejó un mensaje claro: si en la montaña es posible correr juntos, en la empresa también.

Empresas líderes demuestran su compromiso con la diversidad El evento, que reunió a entidades y empresas como la Cambra de Comerç de Terrassa, TÜV SÜD, UCI, CIRSA, Empresas IMAN o DISWORK, destacó por su formato inclusivo, y por la participación activa de equipos corporativos que corrieron codo a codo con personas con discapacidad.

“Lo que hemos vivido hoy es mucho más que una carrera; es una clara declaración de que la inclusión en el ámbito laboral y social no es solo una aspiración, sino una práctica diaria”, explicó Alba Escolà, directora de IMANcorp FOUNDATION. “Este evento demuestra que las empresas pueden ser agentes de cambio real cuando se comprometen a derribar barreras sociales y físicas”.

Talleres sobre diversidad e inclusión: Un compromiso integral El evento fue también un espacio para el aprendizaje y la sensibilización. De la mano de la FEEC, se desarrollaron talleres sobre diversidad e inclusión que ofrecieron a las participantes herramientas prácticas para integrar la inclusión en su entorno laboral y personal.

Historias que Inspiraron: Elia y Berta, dos niñas que rompen barreras Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación de Elia y Berta, dos niñas con discapacidad, quienes participaron junto a sus familias. “Gracias a la fundación por permitirnos hacer este tipo de actividades que, de otra forma, no hubiéramos podido conocer ni realizar. Yo intento que mi hija pruebe todo, que no vea las barreras. Tal vez lo debamos hacer de otra forma, pero lo haremos” comentó Susana, madre de Elia, mientras su hija cruzaba la meta.

Este testimonio resalta el verdadero espíritu del evento: la inclusión real no se logra con palabras, sino con oportunidades.

No Limit Trail: la inclusión como estrategia empresarial No Limit Trail dejó huella en la montaña y en el mundo corporativo. Las empresas que participaron demostraron que la inclusión no es una acción de RSC aislada, sino un pilar estratégico para construir equipos más diversos, innovadores y comprometidos.

A lo largo de la carrera, los equipos recogieron piezas de un puzzle que, al encajarlas, formaban un mensaje contundente: la inclusión lo cambia todo.

Además, y a través de Magnetic Productions, una productora audiovisual con impacto social, se capturó la esencia del evento desde múltiples perspectivas. Los equipos también recibieron una cámara analógica para inmortalizar, con su propia mirada, los momentos más auténticos de la jornada.

“Hoy se ha demostrado que la inclusión no es un valor abstracto, sino una responsabilidad tangible para las empresas”, afirmó Roos Chen, responsable de Magnetic Productions. “En el entorno laboral, como en el deporte, todos debemos trabajar juntos para superar las barreras”.

Empresas que corren por la diversidad, también lideran el cambio social.

El impacto sigue. No Limit Trail volverá en 2026 con el reto de superar su propio récord de participación y diversidad. Porque en la inclusión, como en la montaña, cada paso cuenta.

“Hoy no corrimos para llegar primero, corrimos para demostrar que todos podemos llegar”, resumieron desde la FECPC, encapsulando la filosofía del evento.

EMPRESAS PARTICIPANTES y COLABORADORAS EN NO LIMIT TRAIL:

Cirsa | Cambra de Comerç de Terrassa | TÜV SÜD | UCI | DISWORK | Empresas IMAN | Magnetic Productions | Panamar - Bakery | Eberlin | Coca-Cola | Ametller Origen |FEEC, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya | FECPC, Federació Esportiva Catalana de Persones amb Lesió Cerebral | ADIAM | IMANcorp FOUNDATION | Parc del Montnegre i el Corredor (Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona).

Sobre IMANcorp FOUNDATION:

IMANcorp FOUNDATION, es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin social es contribuir a que la sociedad se desarrolle en un entorno más tecnológico, más digital y más inclusivo. Con esta finalidad impulsa la innovación a través de ayudas a emprendedores, fomenta la cultura del estudio y del trabajo y apuesta por el talento inclusivo a través de los programas de sensibilización sobre la discapacidad destinados a empresas.

Sobre la Federació Esportiva Catalana de Personas con Lesión Cerebral:

La FECPC es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de interés cívico y social, constituida el 5 de junio de 1991. Somos una de las 72 federaciones catalanas pertenecientes a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya y al Consell Català de l'Esport, en nuestro caso somos polideportivos y estamos presentes en toda Cataluña. Nuestra misión es promover y motivar la práctica de deporte dirigido a personas con una discapacidad física originada por una lesión cerebral que impide el desarrollo completo de su motricidad.

Más información:

Carla Álvarez y Roos Chen | Comunicación

fundacion@imancorp.es