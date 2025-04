Antonia Peiró Alcalá nos invita a vivir una historia de amor, resiliencia y segundas oportunidades en ´Tantas páginas por escribir´.

CÍRCULO ROJO.- La literatura nos regala historias que resuenan con nuestra propia experiencia, y “Tantas páginas por escribir”, la nueva novela de Antonia Peiró Alcalá, es una de ellas. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta obra nos sumerge en un relato profundamente humano sobre el amor, la pérdida y la capacidad de reconstruirse tras la adversidad.

Antonia Peiró Alcalá (Barcelona, 1975) lleva la escritura en su ADN. Trabajando en sanidad desde hace más de dos décadas, ha sido testigo de innumerables historias de superación, pero en esta ocasión es su propia experiencia la que da vida a la novela. Lo que comenzó como un diario personal tras la enfermedad y pérdida de su marido, se transformó en una historia de ficción con tintes autobiográficos, donde la autora plasma el dolor, pero también la esperanza y las nuevas oportunidades que la vida ofrece.

La protagonista, Irene, es una psicóloga que, tras la muerte de su esposo Manuel, un prestigioso cirujano, debe enfrentarse no solo al duelo, sino también a las traiciones y los desafíos profesionales que la rodean. Sin embargo, con el tiempo, descubre una fortaleza interior que la ayudará a seguir adelante. La llegada de un nuevo director médico al hospital reavivará emociones que ella creía enterradas, planteándole la pregunta: ¿Es posible volver a amar sin traicionar el recuerdo de un amor inolvidable?

Con un estilo envolvente y emotivo, Peiró Alcalá nos regala una historia que conecta con cualquier lector que haya atravesado la pérdida o el cambio. Tantas páginas por escribir no solo es una novela romántica, sino un testimonio de la fortaleza humana y la capacidad de seguir adelante.

El libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Una lectura imprescindible para quienes buscan emocionarse y reflexionar sobre las segundas oportunidades que la vida nos brinda.

SINOPSIS

Irene es psicóloga y madre de dos hijos. Ha formado su vida al lado de Manuel, un reconocido cirujano retirado y el amor de su vida. Pese a que su relación desafió los prejuicios sociales por la diferencia de edad, demostraron que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, su mundo se tambaleó cuando a Manuel le diagnosticaron un cáncer demoledor.

Mientras afrontaba la enfermedad de su marido y el doloroso desenlace, Irene comenzó a ver con claridad la parte más egoísta de quienes la rodeaban. En medio de este infortunio, desarrolló una fortaleza interior que hasta entonces desconocía y volvió a dar protagonismo a un don único: una voz interior que le advierte de sucesos que todavía no han sucedido. Tras la pérdida de Manuel, Irene deberá enfrentarse a sus miedos, lidiar con traiciones inesperadas y enfrentarse a un compañero de trabajo que busca sabotear su reputación profesional.

Años después, con nuevos aprendizajes y heridas que llevan historia, un nuevo director médico llega al hospital, despertando en Irene emociones que creía enterradas. ¿Podrá volver a amar mientras mantiene la lealtad a los recuerdos de un amor inolvidable?

Una novela que combina el duelo, la superación personal y las segundas oportunidades, mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la vida puede sorprendernos con nuevos comienzos.

AUTORA

Antonia Peiró (Barcelona, 1975). Trabaja en sanidad desde hace más de dos décadas. A lo largo de su vida ha aprendido que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad de superación, y esa fortaleza también se refleja en su escritura. Escribir siempre fue su gran vocación, su refugio, convirtiéndose a través de los años en una terapia donde expresar sus sentimientos y emociones, dando vida a personajes e historias que inspiran y emocionan.

Ha colaborado en dos libros colectivos: 15 miradas a la soledad (2021) y 15 miradas al amor (2022).