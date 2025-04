Antonio Zurita García publica ‘Teoría del todo de la política’, un ensayo dirigido a todo aquel que esté interesado en política y economía.

CÍRCULO ROJO.- El propio Antonio Zurita García destaca de ‘Teoría del todo de la política’ es “reinvención de teoría política y económica que hago, es un libro donde evidencio fallas teóricas de casi todos los ideales políticos, tanto en la teoría como en la práctica cuando se llevaron a cabo, a partir de ahí evidencio los puntos fuertes y débiles de cada uno, explicando como según las circunstancias donde se aplica se destacan más los puertos positivos o los negativos, implicando que la política correcta no es una concreta descontextualizada, sino circunstancial, y a su vez de muchas partes del espectro político y los distintos ideales”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una obra densa, con mucha información, pero explicada en detalle paso a paso para que sea accesible, es un libro que en ciertos puntos requiere pensar para comprender lo leído, ya que esto supone las bases para explicaciones posteriores, de leer en detalle y de forma pausada evidencio los errores de prácticamente todas las políticas existentes, llevando al lector a replantearse sus ideales políticos hasta las partes más fundamentales, a partir de ahí, derivado de una teoría del valor propia y un análisis económico acerca de la economía estatal o mercantil, explicando las características de todos los ideales políticos existentes, sus puntos fuertes y débiles, y como dependiendo de las circunstancias donde se aplica es más valioso sus puntos fuertes que los perjuicios negativos, o no, resultando en un progreso político o en un estancamiento o retroceso, desarrollo como se debe aplicar política a cada circunstancia de todo el espectro político, es por ello como justifico que países tan diferentes en su práctica política, pueden llevar al éxito, a su vez tomando como base política la representatividad y participación social en el modelo, como clave del triunfo de cada uno al esto permitir imponer medidas anticorrupción y contrarias a la oligarquización social, que garantice la eficiencia de cada modelo dentro de sus características y posibilidades propia”.

Se trata de un libro va dirigido a cualquier persona con intereses en política y economía, “desde un simple votante con un ideal a profesores o doctores en círculos académicos más complejos, esta explicado en detalle para que sea accesible para el publico menos formado, pero con conclusiones valiosas en general”.

Como bien dice, Antonio Zurita García “es una nueva teoría que demuestra que todas las teorías son en parte correctas, y en parte incorrectas, que todas tienen puntos fuertes y débiles, y que la política adecuada por ende no es una concreta, sino todas circunstancialmente, siendo una teoría unificadora, o de campo unificado, de toda la teoría política existente, debiendo aplicar a veces una, y a veces la opuesta, tomando como base la participación social de cara a garantizar la eficiencia”.

SINOPSIS

Este libro comienza detallando la esencia de la política y economía, para proponer una nueva visión revolucionaria del valor, explorando sus raíces en las principales corrientes filosóficas, políticas y económicas. Partiendo del análisis de las teorías del valor tradicionales —desde el enfoque objetivo de economistas clásicos como Adam Smith y Karl Marx, hasta la perspectiva subjetiva desarrollada por el marginalismo—, el autor teje una innovadora teoría de campo unificado. Esta nueva teoría integra y reconcilia ambos enfoques del valor, sugiriendo que el valor no solo depende de las condiciones materiales y de producción (objetivas), desde el patrón trabajo, ni únicamente de las percepciones y preferencias individuales (subjetivas), desde la oferta y la demanda, sino de una interacción dinámica y compleja entre ambos.

La obra aborda cómo, al comprender esta interrelación profunda entre el valor objetivo y subjetivo, se puede derivar un sistema político-económico completamente nuevo. Este sistema propone una integración armónica de las economías estatales y de mercado, explicando los puntos fuertes y débiles de cada modelo y la base del éxito de cada uno, lo colectivo y lo individual, desde el autoritarismo hasta el liberalismo, el globalismo o el nacionalismo, el socialismo o el capitalismo, una unificación total, superando las dicotomías ideológicas que han dividido a la sociedad durante siglos.

AUTOR

Antonio Zurita García, a los dieciséis años, tras una experiencia traumática que lo marcó profundamente, decidió abandonar sus estudios formales y se aisló en su hogar durante años, en soledad prácticamente absoluta. Sin embargo, lejos de alejarse del conocimiento, dedicó prácticamente todo su tiempo al estudio intensivo de la política y la economía. Durante ese periodo, su enfoque y perseverancia lo llevaron a desarrollar una teoría integral, denominada «Teoría del Todo de la política», con la que busca ofrecer una explicación unificada de los fenómenos políticos y sus dinámicas fundamentales, corrigiendo y unificando la totalidad de ideales políticos existentes.