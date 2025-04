Correduría de Seguros Pueyo lanza su seguro de asistencia en viaje para proteger a los viajeros frente a imprevistos

La empresa refuerza su catálogo de servicios con un seguro de asistencia en viaje que ofrece coberturas esenciales ante cancelaciones, emergencias médicas, pérdidas de equipaje y otros imprevistos. La póliza garantiza protección personalizada y asistencia en cualquier destino, asegurando tranquilidad y seguridad durante las vacaciones o viajes de negocios Viajar, especialmente al extranjero, implica estar expuesto a diversos riesgos, como cancelaciones de vuelos, emergencias médicas o pérdida de equipaje. Ante estos posibles incidentes, contar con un seguro de asistencia en viaje permite a los viajeros proteger tanto su inversión como su bienestar, evitando que estas situaciones afecten el desarrollo del viaje.

Coberturas clave del seguro de asistencia en viaje

El seguro de asistencia en viaje ofrecido por Correduría de Seguros Pueyo, con más de 50 años de experiencia en el mundo del seguro, incluye múltiples coberturas diseñadas para afrontar los principales imprevistos que pueden surgir durante un desplazamiento.

Cancelación o interrupción del viaje

Las cancelaciones inesperadas pueden generar importantes pérdidas económicas. Esta cobertura reembolsa los gastos no recuperables en situaciones como enfermedades, accidentes o emergencias laborales. Además, incluye compensación por interrupciones del viaje derivadas de circunstancias personales o familiares.

Asistencia médica en el extranjero

En muchos países, la asistencia sanitaria privada tiene un coste elevado, lo que convierte a esta cobertura en imprescindible. El seguro se hace cargo de:

- Gastos médicos y hospitalarios en caso de enfermedad o accidente.

- Repatriación médica, si fuera necesaria.

- Atención en emergencias dentales.

En definitiva, protecciones fundamentales para garantizar que los viajeros reciban atención adecuada en cualquier destino.

Protección del equipaje

La pérdida, retraso o daño del equipaje es un problema frecuente en los desplazamientos. Por estos motivos, la opción de Correduría de Seguros Pueyo cubre la reposición de los objetos afectados y compensa los gastos derivados de la compra de artículos esenciales mientras se recupera el equipaje.

Responsabilidad civil y protección jurídica

Por otra parte, algunos viajes implican actividades que pueden generar riesgos para terceros. Esta cobertura protege al asegurado frente a reclamaciones por daños personales o materiales y proporciona asistencia legal en caso de que sea necesaria.

Cómo seleccionar el seguro de asistencia en viaje ideal

Además, y para garantizar una protección adecuada, Correduría de Seguros Pueyo recomienda considerar los siguientes aspectos al elegir un seguro de asistencia en viaje:

Definición de las necesidades del viaje

No todos los desplazamientos son iguales. Por ello, es importante tener en cuenta factores como la duración del viaje, el destino (nacional o internacional) y las actividades previstas. Por ejemplo, un viaje de negocios puede requerir coberturas distintas a las de unas vacaciones de turismo activo.

Revisión de las coberturas incluidas

Es esencial que el seguro contemple asistencia médica, protección ante cancelaciones y cobertura del equipaje, ya que son las situaciones más frecuentes en las que los viajeros necesitan ayuda.

Evaluación de los límites de cobertura

Los importes máximos cubiertos deben ser suficientes para hacer frente a gastos significativos, como tratamientos médicos en el extranjero o reembolsos por cancelaciones de última hora.

Asesoramiento profesional

Contratar un seguro puede ser un proceso complejo, especialmente si se desconocen las particularidades de cada póliza. Por ello, Correduría de Seguros Pueyo ofrece un servicio de asesoramiento especializado para identificar el producto que mejor se adapte a las necesidades de cada viajero.

Ventajas de contratar un seguro de asistencia en viaje

Los beneficios de un seguro de asistencia en viaje no solo se limitan a la protección económica, sino que también proporcionan tranquilidad y respaldo en situaciones de emergencia:

Tranquilidad operativa

Saber que se cuenta con cobertura ante cualquier imprevisto permite a los viajeros disfrutar plenamente de su experiencia, sin preocupaciones.

Protección económica

Los gastos asociados a emergencias médicas o cancelaciones de vuelos pueden ser elevados. Un seguro adecuado evita que estos contratiempos afecten las finanzas del asegurado.

Asistencia 24/7

La mayoría de las pólizas incluyen servicios de atención en todo momento, lo que garantiza una respuesta inmediata ante cualquier incidente, independientemente de la ubicación del viajero.

Correduría de Seguros Pueyo, más de 50 años protegiendo a sus clientes

Con una trayectoria consolidada en el sector asegurador, Correduría de Seguros Pueyo se especializa en ofrecer soluciones personalizadas para proteger lo que más valoran sus clientes. Por ello, la correduría trabaja con compañías de prestigio para garantizar productos de alta calidad, tanto en seguros de viaje como en otras áreas, incluyendo seguros de hogar y de negocio.

Pero además de ofrecer un seguro de asistencia en viaje completo, Correduría de Seguros Pueyo pone a disposición de sus clientes un equipo de expertos que les asesora en todo el proceso, desde la contratación de la póliza hasta la gestión de siniestros.