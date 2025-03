WISeSat.Space crea una filial WISeSat España SA para liderar proyectos espaciales europeos desde Andalucía y construir una solución 100% "Made in Europe" alineada con la estrategia IRIS²

WISeSat.Space, empresa pionera en soluciones de conectividad satelital segura y parte del grupo WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ: WKEY; SIX: WIHN), anuncia oficialmente la creación de su nueva filial WISeSat España, domiciliada en La Línea de la Concepción (Cádiz, Andalucía) Esta decisión estratégica representa un paso decisivo hacia la consolidación de un ecosistema industrial y tecnológico plenamente europeo en el ámbito espacial y cuántico, en línea con las prioridades de soberanía digital definidas por la Unión Europea.

La elección de La Línea de la Concepción como sede oficial de WISeSat España no es casual. Esta ciudad andaluza, situada en un punto geoestratégico entre Europa y África, se está posicionando como un centro emergente de innovación tecnológica, gracias a su voluntad institucional, su apertura internacional y su cercanía a infraestructuras logísticas clave.

La domiciliación de WISeSat en La Línea convierte a la empresa en pieza fundacional del proyecto LL4GIR.COM, una ambiciosa iniciativa público-privada destinada a crear un Centro para la Cuarta Revolución Industrial en el sur de Europa. Este centro impulsará proyectos de alto impacto en inteligencia artificial, computación cuántica, blockchain, IoT y conectividad espacial, transformando la región en una referencia global de resiliencia, sostenibilidad y progreso económico.

Una solución 100% "Made in Europe"

El lanzamiento de WISeSat España tiene como objetivo articular una cadena de valor espacial 100% europea, combinando soberanía tecnológica, seguridad, sostenibilidad y acceso autónomo al espacio. La propuesta se alinea plenamente con los principios del programa IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), promovido por la Comisión Europea para establecer una constelación de satélites que garantice la conectividad segura en todo el continente.

La hoja de ruta de WISeSat España incluye:

Fabricación de nanosatélites seguros en colaboración con la empresa española FOSSA Systems, donde WISeKey es inversor, especializada en soluciones IoT y comunicaciones de baja órbita.

Lanzamiento de satélites en alianza con PLD Space, empresa española referente en Europa en cohetes reutilizables. Se prevé un primer lanzamiento para principios de 2026, marcando un hito para la autonomía europea en acceso al espacio.

Desarrollo de procesadores post-cuánticos en cooperación con QuantixS (Murcia) y SEALSQ (Francia), para garantizar comunicaciones ultra seguras en la era de la computación cuántica.

Ya operativa, la instalación de una antena satelital en el edificio del Ayuntamiento de La Línea, que permite conectar directamente con los satélites WISeSat actualmente en órbita, y servirá como núcleo de operaciones locales.

Incorporación de la tecnología de radiocomunicación WISeTalkie, desarrollada por WISeKey y su socio tecnológico en radiocomunicaciones, Global Radio System (GRS), que garantiza comunicaciones por radio altamente seguras mediante protocolos avanzados de cifrado, autenticación y resistencia frente a interferencias o accesos no autorizados. Esta innovación refuerza la arquitectura de seguridad del ecosistema WISeSat tanto a nivel espacial como terrestre.

Un nuevo paradigma de innovación descentralizada

El modelo que propone WISeSat España rompe con las estructuras centralizadas tradicionales. Su visión es crear una red descentralizada de nodos tecnológicos europeos, que colaboren bajo principios de transparencia, interoperabilidad, resiliencia y control soberano. El nodo de La Línea será la puerta de entrada al espacio seguro para instituciones, empresas y ciudadanos europeos.

"Desde WISeSat creemos firmemente que Europa necesita una infraestructura propia, segura y resiliente para no depender de actores externos en áreas críticas como el espacio o la ciberseguridad. Con WISeSat España y nuestras alianzas con FOSSA Systems, PLD Space, QuantixS y SEALSQ, demostramos que un modelo 100% europeo no solo es posible, sino necesario", declaró Carlos Creus Moreira, fundador y CEO de WISeKey.

El satélite de enero, actualmente en órbita:

https://wisesat.wisekey.com/?tags=WISeSat

Este lanzamiento se basa en el éxito anterior de WISeSat en colaboración con FOSSA Systems, que logró el lanzamiento de 17 picosatélites para probar la resiliencia y el rendimiento de sus tecnologías principales. Estas pruebas sentaron las bases para la generación actual de satélites, que desde junio estarán equipados con protocolos de seguridad más robustos e infraestructura criptográfica post-cuántica desarrollada por SEALSQ.

WISeSat también anunció una nueva alianza estratégica con Skyroot Aerospace en India. Esta colaboración permitirá diversificar las operaciones de lanzamiento al posibilitar que los satélites se desplieguen en trayectorias orbitales alternativas, optimizando la cobertura y eficiencia de la constelación. La alianza también contempla la posibilidad de fabricar satélites en suelo indio, según especificaciones locales, fortaleciendo así las capacidades globales de producción y lanzamiento de WISeSat.

A finales de 2025, los satélites WISeSat podrán realizar transacciones en tokens SEALCOIN entre sí y con objetos conectados en la Tierra, formando una red segura y autónoma para transacciones M2M (máquina a máquina). Esta innovación creará una infraestructura financiera y de intercambio de datos en el espacio, donde las máquinas conectadas estarán certificadas digitalmente mediante un protocolo "Know Your Object" (KYO). El proceso KYO integra la tecnología de Wecan y la plataforma WISeID de WISeKey, garantizando identidad confiable y responsabilidad en todo el ecosistema.

Cada satélite WISeSat está construido con:

Chips criptográficos post-cuánticos de SEALSQ

Infraestructura de identidad digital y Root of Trust de WISeKey (WISeID)

Tecnología de libro mayor distribuido (DLT) de Hedera, para integridad de datos descentralizada e infalsificable

Esta base tecnológica posiciona a WISeSat como líder global en infraestructura IoT satelital segura.

Invitación a colaborar

WISeSat España invita a gobiernos, universidades, centros de I+D, inversores y empresas tecnológicas a unirse a esta visión transformadora. El objetivo es construir juntos un nuevo paradigma de desarrollo económico inteligente, integrando tecnologías emergentes, formación especializada, empleos de calidad y cooperación internacional.

Acerca de WISeSat.Space

WISeSat.Space AG está liderando un enfoque transformador para la conectividad IoT y la monitorización del cambio climático a través de su innovadora constelación de satélites. Al proporcionar conectividad IoT global, segura y rentable, WISeSat está habilitando una amplia gama de aplicaciones que apoyan la vigilancia medioambiental, la gestión de desastres y las prácticas sostenibles. La integración de datos satelitales con modelos climáticos avanzados ofrece un gran potencial para mejorar la comprensión del cambio climático y desarrollar estrategias eficaces para combatir sus impactos. A medida que el mundo continúa enfrentándose a los desafíos del cambio climático, iniciativas como la constelación de satélites IoT de WISeSat son esenciales para crear un futuro más resiliente y sostenible.

Acerca de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder global en ciberseguridad, identidad digital y soluciones para IoT. Opera como una sociedad holding con sede en Suiza, a través de varias filiales operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su portafolio tecnológico. Las filiales incluyen:

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), centrada en semiconductores, PKI y productos de tecnología post-cuántica;

(ii) WISeKey SA, especializada en soluciones de Root of Trust (RoT) y PKI para autenticación e identificación segura en IoT, Blockchain e IA;

(iii) WISeSat AG, centrada en tecnología espacial para comunicación satelital segura, específicamente para aplicaciones IoT;

(iv) WISe.ART Corp, dedicada a NFTs de blockchain confiables y operadora del mercado WISe.ART para transacciones NFT seguras;

(v) SEALCOIN AG, enfocada en la Internet física descentralizada con tecnología DePIN y en el desarrollo de la plataforma SEALCOIN.

Cada filial contribuye a la misión de WISeKey de asegurar el internet, enfocándose en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente dentro de la plataforma integral de WISeKey. WISeKey asegura ecosistemas de identidad digital para personas y objetos mediante tecnologías de Blockchain, IA e IoT. Con más de 1.600 millones de microchips desplegados en diversos sectores del IoT, WISeKey desempeña un papel vital en la protección del Internet de Todo. Los semiconductores de la compañía generan valiosos datos masivos que, al ser analizados con IA, permiten la prevención predictiva de fallos de equipos. Confiando en la Raíz de Confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación e identificación segura para aplicaciones de IoT, Blockchain e Inteligencia Artificial. La Raíz de Confianza de WISeKey garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas.

Para más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas subsidiarias, se puede visitar: www.wisekey.com

