Konecta triunfa en los Premios Fortius 2024 como la compañía con más finalistas y recibe tres galardones

Más de 200 personas asistieron a la gala de los Premios Fortius 2024, organizados por la AEERC, para celebrar el esfuerzo y la dedicación de los profesionales más destacados en el servicio de atención al cliente durante el último año. Entre los 23 finalistas, se encontraban seis profesionales de Konecta. Este logro refleja el talento, la gran dosis de compromiso, dedicación y esfuerzo del equipo, elementos esenciales para impulsar la mejora continua en el desarrollo y evolución del servicio de la compañía En la noche del pasado jueves, tuvo lugar en la Casa de Burgos (Madrid) la celebración de la 17ª edición de los Premios Fortius, impulsados por la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), junto a sus partners GoContact y ON Soluciones y con la colaboración de ESIC Business & Marketing School e IFAES.

La gala comenzó con las palabras de Mª Luisa Merino, gerente de la AEERC, que dio la bienvenida a los asistentes e insistió en que "reconocer a los responsables de la prestación del servicio su esfuerzo, perseverancia, formación y calidad, no solo es justo, sino necesario. Así, los Premios Fortius representan el impulso que las empresas buscan para materializar esa recompensa".

En esta edición, el jurado no lo ha tenido fácil a la hora de escoger, primero a los 23 finalistas y, posteriormente, a los siete ganadores entre las 17 empresas participantes, debido al elevado nivel de las 96 candidaturas recibidas. Entre los finalistas anunciados el pasado 10 de marzo, se encontraba Konecta -líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (CX) y servicios digitales-, compañía con más finalistas de esta nueva edición. Concretamente, fueron seis profesionales los nominados, que fueron los siguientes:

Laura Cabezas González , candidata y premiada como Mejor Responsable de Plataforma

, candidata y premiada como Patricia Fuentes Heredia , candidata a Mejor Supervisor

, candidata a Matteo Cassarino , candidato a Mejor Supervisor

, candidato a Isabel García Delgado , candidata a Mejor Agente de Recobro

, candidata a Carmen Santos Posada , candidata y premiada como Mejor Agente de Ventas

, candidata y premiada como Mª José Quel, candidata y premiada con el segundo puesto en Espíritu Fortius Las tres premiadas recibieron como galardón un trofeo, un diploma y el sello de Fortius, además de una beca de formación para cursar el Programa Superior de Dirección y Gestión del Servicio al Cliente impartido por ESIC Business & Marketing School y AEERC.

Por su parte, María Jesús Beguer, directora de Konecta España, insiste en que "el talento es un factor clave para impulsar la transformación de Konecta, sobre todo, en el momento de evolución en el que se encuentra la compañía actualmente. El compromiso, dedicación y esfuerzo de los equipos son elementos esenciales para impulsar la mejora continua en el desarrollo y evolución del servicio". En este sentido, la compañía ve en los Premios Fortius un reconocimiento al trabajo de sus profesionales, además de una palanca para impulsar la formación como una herramienta de desarrollo profesional.

Asimismo, el evento concluyó con la intervención de José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC, quien destacó que "en el mundo en el que vivimos, que avanza a un ritmo que da vértigo, el objetivo de la AEERC es impulsar estos premios para mostrar en forma de talento, el optimismo e ilusión por el futuro en el sector y los profesionales".