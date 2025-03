Las academias de verano; una oportunidad clave para recuperar, reforzar y despegar

Cuando llega el verano, muchos estudiantes sienten que por fin pueden desconectar. Sin embargo, para muchos otros, el verano es el momento perfecto para ponerse al día, prepararse para lo que viene o incluso ganar ventaja de cara al nuevo curso. En este contexto, las academias de verano cobran una importancia cada vez mayor, con propuestas formativas que combinan calidad, flexibilidad y resultados reales.

Preparación para las PCE UNEDasiss de septiembre Cada vez más estudiantes internacionales llegan a España con el objetivo de acceder a una universidad. Para ellos, las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) organizadas por la UNED representan el principal requisito. Muchos no logran superarlas en junio y encuentran en los cursos intensivos de verano una segunda oportunidad para intentarlo en septiembre, con más preparación y confianza. Centro de Estudios Luis Vives, con más de 25 años de experiencia en PCE UNEDasiss, ofrece programas intensivos híbridos presenciales-online en Madrid, mientras que Cursalia permite preparar la convocatoria desde cualquier parte del mundo con sus cursos online sin horarios fijos.

Nivelación de ESO y Bachillerato El verano también es un momento ideal para nivelar contenidos en alumnos de Secundaria y Bachillerato. Muchos estudiantes arrastran dificultades de cursos anteriores, o bien necesitan reforzar conceptos clave para empezar el curso con seguridad. Las academias ofrecen grupos reducidos, atención personalizada y un enfoque práctico que permite a los estudiantes recuperar el control sobre su aprendizaje. Tanto Luis Vives como Academia Bravosol ofrecen cursos presenciales en grupos reducidos, diseñados para que los estudiantes no solo repasen, sino que también adquieran hábitos de estudio efectivos.

Cursos preuniversitarios: empezar con ventaja Los cursos preuniversitarios son una opción cada vez más demandada por estudiantes que, tras aprobar la EBAU o las PCE, quieren empezar la universidad con una base sólida. Matemáticas, Cálculo, Álgebra. Física, Estadística... Las universidades asumen que los alumnos llegan preparados, pero la realidad es que muchos no lo están. Las academias de verano ofrecen cursos diseñados específicamente para este perfil, donde se trabajan las competencias clave para afrontar con éxito el primer curso universitario. Desde clases intensivas presenciales en Madrid hasta cursos online flexibles, en academias como Luis Vives o Bravosol el verano se convierte en una etapa de crecimiento académico.