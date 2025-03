Reformedia asegura a las empresas de reformas un flujo constante de clientes o devuelve la inversión

Zaragoza, 27 de marzo de 2025 – Con 28 años, el zaragozano Israel Moreno dirige Reformedia, una agencia de marketing digital especializada en captar clientes reales para empresas de reformas del hogar, que lleva dos años operando con éxito. Su propuesta rompe con el modelo tradicional: un mínimo de 15 visitas de presupuesto al mes garantizadas en el calendario o devolución total de la inversión.

Todo está por escrito, sin letra pequeña. Reformedia no vende servicios sueltos ni campañas genéricas. Ofrece un sistema completo, diseñado para funcionar de forma integral, y con un único objetivo: llenar la agenda de sus clientes con oportunidades reales de negocio.

“Hacer marketing sin estrategia es como si en la final del Mundial de 2010, la selección española hubiera salido al campo sin plan alguno. No habría existido esa jugada clave entre Cesc y Andrés Iniesta que nos dio el gol de la victoria. Nuestro sistema funciona igual: cada acción está pensada, cada elemento trabaja en equipo, y el resultado es claro: un flujo constante de clientes cualificados”, explica Moreno.

Este sistema, llamado AFGR, consta de cuatro fases bien definidas:

Adquisición: campañas estratégicas en Meta Ads (Facebook e Instagram) y Google Ads para impactar a usuarios que buscan activamente hacer una reforma.

Filtrado y citas: contacto inmediato con los leads, validación de la oportunidad y agendado directo de la visita de presupuesto.

Gestión: plataforma propia para que el cliente tenga control total sobre sus presupuestos y pueda medir el rendimiento real mes a mes.

Recolección: recopilación de opiniones, imágenes del trabajo y casos de éxito para alimentar el sistema y potenciar la conversión futura.

Esta estrategia integral lleva mucho tiempo dando frutos. En su web, Reformedia ha publicado un vídeo con un caso real:

“Cómo hemos conseguido 16 visitas de presupuesto cualificadas en los primeros 20 días para esta empresa de reformas de Madrid”. El vídeo muestra el paso a paso y los resultados reales del sistema funcionando en condiciones reales de mercado y se puede ver aquí.

Reformedia se dirige a empresas de reformas de cocina o baño, instalaciones de aerotermia, suelo radiante, cerramientos, tarimas flotantes o reformas integrales, entre otros. Todas ellas comparten un reto: conseguir un flujo estable de clientes sin depender del boca a boca ni de estrategias ineficientes.“No prometemos contactos que no cogen el teléfono. Prometemos personas interesadas, filtradas y con una visita ya agendada contigo. Además, cada contacto es exclusivo para tu empresa. Si no lo conseguimos, no cobramos. Así de sencillo”, concluye Moreno.