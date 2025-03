La autora Belén Montero revela los orígenes de Cloacas de Lujo

Con una narrativa que combina el suspense del thriller con una aguda crítica a las estructuras de poder, Cloacas de Lujo se ha consolidado como una de las series literarias más provocadoras del panorama contemporáneo. En el centro de este universo narrativo se encuentra Belén Montero, autora que ha logrado captar la atención del público con una propuesta audaz y comprometida. Su enfoque, cargado de tensión, complejidad emocional y realismo social, ha convertido su obra en una referencia para quienes buscan más que entretenimiento en la literatura.

¿Cómo nació el universo de Cloacas de Lujo y qué motivó a Belén Montero a sumergirse en el género del thriller con crítica social?

El universo de Cloacas de Lujo nació de mi fascinación por los aspectos más oscuros de la sociedad, esos que permanecen ocultos tras fachadas de lujo y opulencia. Desde pequeña me cuestionaba ciertas desapariciones en las que las noticias anunciaban la desaparición de alguna persona, y después nunca más se supo nada. En esas ocasiones, mi mente divagaba por algunos escenarios posibles, y siempre llegaba a la conclusión de que la corrupción está presente en nuestra vida cotidiana, aunque a menudo no se vea. Quería crear un espacio en el que los lectores pudieran adentrarse en estos mundos sombríos, llenos de secretos y manipulaciones, justo lo que a mí me gusta leer. Porque el género thriller me permite mezclar misterio y tensión con la crítica social, y además, en esta serie tiene como subtrama, un romance tormentoso entre el detective y la hacker que da pinceladas de erotismo. Así que, además de tocar temas como la injusticia, la codicia y la ambición desenfrenada, los lectores más sensibles tendrán esos capítulos de respiro en el que no todo es suspense, tensión y misterio. A través de la trama, trato de mostrar cómo estos aspectos afectan a los personajes, sin perder el ritmo intrigante que mantiene al lector enganchado.

¿Qué elementos considera fundamentales para construir una trama que combine suspense e implicación emocional?

Para construir una trama que combine suspense e implicación emocional, considero que hay varios elementos fundamentales. En primer lugar, los personajes juegan un papel crucial. Es esencial que los lectores se sientan conectados emocionalmente con ellos, para que sus decisiones, conflictos y evoluciones dentro de la historia tengan un impacto real. Cuando los personajes tienen capas, vulnerabilidades y conflictos internos bien desarrollados, es más fácil que el lector se sienta inmerso en su mundo, lo que hace que las situaciones tensas y los giros de la trama resulten aún más impactantes.

Otro aspecto importante es el ritmo. En un thriller, el ritmo debe ser constante, pero también es necesario ofrecer momentos de calma o respiro para que el lector pueda digerir lo que está sucediendo. Estos momentos de vulnerabilidad emocional, donde los personajes muestran sus miedos, deseos o dilemas, permiten que el suspense se combine con una carga emocional que hace que el lector se sienta involucrado no solo en la trama, sino también en el destino de los personajes.

Finalmente, el conflicto es esencial. No solo debe ser intrigante y lleno de misterio, sino también profundo en lo emocional. Los conflictos externos, como los asesinatos o las conspiraciones, deben ir acompañados de luchas internas, dilemas personales o decisiones difíciles. Esto hace que, mientras el lector se mantiene al borde de su asiento por la resolución del misterio, también sienta una conexión con los personajes y sus emociones, lo que eleva la tensión a otro nivel, pero sobre todo es que no puedan ni quieran parar de leer.

¿En qué aspectos cree que Cloacas de Lujo refleja realidades actuales y qué tipo de conversación busca generar en el lector?

Cloacas de Lujo refleja varias realidades actuales, especialmente en lo que respecta a la corrupción y el abuso de poder, que a menudo quedan ocultos tras la fachada de riqueza. Vivimos en una sociedad donde, aunque no siempre se ve, existen estructuras de poder que manipulan, explotan y ocultan la verdad para mantener sus propios intereses.

En mis novelas, trato de mostrar cómo estos temas contemporáneos son parte de la vida cotidiana. «Cloacas» es una metáfora de los secretos sucios, las tramas ilegales y la podredumbre moral que reina en las altas esferas elitistas. El contraste con «de lujo» resalta cómo estas actividades turbias prosperan en entornos aparentemente respetables y sofisticados, exponiendo cómo el privilegio enmascara la corrupción, la violencia y el crimen.

El tipo de conversación que busco generar en el lector es sobre el cuestionamiento de lo que consideramos normal o aceptable en nuestro entorno. Además de que en ocasiones tendemos a normalizar cosas, que según mi criterio, no son normales.

¿Cómo ha evolucionado el enfoque narrativo de Belén Montero desde la primera versión de “Caso Ciru” hasta la edición revisada?

La novela inicial, El Caso Ciru, estaba escrita sin capítulos, y debo decir que han sido los lectores, con sus reseñas, quienes me han guiado en este proceso de evolución. La revisión me ha permitido mejorar aspectos estilísticos y corregir detalles que enriquecen la narración, como acortar las descripciones, para hacer la historia más fluida y absorbente. La evolución ha sido, en definitiva, un proceso de maduración, tanto en el aspecto técnico como en el emocional, que ha hecho que El Caso Ciru sea una historia más compleja, profunda y que me de seguridad hablar de ella.

También he incluido escenas inéditas que los lectores me habían solicitado, ya que, según en que momento de la trama, sentían que había algo incompleto. Por ejemplo, el momento en que el detective y la hacker se reencuentran o, en algunas ocasiones, me comentaron que los villanos debían tener su merecido más visible y vívido. Me encantó recibir este tipo de reseñas, ya que me ha permitido mejorar la historia añadiendo estas escenas inéditas y eliminando otras que los lectores consideraban excesivamente descriptivas. Además, otro cambio muy visible, ha sido el de la portada, que, con solo verla, logra capturar muy bien el tema sobre el que trata la novela, permitiendo que el lector intuya de qué va la historia.

¿Qué importancia tienen los personajes femeninos en su obra y cómo los construye para que conecten con el lector?

Los personajes femeninos en mis obras juegan un papel fundamental, ya que cada una de ellas representa distintas facetas de la condición humana, abordando temas como el poder, la vulnerabilidad, la empatía, la traición, la dedicación y la supervivencia. Cada personaje está diseñado para ser complejo y, sobre todo, real. La clave está en crear personajes con los que el lector pueda identificarse o, al menos, entender sus motivaciones y emociones, aunque no siempre esté de acuerdo con sus acciones.

Por ejemplo, Fatia es una mujer fuerte, decidida y la típica persona que todo el mundo quisiera tener como amiga, con un profundo sentido de justicia que la lleva a tomar decisiones difíciles. Paula, en El Caso Ciru, representa una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad. Es una hacker muy capaz, pero con un corazón lleno de dolor, dudas y miedos, lo que la hace muy humana y cercana para el lector, aunque a muchos les crispe sus decisiones. En La Dosis, Paula continúa siendo la misma, sin embargo, en la novela que estoy escribiendo, reaparecerá con una faceta renovada, poderosa y decisiva.

En La Dosis, Sara es una mujer que ha sido marcada por su pasado. Su lucha interna entre lo que fue y lo que quiere ser es lo que la hace tan interesante. Aurora, Marta y Carmen Alonso también son personajes con una dualidad muy marcada: en sus historias, la lucha por el poder, el control, la arrogancia, la venganza y la supervivencia está siempre presente.

Para que estos personajes conecten con el lector, trato de mostrar sus debilidades, sus conflictos internos, sus deseos y miedos. A través de sus decisiones, las emociones que experimentan y las situaciones a las que se enfrentan, busco crear una conexión emocional que haga que el lector se preocupe por ellos, que se cuestione sus decisiones y que se sienta impactado por sus evoluciones. Lo más importante es que, a pesar de sus defectos, siempre hay algo que las hace admirables o comprensibles, lo que permite que el lector se enganche emocionalmente con ellas.

¿Qué puede esperar el público de La Dosis, su próxima publicación, y cómo se conecta con el universo ya creado?

La Dosis ya está publicada, y los lectores pueden adquirirla a través de mi página web o en Amazon. Todas las librerías de España pueden pedirla a través de mi web, con descuentos exclusivos para librerías, y de momento los envíos son gratuitos.

En La Dosis, los lectores pueden esperar una historia conclusiva, como en El Caso Ciru. Sin embargo, esta entrega está dividida en dos tomos debido a la extensión de la historia. Según algunos lectores, esta novela es tan intensa y envolvente como El Caso Ciru, pero con más giros que hacen que el lector se cuestione quién es o no el villano (o los villanos).

Mantengo la esencia del thriller, con su atmósfera tensa y misteriosa, pero también he ampliado la complejidad de los temas tratados. En esta entrega, la corrupción, el abuso de poder y la lucha por la justicia siguen siendo protagonistas, pero se añaden nuevas capas de emoción, conflictos internos y dilemas éticos que hacen que el lector se cuestione todo lo que sucede.

La Dosis se conecta con el universo de Cloacas de Lujo ya creado, pero también amplía su alcance, explorando una nueva trama relacionada con el estudio de un nuevo fármaco que unos laboratorios muy prestigiosos quieren sacar al mercado. He creado nuevos personajes que aportan una perspectiva fresca y enriquecedora, lo que permite que la historia tome rumbos emocionantes y, a veces, sorprendentes. Los personajes que ya conocemos, como Paula, Marcos y Fatia, siguen evolucionando, enfrentándose a nuevas pruebas y desafíos que les permiten crecer de maneras inesperadas.

Lo que los lectores pueden esperar de esta nueva novela es una trama llena de suspense, pero también de momentos de reflexión profunda sobre la moralidad, la ambición y la lucha por la supervivencia y la venganza. Al igual que en El Caso Ciru, el lector se verá arrastrado por una trama que no solo le mantiene al borde de su asiento, sino que también le invita a reflexionar sobre los límites entre el bien y el mal, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros ideales.

A través de Cloacas de Lujo, Belén Montero no solo construye historias vibrantes, sino que abre interrogantes sobre la realidad que se esconde tras la opulencia. Con el relanzamiento de “Caso Ciru” en una edición revisada y el próximo lanzamiento de La Dosis, su universo narrativo continúa expandiéndose, reafirmando su apuesta por una literatura de suspense que sacude, cuestiona y deja huella. La mirada de esta autora, comprometida y desafiante, seguirá siendo clave para entender hacia dónde se dirige el nuevo thriller social.