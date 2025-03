Santa Food Guardianas Sanitarias garantiza seguridad y trazabilidad en empresas de restauración y hostelería

La gestión efectiva de un negocio en la industria alimentaria es una tarea ardua que requiere de la vigilancia y control de muchos procesos, entre ellos el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Por este motivo, existen empresas como Santa Food Guardianas Sanitarias. Esta firma ofrece soluciones para garantizar la seguridad de los negocios del sector alimentación, ya sea hostelería, restauración o pequeñas y medianas industrias que carecen de un departamento de calidad. En particular, esta compañía cuenta con un grupo de responsables sanitarias capaces de acompañar a los propietarios en la auditoría de sus procesos operativos. De esta manera, es posible tener en cuenta todos los requerimientos de salubridad necesarios para evitar inconvenientes.

Un deber ético Para Santa Food Guardianas Sanitarias el pasar la inspección de las autoridades sanitarias no es la única razón para estar al día en el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria, sino que busca el compromiso y la concienciación que deben tener las empresas alimentarias para garantizar la seguridad alimentaria de aquellos productos que se ponen a la venta en el mercado y en definitiva contribuir a una mejor sociedad. En este sentido, el correcto abordaje de la seguridad alimentaria es, además, un deber ético de todos los propietarios, teniendo en cuenta que sus acciones u omisiones pueden afectar directamente la salud de los consumidores.

Debido a esto, los sistemas de vigilancia y control sobre materias primas y procedimientos de trabajo son determinantes para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades de transmisión alimentaria y disminuir las posibilidades de contaminaciones, tanto dentro como fuera de la cocina.

Consultoría para seguridad alimentaria A través de una app de vigilancia y control personalizada, Santa Food Guardianas Alimentarias proporciona una visión innovadora de gestión que va un paso más adelante de las iniciativas de cuidado actual. Esto permite sus integrantes anticiparse a posibles problemáticas que pueden presentarse en el futuro.

Además, con esta herramienta se puede optimizar la trazabilidad de obradores e industrias, y facilitar los caminos para el registro efectivo de controles APPCC. Al mismo tiempo, esta empresa se mantiene al tanto de todas las disposiciones y necesidades de trabajo de cada negocio, vigilando en su totalidad aspectos como limpieza, mantenimiento y organización de insumos, para minimizar el riesgo de contaminación cruzada.

Con el apoyo de las responsables sanitarias de Santa Food Guardianas Sanitarias es posible que empresas y restaurantes se mantengan un paso adelante en sus requerimientos de salubridad, cumpliendo con todos los requisitos normativos del marco legal vigente.

No solo ofrecen una herramienta digital para llevar a cabo de manera más rápida y fácil los controles sanitarios en cualquier dispositivo móvil, sino que disponen del apoyo de un equipo multidisplinar de asesoramiento personalizado, accesible por correo electrónico, WhatsApp o la propia herramienta.