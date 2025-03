El Open Banking en Europa: del lento despegue de España al liderazgo del Reino Unido según GDS Link Modellica

En Europa, la implementación del Open Banking ha sido muy desigual. Una realidad dual: España, que, pese a su inversión, presenta un lento despegue y en contraposición, el Reino Unido que, con 11,7 millones de usuarios activos y 22,1 millones de pagos en noviembre de 2024, se consolida como líder y a la vanguardia del sector en Europa. Informa EKMB Los usuarios son los grandes favorecidos del Open Banking. Mayor transparencia, servicios personalizados, decisiones informadas, gestión financiera más sencilla y planificada, nuevas e innovadoras soluciones, mejores condiciones y tarifas, mayor democratización, seguridad o control integral de las gestiones financieras son algunos de los beneficios que aporta la Banca Abierta a los usuarios.

El Open Banking o Banca Abierta representa un cambio revolucionario en la industria de los servicios financieros, redefiniendo el panorama de la banca y de las finanzas modernas al permitir a terceros acceder a los datos bancarios de los clientes con su consentimiento para crear nuevos productos y servicios.

Esta nueva era se caracteriza por la transparencia, interoperabilidad, innovación y la democratización de los servicios financieros. En todo el mundo, según confirma Statista, el valor de las transacciones de Banca Abierta, alcanzó los 57 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y, se espera que, en los próximos años, siga creciendo dado sus indudables beneficios. El Open Banking aporta mayor seguridad y transparencia, gracias al mejor control y análisis de los pagos, verificación de la identidad y notificación, detección de fraude, y la posibilidad de acceder a patrones de compras segmentadas, en definitiva, mayor seguridad, mejor experiencia de cliente, nuevas fuentes de ingresos y servicio adaptados a las necesidades reales de los clientes.

El Open Banking empodera a los consumidores

El Open Banking, no solo beneficia a los bancos, sino que empodera a los consumidores, ofreciéndoles más opciones, control y mejores servicios financieros, así lo revela el informe The Impact of Open Banking on Consumers, elaborado por Deloitte. Los usuarios se benefician de innumerables ventajas. GDS Link Modellica destaca las siguientes: una mayor transparencia, servicios personalizados gracias a que las entidades conocen en tiempo real el estado de sus finanzas, decisiones informadas, gestión financiera más sencilla y planificada, nuevas e innovadoras soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, mejores condiciones y tarifas; facilidad para solicitar préstamos con mayor inclusividad y democratización y, también, seguridad y control integral de sus gestiones financieras con servicios y productos personalizados. Los clientes son los verdaderos protagonistas y quienes controlan sus datos financieros.

Evolución e impacto del Open Banking en Europa. España versus Reino Unido

La evolución y madurez de la Banca Abierta ha sido clave en la transformación del ecosistema financiero, obteniendo una mejor gestión de los pagos digitales y del tratamiento de los datos de los clientes. En Europa, el Open Banking, está regulado por la directiva Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) cuyo objeto es mejorar la seguridad, transparencia, competencia y la innovación de los servicios de pagos digitales de los clientes con las entidades bancarias y comercios electrónicos; y por su sucesora PSD3 que establece un marco legal para la compartición segura de datos bancarios transaccionales. La Banca Abierta ha logrado En Europa, una tasa de adopción del 40 %, en 2023, con un significativo incremento en los volúmenes de transacciones APIs de más del 50% año tras año. Su nivel de implementación ha sido muy desigual, mientras que el Reino Unido, líder mundial, ha logrado transformar la forma en que las personas de acceso al crédito y gestión de su dinero, en España no consigue despegar.

España no consigue despegar

¿Por qué esa dualidad? En España, el Open Banking está regulado bajo la directiva europea PSD2. A pesar de ser uno de los países líderes en inversión en Open Banking de Europa, según revela un estudio de Tink en 2020 (el 48,3% de las entidades españolas invirtió más de 100 millones de euros, superando la media europea del 45%), no logra despegar. En 2022 PricewaterhouseCoopers (PwC), ya señalaba una diferencia abismal de penetración de los consumidores digitales, un 2% en España frente a un 9,2% de Reino Unido. Entre las principales dificultades de este lento despegue se encuentran: la falta de una cultura financiera, concienciación, conocimiento, y desconfianza, así como reticencia a compartir sus datos financieros con terceros. No obstante, y gracias al desarrollo de las tecnologías y de una mejor regulación, en los últimos años se constata un incremento de adopción de este modelo.

En contraposición, aparece el Reino Unido, cuyo éxito del Open Banking es indudable. Entre las razones destacan: una buena aceptación desde el inicio de los principales bancos y una regulación pionera por parte del Gobierno que ha proporcionado a los clientes y las empresas una forma segura, transparente y sencilla de mover, administrar y generar más ingresos con su dinero. El crecimiento de usuarios activos de productos habilitados para Banca Abierta no deja de crecer en el Reino Unido, según Open Banking Limited (OBL), en noviembre de 2024 existían 11,7 millones de clientes activos y mensualmente se realizaron más de 22,1 millones de pagos de Banca abierta. En los últimos siete años, se han realizado 400 millones de pagos exitosos, lo que ha contribuido a aportar 4.000 millones de libras a la economía.

En el desarrollo del Open Banking, este año es clave en el Reino Unido gracias al Proyecto de Ley de Datos, una ley que allana el camino para un marco regulatorio a largo plazo (LTRF). El Open Banking avanza hacia la generación de unas finanzas abiertas y otros esquemas de datos inteligentes, abarcando una gama más amplia de productos y servicios financieros, como inversiones, seguros y pensiones, con repercusión en otros sectores económicos claves: energía y telecomunicaciones.

El Open Banking, ha llegado para quedarse y su potencial está lejos de haberse explorado por completo. En el caso de España, pasa por superar ciertas barreras estructurales y lograr un enfoque integral, solo así dejará la casilla rezagada y emulará al Reino Unido, país que se posiciona a la vanguardia de la innovación en datos y pagos a nivel mundial. La revolución silenciosa del Open Banking afirman desde GDS Link Modellica, "está transformando el sector financiero por completo, empoderando a los usuarios, al ofrecerles más control sobre sus propios datos financieros y acceso a una gama más amplia de servicios. El usuario es un gran beneficiado del Open Banking, sus innumerables beneficios y ventajas entroncan directamente con los retos de la actual banca: Abierta, Inteligente y Responsable".

