El Olive Oil World Congress aterriza en EE.UU para educar sobre los beneficios del aceite de oliva

El Olive Oil World Congress organizó la jornada "Drops of Health: Olive Oil in the United States" en Washington D.C., que conectó este producto con los responsables políticos y líderes de salud estadounidenses Siguiendo con las acciones previstas para el periodo "En Ruta Hacia El OOWC 2026", el Olive Oil World Congress (OOWC) organizó en Washington D.C. la jornada titulada "Drops of Health: Olive Oil in the United States", de la mano de la North American Olive Oil Association (NAOOA), y en colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, Food Tank y el CIHEAM de Zaragoza, para educar a los responsables políticos y líderes de salud sobre los beneficios del aceite de oliva.

El evento tuvo lugar en Estados Unidos, que actualmente ocupa el segundo puesto en el ranking de países consumidores, solo por detrás de Italia, lo que demuestra la importancia que la sociedad estadounidense está empezando a otorgar a este producto por sus beneficios para la salud.

Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la NAOOA, analizó los principales datos de mercado del aceite de oliva en Estados Unidos, señalando que en 2024 se consumieron 368.000 toneladas, lo que representa un incremento del 32% desde 2013. Sin embargo, aproximadamente la mitad de todo el consumo en Estados Unidos ocurre en la Costa Este y, sorprendentemente para muchos, la producción de aceite de oliva en Estados Unidos solo puede cubrir alrededor del 3% de lo que consumen los estadounidenses.

"El aceite de oliva es la piedra angular de la Dieta Mediterránea, y si más estadounidenses lo adoptaran, incluso de manera modesta, tendría un gran impacto", aseguró Profaci. "Por ejemplo, la investigación encontró que incluso un aumento del 20% en la adherencia a la Dieta Mediterránea ahorraría al sistema de salud estadounidense 20 mil millones de dólares cada año", añadió.

Ricardo Migueláñez, coordinador general de la OOWC, señaló que "el aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas saludables, como el ácido oleico, que ayudan a reducir el colesterol malo y protegen el corazón. Pero sus beneficios van mucho más allá: Estudios científicos demuestran que puede ayudar a mejorar la memoria e incluso reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias lo convierten en un aliado diario para una vida más larga y saludable", añadió Migueláñez.

La jornada contó con profesionales de la salud reconocidos, como el doctor Mike Cirigliano, profesor de la Universidad de Pensilvania y colaborador médico en Fox29 Filadelfia, quien impartió la ponencia titulada "Beneficios del Aceite de Oliva para la salud: combatiendo la obesidad, la inflamación, las enfermedades cardíacas, la demencia y el cáncer".

La jornada continuó con la mesa redonda "La necesidad de aumentar la producción de Aceite de Oliva y cómo lograrlo", en la que estuvieron presentes expertos de la industria del olivar estadounidense tales como Samantha Dorsey, presidenta de McEvoy Ranch; Mouna Aissaoui, directora de operaciones de Pompeian/Sunrise Ranch; Denise Andre', especialista en Marketing de Capay Valley Ranches; y Paolo Colavita, director ejecutivo de Colavita/O Olive Oil Companies. La mesa redonda fue moderada por Danielle Nierenberg, presidenta de Food Tank.

Todos los participantes de la mesa redonda coincidieron en la necesidad de promover la producción de aceite de oliva en los Estados Unidos para hacer el producto más accesible para los consumidores estadounidenses, aumentando su calidad de vida y esperanza de vida.

Finalmente, la chef y autora Amy Riolo dirigió una demostración culinaria. Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver las posibilidades que ofrece el aceite de oliva en cenas, postres e incluso cócteles.

El Olive Oil World Congress continuará en 2025 con su planificación para difundir el conocimiento sobre el aceite de oliva en diversos países, tanto productores como consumidores. Esta iniciativa tiene como objetivo principal ayudar a difundir las bondades del producto hacia la sociedad, así como mejorar la formación de los productores, de la industria oleícola y de todos los operadores relacionados con la cadena de valor del oro verde líquido en todo el mundo.

Hasta el momento el OOWC cuenta con el respaldo del Consejo Oleícola Internacional (COI), el CIHEAM de Zaragoza, la Fundación Dieta Mediterránea, la Junta de Castilla-La Mancha, con su marca ‘Campo y Alma’, la iniciativa ‘SOM Gastronomía’ de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Alimentos de España y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), como Patrocinadores Institucionales. A nivel privado, el congreso cuenta con el apoyo de AgroBank que es Patrocinador Platino y GEA es Patrocinador Oro.

Descarga de fotografías y vídeos:https://we.tl/t-mK2PK0nhIz