El 76% de los españoles afirma tener un buen conocimiento sobre el sistema inmunitario

Según el "Estudio sobre Salud Inmunológica" de Herbalife y la empresa de investigación IPSOS, aunque el 67% afirma que los suplementos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud inmunitaria, solo el 32% cree que tomarlos contribuye a su buen funcionamiento. Además, a más de la mitad de los encuestados (56%) le resulta fácil recuperarse de una infección, el porcentaje más alto de todos los países analizados El 76% de los españoles cree tener un buen conocimiento del sistema inmunitario, según los datos extraídos del "Estudio de Salud Inmunológica" realizado por la firma de nutrición Herbalife en colaboración con la empresa de investigación IPSOS. Este informe, basado en una encuesta realizada a 7.000 europeos de distintos países (España, Reino Unido, Polonia, Italia, Croacia, Rumania y Turquía), revela que, aunque el 67% afirma que los suplementos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud inmunitaria, solo el 32% cree que tomarlos contribuye a su buen funcionamiento.

El estudio, que también recoge datos sobre hábitos de nutrición y bienestar de los españoles, señala que algo más de la mitad de los ciudadanos (57%) afirma mantener dieta equilibrada, mientras que un escaso 10% afirma que rara vez o nunca sigue una pauta de alimentación saludable.

Además de la falta de una alimentación equilibrada, existen otros factores como los asociados a un estilo de vida acelerado que inciden directamente en el bienestar y, por tanto, en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Poco menos de una cuarta parte (23%) de los españoles encuestados declara sentirse muy o bastante estresado, una cifra inferior al promedio europeo del 28%. A pesar de ello, casi la mitad (49%) considera que mantiene un buen equilibrio entre trabajo y vida personal, un dato similar al promedio del 45% en los siete países analizados.

Los españoles conocen su sistema inmunológico, pero infravaloran el consumo de suplementos

Mantener una rutina equilibrada es fundamental para el bienestar general del organismo. La alimentación, el ejercicio, el descanso y la gestión del estrés son aspectos que pueden potenciar o afectar la capacidad del cuerpo para responder a amenazas externas. Adoptar hábitos saludables no solo contribuye a una mejor calidad de vida, sino que también puede influir en la fortaleza del sistema inmunológico. En este sentido, el 76% de los españoles afirma tener un nivel de conocimiento general o experto sobre el sistema inmunológico, y cuatro de cada cinco reconocen que la exposición a gérmenes es esencial o beneficiosa para su correcto funcionamiento.

Si bien el bienestar y la inmunidad dependen de múltiples factores, el 60% de los españoles creen que descanso, dieta y ejercicio contribuyen positivamente a reforzar nuestras defensas. Por otra parte, el 67% de los encuestados afirma que los suplementos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud inmunitaria, pero solo el 32% cree que tomarlos contribuye a su buen funcionamiento. Esta podría ser la razón por la que solo el 35% toma suplementos o consume alimentos ricos en nutrientes regularmente, como parte de su rutina diaria. La discrepancia entre importancia y regularidad también podría deberse a que al 56% le resulta fácil recuperarse de una infección, porcentaje más alto de todos los países analizados.

"Nuestros resultados reflejan aspectos positivos en la percepción que los españoles tienen sobre su salud y su conocimiento del sistema inmunológico", comenta el Dr. Julián Álvarez, médico y nutricionista, Miembro del consejo asesor en nutrición de Herbalife. "Sin embargo, hay factores a considerar que podrían afectar su bienestar a largo plazo. Por ejemplo, una parte significativa de la población no sigue una dieta equilibrada y, aunque el nivel de estrés declarado es relativamente bajo, muchos aún sienten que no logran un equilibrio adecuado entre su vida laboral y personal".