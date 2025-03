VidaTV celebra el liderazgo femenino con la primera edición de 'Women for Vida'

La primera edición del evento "Women for Vida: Mujeres con Propósito" reunió el pasado jueves a destacadas personalidades en un ambiente lleno de energía, reflexión y emoción La velada organizada por Vida TV fue dedicada a celebrar a mujeres con un propósito claro, quienes, a través de sus historias y logros, han dejado una huella transformadora en sus comunidades y en la sociedad en general.

Entre los asistentes se encontraban figuras de gran renombre, como Sandra García Sanjuan, cofundadora del GrupoStarlite, Pilar Hermida, directora de Comunicación del Grupo DIA, y Rosa Visiedo, rectora del CEU San Pablo, quienes, con su presencia, reflejaron el liderazgo y la influencia de sus respectivos campos.

Además, el evento fue acompañado de un video inspirador que destacó los logros de mujeres que están marcando la diferencia en diversos ámbitos. Entre las destacadas personalidades que aparecieron en el video se encontraban Irene Villa, Susanna Griso, Desirée Vila, Cuca Gamarra, Dra. Leticia Fernández Friera, Rosa Visiedo, Pilar Hermida y Sandra García Sanjuan, quienes compartieron sus historias de lucha, superación y éxito, consolidándose como ejemplos de empoderamiento y determinación.

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida de Elena de Sande, directora de Relaciones Institucionales de VidaTV, quien expresó el honor de dar inicio a este evento tan significativo. También intervino, con unas breves palabras, David García Núñez, director de Marketing y Comunicación de FCC Infraestructuras. En su intervención, destacó el papel crucial de las mujeres en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), señalando la necesidad de fomentar la participación femenina en estos sectores predominantemente masculinos. Además, reflexionó sobre la importancia de lograr una verdadera igualdad entre géneros, resaltando que la equidad no solo se trata de justicia social, sino de reconocer que hombres y mujeres, aunque diferentes, tienen un papel igualmente crucial en el progreso en todos los campos.

El evento no solo celebró el liderazgo femenino, sino que también destacó cómo la determinación y la resiliencia de las mujeres pueden mover montañas. Se afirmó que el liderazgo no se define por una posición, sino por la capacidad de inspirar, transformar y crear un legado positivo. Las asistentes pudieron escuchar relatos de vida que demostraron cómo, cuando una mujer tiene un propósito claro, no existen límites para lo que puede lograr. Cada historia fue una semilla de cambio, una lección de valentía y visión.

El evento culminó con un concierto de La Trampa, donde la banda presentó un repertorio de sus temas más íntimos, así como algunas versiones de artistas que han influido en su carrera musical.

Con este evento de VidaTV, "Women for Vida: Mujeres con Propósito" demostró ser mucho más que una simple celebración: fue una invitación a la acción, a la reflexión y, sobre todo, a empoderar a todas las mujeres para que encuentren su propósito y lo vivan con pasión.