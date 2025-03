Espectacular comienzo de la XII Edición del Circuito MTB de Guadalajara con la II Prueba MTB Valdesaz

Con récord de participantes de la prueba (359 inscritos), y también del circuito, desde que lo coordina el equipo Eload Team. El primero en cruzar la meta, en la ruta larga fue un veterano, señor de la carretera y del MTB, Héctor Guerra, curtido en mil batallas, con un tiempo de 2h 18´04". En féminas, se impuso María Sancho, con un tiempo de 3h 09´37" Espectacular comienzo de la XII Edición del Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara con la disputa ayer, en un entorno privilegiado de la Prueba MTB Valdesaz. En la segunda edición de esta carrera, la organización, que le corresponde a la Comisión de Festejos de Valdesaz, pedanía de Brihuega, hubo 359 inscritos en todas las categorías. La carrera, la finalizaron, de manera efectiva, 301 ciclistas.

La Diputación Provincial ha confiado la coordinación global del Circuito, y de sus 9 pruebas, un año más, a Eload Team. Sus responsables se mostraban ayer tremendamente satisfechos con esta más que prometedora primera carrera. Además de récord de participación -un centenar más de ciclistas que el año pasado- también ha sido la más concurrida de cuantas ha organizado Eload Team hasta la fecha. Asimismo, se han estrenado nuevas categorías en la general -como la de féminas senior-, hubo una magnífica participación en la ruta corta, pensada siempre para corredores con menos kilómetros en sus piernas, un creciente número de féminas en todos los tramos de edad y también de corredores que llegan a Guadalajara desde otras provincias, atraídos por seriedad de la organización y la hospitalidad de cada localidad anfitriona.

El episodio de lluvias que ha acompañado a La Alcarria, y en general a toda España, en el mes de marzo, hizo dudar en algún momento a la organización de Valdesaz sobre la viabilidad de la prueba. Sin embargo, las condiciones de la carrera fueron las ideales para los amantes del MTB en estado puro: sol, y algo de aire, terreno mojado, pero si barro excesivo ni empalagoso, y un postmeta que la organización ha cuidado de manera exquisita, como en la primera edición.

A las diez de la mañana, puntual como siempre, el animador de la prueba, Raúl Estecha, iniciaba la cuenta atrás, a ritmo, como es habitual del Thunderstruck de los AC/DC. Por delante, el nuevo BMW X3 eléctrico de Auto Premier, que vuelve a apostar por el patrocinio del Circuito. "Entre bicicletas, es el entorno perfecto para dar a conocer el nuevo modelo, comprometidos, como la marca, con el medioambiente", señalaba Cesar Herranz, responsable de Auto Premier, quien además, corre cada prueba.

La carrera se iniciaba en la Plaza Mayor de Valdesaz, junto a la Iglesia de la Concepción, una obra de la segunda mitad del siglo XVI, teniendo un retablo mayor de puro estilo churrigueresco. Atrás quedaba la fuente del siglo XVIII, de la que salía agua a raudales. A esa hora, hacían poco más de 4ºC, y un viento helador, que bajaba incluso la sensación térmica.

El trazado ha sido prácticamente el mismo que el de la primera edición. Según explicaba ayer por la mañana Jonatan Díaz, director de carrera, "sólo hemos cambiado, ligeramente, dos zonas, porque las lluvias de este verano las habían dejado impracticables". Visiblemente satisfecho con el resultado, "los corredores nos han dicho que estaban contentos, así que, nosotros, más aún", afirmaba el chaval.

Los corredores pedalearon hacia el camino de Pajares, bajaron por el barranco de Valdehita y conectaron con la senda paralela al río Tajuña, que aún baja con un estupendo caudal. A la altura de la senda del Arroyo del Nacimiento se dividía la ruta corta -con 31 kilómetros y 630 metros de desnivel-, de la larga, de 53 kilómetros y 1.189 metros de desnivel.

Los corredores que optaron por la versión pro continuaron hacia Valdeavellano, y, atravesando el pueblo, tomaron dirección al Arroyo de Valdespartar para descender después hasta la Vega del Río Ungría. Tras pasar a toda velocidad por Atanzón y Caspueñas, llegaban a la mítica senda, y sus grandes porcentajes de subida, en la localidad de Fuentes de la Alcarria, para terminar, de vuelta en Valdesaz, bajando por el camino del Montecillo. Visible desde la Plaza Mayor, conducía a los bikers a la meta, y a su tercer avituallamiento, líquido y sólido. Y no solo para todos ellos, sino también para sus acompañantes.

"En general, hemos apostado por subidas en caminos, más cómodas, para permitir disfrutar de sendas bajando", explicaba Díaz. Al frente de un equipo de en torno a 40-50 voluntarios, lleva organizado el circuito desde diciembre pasado. Y, a juzgar por los cometarios de los participantes, Valdesaz lo ha hecho de maravilla, porque no se han registrado ningún incidente extradeportivo, y afortunadamente, solo caídas con contusiones leves. "Estamos deseando ya organizar la tercera, la cuarta y quinta carreras, porque se anima mucho pueblo. Este es uno de los días en los que más gente hay. Valdesaz tiene 400 habitantes en verano; hoy somos más de mil personas, gracias a la carrera", terminaba el director de la prueba.

El primero en cruzar la meta ha sido todo un veterano, un señor de la carretera y del MTB, como es Héctor Guerra (Independiente - Categoría Master 45 – Villaviciosa de Odón), con un tiempo de 2h. 18´ 04". "Después de las semanas de lluvia que llevamos, el terreno sólo tenía un poco de barro. Estaba realmente bien", decía en meta, sorprendido. Según el ganador, el de Valdesaz es un "circuito duro y técnico", con mucho diente de sierra, al que el viento que hacía ayer le sumó dificultad. "Eran tan exigentes las zonas con aire de cara como las subidas", señalaba. Aunque fue muy superior a sus rivales, "por dentro, la película cambia", reconocía. Guerra impuso su ritmo en la primera subida, y aprovechó que nadie tiró fuerte en las zonas más expuestas. No era la primera vez que el vencedor corría en Guadalajara. "Conozco este circuito hace diez años. Y sé que está bien organizado. Volveré", afirmaba, con la mente puesta ahora en el campeonato de España y campeonato de Europa en la especialidad de Maratón.

Con un tiempo de 2 h 20´ 52" cruzaba la meta, en segunda posición, el también madrileño, Amador Nieto. Llegado desde San Sebastián de los Reyes, "el de hoy ha sido un día de MTB impresionante", opinaba. Después de un mes sin poder disfrutar del terreno, por las lluvias, "el de Valdesaz ha quedado perfecto, con senda, pista y un poco de viento, estratégico para hacer abanicos o darnos rueda". Según Amador, el vencedor estuvo intratable. "Ha pegado un palo en la primera subida, lo hemos cogido, pero, en la segunda, nos ha dado otro, y ya no hemos podido seguir su rueda". Así, como grupo perseguidor de Guerra quedaba un cuarteto del que se acabaría descolgando Fernando Amorim. "He participado en tres pruebas con ésta, desde Madrid. Algo tiene este circuito cuando cada vez somos más los que venimos desde todas partes: voluntarios para aparcar, en las curvas y cruces, gente en los pueblos animando, y el postmeta. Y todo, por veintipocos euros. La siguiente, aquí estoy", terminaba.

Tras Amador Nieto llegaban Héctor Marugán y Jorge Díaz Barbi, ambos del Flyz Montenevado Racing Team. Se hacían con el tercer y cuarto puesto, respectivamente, de la prueba de Valdesaz. Díaz Barbi cedía el pódium a su compañero de El Barraco (Ávila), que estrenaba ayer participación en el circuito de Guadalajara. Marugán se mostró gratamente sorprendido por el recorrido y la organización. "Tenía de todo: llano, pistas en subida, senderos de bajada, y otros muy duros de ascenso…", comentaba en meta. Según Marugán, "el terreno estaba espectacular, como nos gusta a los bikers", añadía, aún manchado de barro. Agradecido por el detalle de su compañero, "hemos ido toda la carrera juntos, ha tirado de mí, hemos entrado de la mano, y la victoria, en élite, se ha quedado en casa", explicaba, dispuesto a defender ese liderato en la próxima carrera, en Peñalver, el próximo 13 de abril.

En féminas élite, la primera ha sido otra clásica de circuito, como es María Sancho (Club Triatlón Guadalajara). Cruzaba la meta con un tiempo de 3 h 09´ 37". María no estuvo en Valdesaz en 2024, pero este año se ha tomado la revancha: "ha sido un disfrute absoluto de carrera, en medio de un campo espectacular. Carrera dura, con mucho desnivel, pero preciosa". Después de superar en la primera subida a la que fue segunda, Leticia Arroyo (3h 14´02"), de Alcalá de Henares, ya no vio peligrar su victoria en ningún momento. Por su parte, Leticia disfrutaba ayer de una experiencia deportiva "muy bonita, que me ha encantado y que repetiré seguro en próximas carreras". Coincidiendo con otras opiniones de los ciclistas en cuanto al estado perfecto del trazado, la alcalaína felicitaba a la organización. "Ha estado perfecta: el balizaje, la comida… todo. Vuelvo a la siguiente", terminaba.

Angélica García, de Daganzo de Arriba, ha sido primera de su categoría, Máster Féminas, con un tiempo de 3h 21´40". Se crea este año como novedad para todo el circuito, con el fin de incentivar la presencia de bikers veteranas. "Lo bonito que es el circuito ha compensado el sufrimiento", afirmaba en meta una Angélica que "echaba de menos el ambiente y la cercanía y el cariño con el que está hecho todo en las pruebas de Guadalajara".

El más rápido, en la ruta corta ha sido Daniel Calvo, con un tiempo de 1h 27´19". "Merece la pena correr en el circuito de Guadalajara. Te tratan fenomenal, tienes lo que quieras para comer y beber después de la carrera, y el paisaje es maravilloso. A pesar de estar en Castilla-La Mancha, en cualquier prueba parece que estas mucho más al norte", señalaba. Daniel siguió la estela de los pros, como táctica para imponerse en meta.

Otro de los corredores que no falta nunca a las carreras del circuito es el veterano José Luis Écija. Como muchos otros bikers, tuvo palabras de elogio para la organización. "Yo, que corro muchas carreras por toda España, sé que lo que tenemos aquí es difícil encontrarlo en otras provincias. Lo hacen voluntarios, sin ánimo de lucro. Para ellos, un diez en todos los sentidos", terminaba.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Mateo Alcivar (2h 25´27"). En Sub23, Javier Ferrero (2h 29´19"); en Elite, Hector Marugán (2h 20´58"); en Máster 30, Amador Nieto (2h 20´52"); en Máster 40, Juanjo Muñoz (2h 23´59"); en Máster 45, Héctor Guerra (2h 18´04"); en Máster 50, Aurelio Mayoral (2h 33´06"); en Veteranos, Carlos Gabriel Prieto (2h 42´50"); en Féminas Elite, María Sancho (3h 09´37"); en féminas máster, Angélica García (3h 21´40"). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Daniel Calvo (1h 26´59"). Y en e-Bikes, el ganador ha sido Antonio Guerrero Martínez (2h. 31´21"). El equipo ganador hoy en la II Prueba MTB Valdesaz ha sido el Flyz Montenevado Racing Team.