Una de cada cinco alergias primaverales provoca pérdida de audición

Los síntomas como rinitis, congestión nasal y un aumento de la mucosa en general pueden provocar infecciones de oído.

El tratamiento paliativo de la alergia y la prevención con el especialista en audición pueden evitar episodios de otitis.

En España existen más de ocho millones y medio de alérgicos que, con la llegada de la primavera, sufren sus consecuencias.

1 de abril de 2025.- Con la llegada de la primavera comienza la temporada más temida por los alérgicos, aproximadamente unos ocho millones y medio en España, en la que uno de cada cinco sufrirá algún problema de pérdida de audición tal y como informan los profesionales de la Guía del Audífono GEA.

Según los especialistas en audición si no se extreman las precauciones es más que posible que un cuadro alérgico acabe afectando a la audición. La mayoría de los problemas asociados a esta situación transitoria de pérdida auditiva vienen dados por infecciones de oído.

Tal y como indican desde la Guía del Audífono GEA los alérgenos y la mucosa que se encuentran en las vías respiratorias pueden llegar al oído provocando dicha infección y desarrollando lo que comúnmente se conoce como otitis media.

Los efectos de esta otitis media en las personas con alergia pueden dar lugar a síntomas como dolor y presión en el oído, secreciones o la ya mencionada pérdida temporal de audición por la acumulación de líquido en el oído medio.

Para evitar que cientos de miles de personas padezcan estos problemas durante los meses más álgidos de los efectos de gramíneas y otros agentes similares, la prevención es muy importante.

Acudir a la cita con el alergólogo en los primeros días de la primavera con el fin de tratar las alergias y de que los síntomas sean más leves es importante para evitar las rinitis, congestiones nasales y otras dificultades respiratorias.

También el especialista en audición puede ayudar con algunos consejos y tratamientos complementarios que prevengan contra las infecciones en el oído, el taponamiento o la pérdida de audición asociadas a los efectos de la alergia. Algunos de ellos son:

·Revisión auditiva al inicio, durante y después de la primavera con el fin de detectar posibles problemas de otitis media.

·Limpieza auditiva también durante este período, no solo por parte del paciente, sino por parte del profesional con el fin de eliminar tapones de cera que forme el exceso de mucosa y sea susceptible de infectarse.

·En el caso de que la persona alérgica sea usuaria de audífono, además de la limpieza auditiva es necesaria una limpieza del dispositivo con el fin de eliminar agentes potencialmente infecciosos que puedan encontrarse en el cerumen.

·Implementar algunas pautas para el cuidado de la audición no solo relacionadas con la higiene auditiva, sino también con medicamentos que no resulten tóxicos o perjudiciales para la capacidad auditiva.

Finalmente, la Guía del Audífono GEA recomienda evitar la retención del estornudo, ya que el aumento de presión tanto en la nariz como en la garganta puede llegar al oído permitiendo el paso de bacterias que provoquen infección.

SOBRE GRUPO AUDIOLOGICO GEA

El Grupo Audiológico Gea está formado por la Guía del Audífono, el Grupo Empresarial Audiológico, la Plataforma Audiológica y fue creado en 2012 con una experiencia previa de más de 20 años.

