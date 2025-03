Gastos vampiro; Qué son, cómo disparan la factura de la luz (y cómo evitarlos)

El consumo energético en el hogar no siempre es evidente. Existen dispositivos que, aun cuando parecen apagados, siguen consumiendo electricidad de manera silenciosa, contribuyendo a un gasto innecesario y elevando la factura de la luz. Estos consumos ocultos son los conocidos como “gastos vampiro”, aparatos que permanecen enchufados sin uso y que siguen consumiendo electricidad sin que seamos conscientes de ello.

Los expertos de Chippio, la comercializadora de energía 100% digital e impulsada por inteligencia artificial, han recopilado los dispositivos que más consumen en este modo y cómo reducir su impacto en el consumo eléctrico del hogar:

Televisores y decodificadores: Pueden llegar a consumir hasta 50 kWh al año, lo que supone un gasto adicional que se puede evitar. Para reducir este consumo, es recomendable apagar completamente los dispositivos cuando no se usen y desenchufarlos si no van a utilizarse durante un tiempo prolongado. Otra opción es conectar estos equipos a regletas con interruptor, lo que permite apagar varios dispositivos a la vez con un solo gesto.

Cargadores de móvil y ordenador: Aunque no estén cargando un dispositivo, los cargadores siguen consumiendo electricidad si permanecen enchufados. Este consumo es pequeño, pero al sumarlo al de otros dispositivos del hogar, puede representar una cantidad notable en la factura eléctrica. Para evitarlo, se recomienda desenchufar los cargadores una vez finalice la carga.

Electrodomésticos: Hornos, microondas, cafeteras y otros aparatos con pantallas LED o relojes digitales consumen energía de forma constante, incluso cuando no se están utilizando. Para minimizar este consumo, es recomendable desenchufarlos, especialmente en segundas residencias o en electrodomésticos de uso esporádico.

Equipos de sonido y dispositivos de videojuegos: Muchos de estos dispositivos permanecen en modo de espera o reposo, lo que significa que siguen consumiendo energía aunque no estén en uso. En algunos casos, incluso pueden actualizarse automáticamente, aumentando el gasto energético. Para reducir su impacto en la factura eléctrica, es aconsejable activar el modo de ahorro de energía en estos equipos y apagarlos por completo cuando no se utilicen.

Impresoras y routers: Aunque son dispositivos esenciales en muchos hogares, las impresoras y los routers pueden consumir más energía de lo que se piensa si permanecen encendidos todo el tiempo. En el caso de las impresoras, es recomendable apagarlas cuando no se necesiten, y en cuanto a los routers, se puede programar su apagado durante las noches o cuando la vivienda esté vacía, siempre que no afecte la conectividad de otros dispositivos.

Para controlar este tipo de gastos, resulta muy útil disponer de plataformas que permitan consultar el consumo de energía en tiempo real. A través de su aplicación, Chippio ofrece a sus usuarios la posibilidad de conocer el precio de la luz en cada momento del día y ajustar el consumo según las franjas horarias más económicas, lo que les permite optimizar su gasto energético y ahorrar significativamente.

Además, apostar por electrodomésticos eficientes y activar modos de ahorro en los dispositivos ayuda a optimizar el consumo sin afectar a la comodidad. “Pequeños cambios en nuestros hábitos pueden traducirse en un importante ahorro en la factura de luz y un menor impacto ambiental. Muchas veces no somos conscientes de cuánto consumen estos dispositivos, pero con simples acciones podemos reducir en gran medida nuestro gasto energético”, explican desde Chippio.