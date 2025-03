La paciencia de Putin

Dice Macron: “No le corresponde a Rusia decidir si habrá fuerzas de disuasión en Ucrania. Las fuerzas militares cubrirán las direcciones marítimas, aéreas y terrestres. Y serán parte de un paquete más amplio de medidas de seguridad. Y a partir de la próxima semana, nuestros asesores diplomáticos supervisarán la implementación de las decisiones adoptadas hoy. Serían fuerzas de varios Estados, dado que no hay unanimidad al respecto. Desplegadas en ubicaciones estratégicas predeterminadas junto a soldados ucranianos, con un efecto disuasorio contra una potencial agresión rusa”.

Dice Zelensky: “Las tropas ucranianas necesitan descanso, rotación, reservas y salarios. Esto es un verdadero problema porque el ejército siempre ha sido más pequeño que ahora, y cuando el ejército es tres veces más grande, necesita financiación. El presupuesto de Ucrania no es suficiente. Se necesitan programas separados y Europa y EE. UU. deberían financiar esto. Queremos soldados europeos que luchen, no necesitamos fuerzas de paz. Hablamos de un contingente en el mar, tierra y aire; esto es una fuerza militar”.

Y digo yo que, cuando Ucrania provoque a Rusia y éste responda, ¿qué tendrán que hacer exactamente? Obviamente, terminarán entrando en combate, metiendo en el fregado al resto de los países de la UE. Y aunque la OTAN ha dicho que, en principio, no protegería al contingente europeo, ¿a saber cómo terminaría? ¿Estamos todos locos?