La startup española Bouncer Digital y su verificación de edad por biometría e IA anticipa la aplicación de la nueva Ley de Protección al Menor en Entornos Digitales en la web de adultos CumLouder

Según datos de la propia web, la combinación de Estimación y Verificación de Edad con IA de Bouncer permite un acceso ágil y seguro para sus usuarios, y reduce hasta un 50% la pérdida de tráfico en comparación con otras soluciones tipo Apps o e-Wallets, que generan una caída mucho mayor debido a su proceso lento y poco flexible La startup española Bouncer Digital anuncia que el acuerdo con la web líder de contenidos para adultos en español CumLouder para implantar su sistema de acceso verificado por IA de mayoría de edad, supone el primer hito en España de aplicación de los requerimientos de la nueva Ley de Protección al Menor en Entornos Digitales, remitida a las Cortes por el Gobierno de España el pasado 25 de marzo. Cumlouder, es una de las principales webs para adultos españolas, y gracias a esta implantación se convierte en pionera en la seguridad de acceso a páginas para adultos y en la protección del menor.

"Frente a la creciente necesidad de implementar sistemas de verificación de edad en plataformas digitales, Bouncer Digital se posiciona como la alternativa más efectiva y accesible gracias a su tecnología biométrica y KYC basado en inteligencia artificial" afirma Jorge Bardón, CEO de Bouncer Digital.

Bouncer Digital ha desarrollado una solución tecnológica universal para la validación digital de identidades y de la mayoría de edad de los usuarios. Mediante el uso de tecnología biométrica para el reconocimiento facial, la Inteligencia Artificial (IA) para prevenir la suplantación y el escaneo de documentos oficiales (válida para 1.800 documentos oficiales de 178 países), la compañía española extrae anónimamente la edad del usuario que le permite o deniega el acceso a productos y servicios restringidos a mayores de edad en internet. Todo ello desde el propio dispositivo móvil del usuario, que se encarga de hacer toda la operativa desde un entorno seguro para él.

A diferencia de los sistemas de cartera digital o wallets, que requieren un proceso manual desde el inicio del proceso de verificación con la obligatoria presentación de documentos oficiales, Bouncer permite una verificación mucho más rápida, anónima y sin fricciones, ya que utiliza como primer paso la biometría con estimación de edad, lo que optimiza la experiencia del usuario y reduce el impacto en el tráfico web.

Diferencias clave: biometría vs. Wallet digital

Mientras que otros métodos como la Cartera Digital implican la recopilación de documentos oficiales y un proceso pesado para el usuario, el sistema de Bouncer Digital ofrece un enfoque más ágil mediante dos pasos clave:

Estimación de Edad : Un escaneo facial a través de la cámara del teléfono que, en solo diez segundos y mediante biometría e IA, determina si el usuario es mayor de edad, sin almacenar ningún dato personal y con un ratio de acierto del 99,5%.

: Un escaneo facial a través de la cámara del teléfono que, en solo diez segundos y mediante biometría e IA, determina si el usuario es mayor de edad, sin almacenar ningún dato personal y con un ratio de acierto del 99,5%. Verificación de Edad (solo si es necesario): En caso de no superar la estimación de mayoría de edad, se solicitará una prueba adicional mediante el escaneo de un documento de identidad oficial, para asegurar el cumplimiento normativo y limitar la parte documental solo a algunos usuarios. Este proceso de validación híbrido garantiza que solo quienes realmente necesiten una verificación de edad más exacta tengan que proporcionar datos adicionales. Esto representa un gran beneficio para las webs, ya que reduce el abandono de usuarios hasta un 50% en comparación con otras soluciones y mejora significativamente la agilidad en la experiencia del usuario.

CumLouder lleva probando el sistema de Bouncer Digital desde la segunda mitad de 2024, y según sus propios análisis han obtenido resultados mucho más exitosos en la implementación de verificaciones de edad sin afectar la experiencia de sus usuarios que los otros sistemas de verificación probados.

Menos fricción, más seguridad y privacidad

El debate sobre la privacidad y la viabilidad de los métodos tradicionales de verificación de edad ha generado incertidumbre en la industria. Recientes pruebas en páginas de contenido para adultos realizados por CumLouder, han demostrado que los actuales métodos de verificación de identidad pueden provocar una pérdida de tráfico de hasta un 85%, pero sistemas de verificación de edad como carteras digitales o Wallets, podrían generar una caída de hasta un 96%, lo que supone un grave impacto para plataformas digitales.

"En Bouncer hemos desarrollado una solución eficiente que soluciona el cumplimiento normativo de validación de edad, con una experiencia de usuario fluida y privada. Nuestra tecnología de estimación y verificación de edad protege a los menores sin necesidad de almacenar datos sensibles o requerir procesos largos y tediosos," afirma Jorge Bardón, CEO de Bouncer Digital. "Según estudios comparativos realizados por CumLouder, nuestra solución no solo es elegida más de 4 veces más que los Wallets, sino también más amigable y fluida para los usuarios, lo que permite un acceso rápido y seguro al contenido sin comprometer su privacidad".

La alianza entre CumLouder y Bouncer Digital marca un hito en la verificación de edad online y refuerza la posición de Bouncer como líder en la industria. Se espera que otras plataformas sigan el mismo camino para garantizar una experiencia de usuario segura y sin barreras.

"La mitad de los menores de 13 años en España ha consumido pornografía al menos una vez y 7 de cada 10 adolescentes lo hace regularmente, según un informe de Save The Children. A nivel europeo, ya ha entrado en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE que plantea importantes sanciones para aquellos sitios web con contenidos para adultos que no cumplan con la norma y no prioricen la protección de los menores online, y esta reciente aprobación por parte del Gobierno español de la Ley para la Protección del Menor en Entornos Digitales es un refuerzo muy positivo a la labor que desde el equipo de Bouncer llevamos realizando estos dos últimos años en todas las instancias públicas, respecto a la necesidad que tenemos como sociedad de poner en marcha medidas urgentemente", concluye Jorge Bardón.

Bouncer, la opción flexible ideal para empresas de diversos sectores y reguladores

El sistema de verificación de edad de Bouncer Digital ya está siendo utilizado también en otros sectores como el de venta online de bebidas alcohólicas o vending para la venta de productos de alcohol, bebidas energéticas o cigarrillos electrónicos/vapes permitiéndoles cumplir con la normativa de evitar que menores de edad accedan sus productos, sin afectar la experiencia de sus usuarios. La flexibilidad y eficiencia de su modelo lo convierten en la mejor alternativa para empresas que buscan adaptarse a las nuevas regulaciones sin perder competitividad.

"Estamos ante un gran problema que pone en riesgo a los menores y que no deja de agravarse año tras año por la falta de restricciones a los contenidos para mayores de edad. Es necesario contar con normas más estrictas, tanto a nivel global como local, para proteger cuanto antes a los menores no solo de la pornografía, sino también de otros sectores como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar", afirma Jorge Bardón, CEO de Bouncer Digital. "Soluciones como la nuestra, han permitido ya a muchas empresas de estos sectores anticiparse a la regulación y a sus usuarios contar con un ecosistema seguro para sus datos personales".