Marcilla ha realizado un estudio que pone en manifiesto cómo se está perdiendo el vínculo con los vecinos, revelando así una crisis de convivencia. La marca de café propone una solución con #Veciencuentro, una iniciativa que promueve el cambio a través de encuentros y experiencias inmersivas "Vivimos pegados unos a otros, pero cada vez más aislados". En un mundo donde la vida en comunidad parece reducirse a grupos de WhatsApp y saludos tímidos en el ascensor, los españoles están perdiendo el vínculo con sus vecinos. Así lo demuestra el estudio sobre relaciones vecinales realizado por Marcilla, cuyos datos reflejan una preocupante desconexión: el 56% de los españoles no conoce el nombre de sus vecinos y el 76% nunca ha quedado con ellos.

Una sociedad interconectada, pero cada vez más alejada del sentido de comunidad

España siempre ha sido reconocida por su espíritu sociable, sus calles llenas de vida y la calidez de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, la realidad actual pinta un cuadro distinto: la urbanización, el ritmo acelerado de vida y la digitalización han reducido la interacción cara a cara, incluso con las personas que se tienen más cerca.

Los datos revelan que el sentido de la comunidad se ha ido perdiendo con el paso de las generaciones. Hace unos años era común que los vecinos tuvieran relaciones estrechas, pero, hoy en día, la realidad es muy distinta. Según el estudio '¿Cómo nos llevamos con nuestros vecinos?', realizado por Marcilla, 56% de los españoles, no conoce el nombre de sus vecinos. Esta desconexión vecinal se hace aún más evidente en la falta de interacción cotidiana: el 47% de los encuestados nunca ha hablado más de dos minutos con un vecino y que apenas el 7% confiesa tener una relación de confianza con ellos.

La falta de interacción no solo afecta a las relaciones personales, sino que también debilita el tejido social y el apoyo mutuo que antes caracterizaba a las comunidades vecinales. Esto se refleja en que solo un 35% rara vez o nunca ha hecho un favor a un vecino, mientras que solo el 4% de los españoles comparte aficiones con ellos.

A pesar de esta desconexión, el estudio de Marcilla también deja entrever una luz de esperanza: el 71% de los españoles declara que le gustaría conocer mejor a sus vecinos, y el 86% asegura que no tendría problema en hacerles un favor si se lo pidieran. Esto sugiere que el problema no es la falta de voluntad, sino la falta de oportunidades y de contextos adecuados para fomentar estos encuentros.

Pero lo más llamativo es que el 70% nunca ha compartido algo tan sencillo como un café con quienes viven puerta con puerta.

Más que una campaña, una oportunidad para reconectar con los vecinos

En un mundo cada vez más digitalizado, donde la rutina, el ritmo acelerado del día a día y la tecnología, han dejado en un segundo plano la conexión con quienes se tiene más cerca: los vecinos. Sin embargo, detrás de cada puerta hay historias, sonrisas, y la posibilidad de compartir momentos que hagan sentir parte de una comunidad.

Consciente de esta realidad, Marcilla presenta #Veciencuentro, una iniciativa que invita a los españoles a reconectar con sus vecinos a través de un gesto tan sencillo como compartir un café. Porque más allá de un pequeño detalle, reconectar con los vecinos es recuperar ese sentimiento de sentirse en casa.

Marcilla invitará a unirse y a pasar más tiempo en calidad con su comunidad más próxima. Como parte de esta iniciativa, la marca llevará a cabo el primer ‘Veciencuentro’ multitudinario en Madrid, del 28 al 30 de marzo en la Plaza Pedro Zerolo. Este encuentro estará situado en un espacio diseñado para fomentar la interacción vecinal con cafés gratuitos y experiencias interactivas inspiradas en el estudio. A través de su plataforma "Cafés Pendientes", Marcilla invita a las personas a conocer sus vecinos y fortalecer sus relaciones vecinales. Como parte de su compromiso con esta iniciativa, la marca premiará a los participantes en el "Veciencuentros" con la posibilidad de ganar un año de café gratis cada semana.

Desde buzones que ilustran la falta de interacción entre vecinos, hasta botones en ascensores que reflejan los temas de conversación más comunes, pasando por una zona donde disfrutar de un buen café Marcilla en compañía de los vecinos, la marca reafirma su compromiso de crear conexiones significativas y devolver el sentido de comunidad a las ciudades. Porque un simple café puede ser el punto de partida para recuperar el trato cercano con quienes se tiene más cerca: los vecinos.

La campaña contará con una fuerte presencia en televisión, radio, medios digitales y publicidad exterior, además de acciones en puntos de venta para incentivar la participación. Con una estrategia transmedia, Marcilla busca no solo concienciar sobre el problema, sino también generar un cambio real en la forma de relacionarse con los vecinos.

Marcilla, con más de 100 años de historia, ha sido mucho más que una marca de café: ha sido un símbolo de conexión y tradición. Su inconfundible aroma ha servido como una invitación a compartir momentos auténticos, a unir generaciones y a generar espacios de encuentro donde todos se sienten bienvenidos. En un momento donde cada vez es más fácil desconectarse de quienes hay alrededor, Marcilla apuesta por recuperar la calidez de las relaciones cercanas a través de un gesto tan sencillo como compartir un café.

Por eso, a través de su iniciativa "Veciencuentro", la marca invita a los españoles a redescubrir el vínculo con sus vecinos y a convertir el café en el comienzo de nuevas amistades. Porque con su tradición cafetera y su compromiso con la conexión social, asume el reto de ser un puente entre vecinos, recordándonos que detrás de cada puerta hay una historia por descubrir.

Sobre Marcilla

Desde su fundación en 1907, Marcilla ha sido sinónimo de calidad y pasión por el café, convirtiéndose en una de las marcas de café más queridas y reconocidas en España. Con más de un siglo de historia, Marcilla ha sabido fusionar su tradición cafetera con la innovación para ofrecer una amplia gama de cafés de alta calidad, adaptados a los gustos de los consumidores. Desde el clásico café molido hasta las cápsulas compatibles con las cafeteras más populares, Marcilla mantiene su compromiso con el sabor, el aroma y la excelencia en cada taza.

Marcilla forma parte del grupo JDE Peet’s, líder mundial en café y té, con presencia en más de 100 países. Para más información, visitar www.marcilla.com.