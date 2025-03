ISDI Executive Summit 2025: "La Inteligencia Artificial puede destruir 65 millones de empleos, pero va a crear otros 130 millones nuevos"

250 directivos asisten en la sede de la escuela de negocios digital a la segunda edición del evento, centrado en cómo la IA puede ayudar al ser humano a mejorar sus capacidades y las implicaciones que tendrá en el ámbito de la empresa, la tecnología o el impacto en la sociedad y las personas. Han participado, entre otros, el CEO de LinkedIn España, Ángel Sáenz de Cenzano; el de Uber España, Felipe Fernández de Aramburu; el de Airbnb, Jaime Rodríguez; o el de GroupM, Adam Hiscock ISDI, primera escuela de negocios digital para líderes de todos los sectores que quieran estar a la vanguardia de la nueva era de la Inteligencia Artificial, ha celebrado en su sede de Madrid la segunda edición del ISDI Executive Summit 2025. Se trata de un evento de referencia para los líderes empresariales que ha reunido a algunos de los CEOs más destacados de empresas nacionales e internacionales para reflexionar y debatir sobre el presente y el futuro de la gestión empresarial y el impacto de las nuevas tecnologías sobre ella.

Este año, bajo el lema Human Augmentation: Potenciando al ser humano, los ponentes han expuesto sus pensamientos y reflexiones sobre cómo las últimas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la biotecnología o la neurociencia, entre otras, están ayudando de forma decisiva a potenciar las capacidades humanas y cómo está redefiniendo lo que significa ser humano en este ya avanzado siglo XXI.

El evento ha contado con la participación de líderes empresariales como Ángel Sáenz de Cenzano, CEO de Linkedin; Felipe Fernández de Aramburu, CEO de Uber España; Jaime Rodríguez, CEO de Airbnb; o Adam Hiscock, CEO de GroupM, patrocinador del evento. También han participado Pilar Llácer, filósofa experta en talento; Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Digitalent Group; Javier Ruiz de Azcárate, presidente de Catenon; José María Lassalle, filósofo, consultor, escritor y expolítico español; o Luis Zamora, CHRO de Grupo Iberostar, entre otros.

La IA como motor de una 5ª revolución industrial, económica y social

El evento ha tratado de hacer reflexionar a los cerca de 250 directivos asistentes sobre tres revoluciones con las que se está empezando a convivir: la tecnológica, la empresarial y la social, de la mano de la "quinta revolución industrial, económica y social". Así la ha denominado en la charla de apertura Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Digitalent Group, quien ha reflexionado e invitado a reflexionar sobre cómo se va a ser capaz de gestionar la capacidad humana con la IA. Y ha dado unas cifras sobre el impacto sobre las empresas: "Se baraja la cifra de que la IA va a destruir 65 millones de puestos de trabajo, pero es que se van a generar otros 130 millones, el 60% de ellos en trabajos que ahora mismo no existen". Y destacó que el ser humano que maneje la IA "será aquel que podrá mejorarse y tener nuevas oportunidades, pues la capacidad de aprendizaje se multiplicará por 10".

En las siguientes ponencias, tanto Néstor Guerra, cofundador de NCompay, como Iñaki Berenguer, fundador de LifeX Ventures, han destacado el impacto positivo de la IA en la sociedad, y han subrayado, desde sus puntos de vista, la importancia de la transformación y la innovación, y cómo la implementación de tecnologías disruptivas está creciendo rápidamente. Guerra ha explicado algunos ejemplos de proyectos de IA y aplicaciones que ya están cambiando toda la sociedad y creando máquinas realmente innovadoras, "capaces ya de identificar hipótesis, priorizarlas, investigar, ejecutar experimentos y publicar resultados automáticamente. Un ejemplo notable es la investigación sobre bacterias superresistentes, donde la IA logró en dos días lo que a los humanos les tomó 10 años".

Por su parte, Iñaki Berenguer ha expuesto ejemplos de proyectos de IA que buscan extender la vida humana y mejorar el medio ambiente. "La inteligencia artificial jugará un papel crucial en democratizar estos avances y crear abundancia y aumentar la esperanza de vida. Para vivir más y vivir, además, en un mundo mejor".

Revolución empresarial: adaptación a la ola tecnológica

En la mesa redonda Revolución empresarial: adaptación de las empresas a la ola tecnológica para ser más competitivas y eficientes, cuatro líderes empresariales han hablado sobre cómo ven la llegada de la IA, de la incertidumbre que provoca y de la seguridad de que la IA no va a sustituir al talento, sino a reconducirlo a nuevas tareas.

Felipe Fernández Aramburu, CEO de Uber España, ha explicado cómo la disrupción tecnológica, similar a la que Uber introdujo hace 15 años, será aún más profunda y rápida con la IA: "Proporcionará una transparencia sin precedentes, para que las empresas puedan ser calificadas en tiempo real por su cumplimiento de normas como la seguridad o la sostenibilidad, y para que las empresas puedan cambiar y modificar su manera de proceder también en tiempo real".

Jaime Rodríguez, CEO de Airbnb, ha querido ser optimista y ha asegurado que la tecnología será "lo que nosotros hagamos de ella, guiados siempre por una brújula ética y humana". Y ha reflexionado sobre cómo cuidar ese tecnooptimismo, "como ya aprendimos hacerlo en su época con la energía nuclear".

Por su parte, Adam Hiscock, CEO de GroupM, patrocinador del evento, ha señalado que la IA y la tecnología deberán equilibrarse "con soft skills y valores tan importantes como la empatía, la sostenibilidad, la igualdad… La IA debe ser utilizada para transmitir mensajes coherentes y atraer talento, con un equilibrio entre la tecnología y las habilidades humanas".

El cuarto participante ha sido Ángel Sáenz de Cenzano, CEO de LinkedIn, quien ha reflexionado sobre cómo la tecnología cambiará las tareas empresariales a una velocidad mayor que antes. "Las empresas deben generar valor no solo para sí mismas, sino también para empleados, sociedad e inversores. Es crucial que las empresas marquen los ritmos de trabajo y el marco normativo, porque generarán confianza en la sociedad. El optimismo digital debe ser promovido para que las personas comprendan las oportunidades que ofrece la IA".

‘Human Augmentation’, un cambio social, económico, político y de bienestar

Basola Vallés, CEO de ISDI, ha moderado la mesa redonda titulada Revolución Social: Human Augmentation: Cómo afectará a nivel social, económico, político y de bienestar, con Javier Ruiz de Azcárate, presidente de Catenon; Pilar Llácer, filósofa y escritora; Luis Zamora, CHRO del Grupo Iberostar; y Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor de Digitaliza Madrid.

Pilar Llácer ha destacado que las revoluciones tecnológicas siempre provocan cambios, y la velocidad a la que ocurren es crucial: "La tecnología puede hacer a los humanos mejores, pero es esencial incorporar la ética y la filosofía en las empresas para decidir lo que es bueno o malo, lo que es verdadero o falso…". "La IA, aunque no es crítica ni creativa, replantea las competencias humanas y la forma de enseñar, lo que hará el conocimiento más accesible por todos nosotros", ha concluido.

Juan Pedro Moreno, por su parte, ha avisado de que los cambios impulsados por la IA serán más rápidos de lo que se cree. "La regulación política marca la velocidad de adopción tecnológica, y es vital adaptarse al cambio. Europa necesita mejorar su enfoque, que es regular antes, en vez de detectar los errores para poder subsanarlos". En su opinión, la IA cambiará la estructura económica actual, "similar a la de la primera revolución industrial. Se basará más en el valor añadido que en las horas trabajadas".

Por su parte Luis Zamora ha enfatizado el valor que las redes sociales han dado a las personas y la necesidad de ser optimistas. "La IA puede ayudar a evitar el desperdicio de alimentos y desarrollar el pensamiento crítico. En el sector turístico, la demanda de trabajadores sigue siendo alta, y la formación es clave. La introducción de jóvenes en el mercado laboral, y la combinación entre perfiles con más experiencia y perfiles nativos digitales, es y será esencial".

Javier Ruiz de Azcárate, para finalizar, ha comparado la revolución industrial y digital con la actual "revolución cognitiva", y se ha mostrado reacio a una regulación excesiva, que "puede frenar el progreso". "Los jóvenes se adaptarán más rápido a la IA, que no destruye puestos de trabajo, sino que los transforma".

Humanismo tecnológico para gestionar empresas e instituciones con valores

En la última ponencia de la jornada José María Lasalle, filósofo, escrito y expolítico, ha reflexionado sobre lo que llama "humanismo tecnológico". Lasalle ha comparado la revolución actual con la revolución industrial del siglo XVIII, "que transformó el mundo agrario y liberó al ser humano del trabajo físico", y abrió espacio para el trabajo intelectual. Hoy, la IA "empieza a pensar mucho mejor que nosotros", y ha citado a Isaac Newton, "para aprovechar ese trabajo de las máquinas para colocarnos sobre esos hombros de gigantes y mirar mucho más lejos". Lasalle piensa que Europa tiene la capacidad de desarrollar una IA humanística, que actúe como asistente de una humanidad aumentada y permita al ser humano pensar e imaginar. "La creatividad humana, basada en la imaginación, es esencial y no debe ser sustituida por la IA. Europa debe abrazar el humanismo tecnológico para gestionar empresas e instituciones con valores propios gracias a las posibilidades que nos permite esta nueva tecnología", ha concluido.