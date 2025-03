Una de las mejores clinicas dentales de la comarca de la Sagra en Toledo

Buenas tardes, señor Patón. Es un placer tenerlo con nosotros. Su clínica ha sido parte de dos de las mejores firmas del sector odontológico. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de operar bajo su propia marca, Dental Illescas?

Buenas tardes, gracias por la invitación. La decisión de quedarnos como Dental Illescas ha sido estratégica. Después de años de formar parte de prestigiosas firmas, sentimos que era el momento adecuado para consolidar nuestra identidad. Queremos ofrecer un servicio más personalizado y adaptado a las necesidades de los pacientes de la comarca de La Sagra. La independencia nos permitirá tomar decisiones que consideremos las mejores para nuestros pacientes, sin las limitaciones de una marca externa.

¿Cómo se asegura Dental Illescas de ofrecer una atención de excelencia en el trato al paciente?

Nuestra prioridad es el bienestar del paciente. Contamos con un equipo multidisciplinar donde cada miembro está especializado en su área. Esto nos permite ofrecer tratamientos altamente efectivos y personalizados. No solo atendemos las necesidades clínicas, sino también las económicas, para que cada paciente reciba el mejor tratamiento posible sin comprometer su salud financiera.

Hablemos un poco sobre el equipo. He oído que el Dr. Salazar es una figura clave en la clínica. ¿Qué puede contarnos sobre él?

El Dr. Salazar es nuestro jefe médico y un pilar fundamental en Dental Illescas. Con más de 35 años de experiencia, es uno de los odontólogos más reconocidos en la zona sur de Madrid. Su compromiso con la excelencia y su enfoque en el paciente han sido clave para establecer la reputación de nuestra clínica. Su conocimiento y experiencia son invaluables, y su visión se alinea perfectamente con nuestra misión.

En cuanto a la tecnología, ¿qué innovaciones están incorporando en la clínica?

Nos rodeamos de la mejor tecnología disponible. Utilizamos equipamiento de vanguardia y técnicas innovadoras que están cambiando la forma en que se realizan los tratamientos dentales. Esto no solo mejora la efectividad de los procedimientos, sino que también hace que la experiencia del paciente sea más cómoda y menos invasiva.

Recientemente, Dental Illescas ha sido galardonada con el premio a la excelencia en gestión de clínicas dentales por la prestigiosa consultora AD, reconociéndolos como una clínica excelente en gestión para el período 2024-2025. ¿Qué aspectos considera que debe cuidar una clínica dental en la actualidad para alcanzar un galardón de este calibre?

Para obtener un galardón de este nivel, es esencial que una clínica dental mantenga una gestión ética y de alta calidad. En Dental Illescas, priorizamos la comunicación transparente y honesta con nuestros pacientes, garantizando su bienestar y confianza. Fomentamos un ambiente colaborativo entre nuestro equipo, cada uno especializado en su área, y adoptamos tecnología de vanguardia para optimizar nuestros procesos. En resumen, nos comprometemos a construir relaciones basadas en el respeto y la ética, lo que nos permite ser reconocidos no solo por nuestra gestión, sino también por ofrecer una atención integral y personalizada

¿Qué mensaje les gustaría transmitir a los pacientes de La Sagra?

Queremos que los pacientes sepan que en Dental Illescas están en las mejores manos. Estamos aquí para cuidar de su salud bucodental con un enfoque personalizado, utilizando la mejor tecnología y un equipo altamente capacitado. Nuestro compromiso es brindar un servicio excepcional y adaptado a cada persona, porque cada paciente es único.

Muchas gracias, señor Patón. Ha sido un placer conocer más sobre Dental Illescas y su visión para el futuro.

Gracias a ustedes. Estamos emocionados por este nuevo capítulo y por seguir cuidando de la salud bucodental de nuestra comunidad.