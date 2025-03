Nuevas exigencias en sostenibilidad y medioambiente, implicaciones del Paquete Omnibus según Ingade

En un principio, las exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad y medioambiente avanzaban en toda Europa hacia un marco más estricto, transparente y armonizado. Las empresas, independientemente de su tamaño o sector, se enfrentan a una transformación normativa que buscaba reforzar su compromiso con prácticas responsables y sostenibles. En este contexto, el nuevo Paquete Omnibus aprobado por la Unión Europea, era un gran aliado de la sostenibilidad. Sin embargo, con su última modificación, dichas exigencias se han visto drásticamente rebajadas.

Ingade, consultora especializada en acompañar procesos de adaptación normativa y transformación empresarial, ha identificado en el Paquete Omnibus un conjunto de cambios destinados a agilizar el conjunto de normas de la UE, fortalecer la posición competitiva y dejar disponible un volumen superior de fondos para invertir. Este nuevo paquete legislativo no solo revisa aspectos técnicos de la presentación y tramitación de ayudas, sino que también introduce nuevas condiciones ligadas a los principios medioambientales de la UE.

Cambios normativos y adaptación empresarial El Paquete Omnibus modifica diversas disposiciones clave dentro del marco europeo, entre ellas, introducir simplificaciones en los criterios más complejos de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) o ajustar el Ratio de Activos Verdes, entre otras cosas. Por otro lado, también se simplifican los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para disminuir la dificultad y los costos no necesarios y se amplía un año la aplicación de dichos requisitos para las empresas más grandes (hasta julio de 2028).

Ante este nuevo escenario, resulta imprescindible disponer de un asesoramiento especializado que permita a las empresas no solo cumplir con la normativa, sino también alinear su estrategia corporativa con los nuevos requerimientos. Ingade no solo aporta su experiencia en la interpretación técnica de los cambios regulatorios, la adecuación documental de proyectos y la integración de indicadores ambientales en los sistemas de gestión. También ayudará a conocer el resto de cambios realizados en esta nueva propuesta del Paquete Omnibus. Este acompañamiento permite a las organizaciones anticiparse a las exigencias y convertir las obligaciones en oportunidades de mejora y posicionamiento responsable.

Acompañamiento técnico y visión estratégica La aplicación del Paquete Omnibus supondrá una evolución en la forma en que las empresas planifican, ejecutan y justifican sus proyectos vinculados a fondos públicos. El componente medioambiental exige una revisión de los procesos internos y una alineación real con los principios de sostenibilidad, desde la fase de diseño hasta la evaluación final. Esto implica no solo adaptar los contenidos técnicos, sino también incorporar una cultura organizativa más orientada al impacto positivo en el entorno.

Desde su experiencia en la gestión de ayudas y el diseño de estrategias sostenibles, Ingade proporciona herramientas y conocimiento para afrontar esta transición de forma estructurada. A través de su enfoque metodológico, permite identificar riesgos, optimizar recursos y garantizar la coherencia entre los objetivos empresariales y las nuevas exigencias normativas propuestas.