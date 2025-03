AST Amianto informa sobre la obligación de los ayuntamientos de elaborar un censo de amianto

La presencia de materiales con amianto en edificaciones construidas antes del año 2000 continúa siendo una preocupación relevante en materia de salud pública y medioambiente. A pesar de su prohibición hace más de dos décadas, este material sigue formando parte de cubiertas, bajantes, depósitos y otros elementos constructivos en numerosos inmuebles. Las instituciones europeas han intensificado en los últimos años la presión normativa para garantizar su identificación y retirada progresiva, lo que ha derivado en nuevas exigencias para las administraciones locales.

En este marco, AST Amianto recuerda que los ayuntamientos están obligados a elaborar un censo de amianto en sus respectivos municipios antes del año 2028. Esta medida, impulsada por la Estrategia Europea para la eliminación segura del amianto, forma parte de un proceso que busca identificar todos los elementos que contengan este material y planificar su retirada segura y controlada. El censo debe incluir tanto inmuebles públicos como privados, así como una evaluación del estado de conservación de los elementos que contengan amianto.

Asistencia técnica para cumplir con la normativa europea La elaboración del censo amianto no solo requiere inspección técnica y análisis en laboratorio, sino también una metodología rigurosa que permita documentar los hallazgos conforme a las directrices legales. Para ello, los ayuntamientos necesitan contar con personal especializado y recursos que no siempre están disponibles en las entidades locales. AST Amianto ofrece un servicio de acompañamiento integral a los municipios en este proceso, desde la identificación de los elementos sospechosos hasta la elaboración del informe final que debe presentarse ante las autoridades competentes.

El procedimiento incluye inspecciones in situ, toma de muestras, análisis acreditado y geolocalización de los puntos con presencia de amianto, generando una base de datos estructurada que facilita la posterior planificación de retirada. Todo ello se realiza siguiendo los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la normativa vigente, minimizando los riesgos tanto para los operarios como para la población.

Eliminar amianto con AST Amianto La elaboración del censo amianto se ha convertido en una responsabilidad ineludible para los ayuntamientos, que deberán actuar en los próximos años con el fin de cumplir con los plazos establecidos y proteger la salud de sus ciudadanos. AST Amianto colabora con las entidades locales aportando conocimiento técnico, recursos y experiencia en un proceso clave para avanzar hacia la eliminación definitiva de este material en el entorno urbano.