Las empresas que no formen en IA a sus equipos perderán competitividad antes de 2030

La transformación digital ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Sin embargo, miles de compañías aún no están preparando a sus equipos para el futuro que ya está aquí.

El impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio es imparable, pero muchas empresas aún no se están moviendo al ritmo que exige el mercado. Según una reciente muestra de mercado de Elev8 Digital Skills, escuela de formación digital para empresas del holding VIKO, más del 90% de las compañías cree que la transformación digital con IA es imprescindible para sobrevivir en los próximos cinco años. Aun así, más del 30% admite que todavía no ha comenzado a formar adecuadamente a sus equipos.

Este nuevo contexto evidencia la necesidad de cerrar la brecha tecnológica y de innovación de las empresas a través de aprendizaje práctico, personalizado y orientado a resultados.

La falta de rapidez para adaptarse a nuevas tecnologías: el riesgo silencioso de las empresas El mercado laboral está en plena transformación. El Foro Económico Mundial estima que el 50% de los empleados necesitará nuevas competencias antes de 2030 y, sin embargo, los planes de formación interna no están acompañando esta evolución. Muchas compañías han invertido en herramientas digitales, pero no en formar a las personas que deben utilizarlas.

El problema no es solo tecnológico, es humano: equipos preparados, pero desactualizados, que no saben cómo aplicar la IA, automatizar procesos o tomar decisiones basadas en datos. Esto está generando pérdida de productividad, desmotivación y una fuga silenciosa de talento. Al no facilitar oportunidades de upskilling, las empresas acaban pagando más por contratar fuera lo que podrían haber desarrollado dentro.

A medida que la IA se convierte en ventaja competitiva clave, la brecha entre quienes forman a su talento y quienes no lo hacen será insalvable. Las compañías que no actúen hoy perderán cuota de mercado, agilidad operativa y capacidad de innovación en los próximos dos años, por eso, partners de formación como Elev8 son cada vez más importantes para las empresas que quieran seguir siendo competitivas en un mercado que evoluciona sin cese.

Elev8: formación a medida con impacto real en negocio Elev8 Digital Skills ofrece una solución clara: programas formativos 100% personalizados para empresas que quieren acelerar su transformación digital desde dentro. Su enfoque va más allá del típico catálogo de cursos: desde Elev8 se diseña cada formación según los retos específicos de cada equipo y sector, con metodología práctica, casos reales y aplicación directa al día a día.

Además, Elev8 trabaja con expertos en activo de grandes compañías como Amazon, Google, Telefónica o Unilever, asegurando que el aprendizaje está alineado con lo que realmente ocurre en el mercado. Todo con un sistema de seguimiento que permite medir el uso real de las habilidades adquiridas y su impacto en productividad, eficiencia o ahorro de costes.

En palabras de su CEO, Adrián Aira, “la diferencia entre adaptarse o desaparecer está en las personas. Por eso desarrollamos talento digital a medida, con impacto real en negocio, mejorando productividad, aumentando competitividad y preparando a las organizaciones para liderar en la era de la inteligencia artificial”.