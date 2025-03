Ingade analiza el nuevo Real Decreto sobre huella de carbono y su impacto en las empresas

Las políticas climáticas europeas y nacionales avanzan hacia una regulación más estricta en materia de sostenibilidad, impulsando la descarbonización progresiva de la economía. Uno de los ejes centrales de esta transformación es la necesidad de medir, reducir y compensar la huella de carbono en todos los sectores productivos. En este marco, el nuevo Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno español refuerza las obligaciones relacionadas con el cálculo y la comunicación de las emisiones de gases de efecto invernadero, con implicaciones directas para empresas públicas y privadas.

Ingade, consultora con amplia trayectoria en sostenibilidad y cumplimiento normativo, ha analizado los principales cambios introducidos por esta normativa, que modifica y da continuidad al registro de huella de carbono del MITECO. El nuevo texto obliga a un mayor número de organizaciones a calcular su huella de carbono y establece requisitos específicos para su inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, introduce nuevas exigencias técnicas y documentales que las empresas deben tener en cuenta en sus estrategias de sostenibilidad.

Nuevas obligaciones y retos empresariales El nuevo marco regulador establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad de calcular la huella de carbono para determinadas actividades, así como la necesidad de establecer planes de reducción y compensación de emisiones. También se aumenta la cobertura del registro para incluir nuevas tipologías de proyectos de absorción, huellas de carbono de eventos, y se introducen perfeccionamientos en su operatividad y tramitación. Se refuerza también el carácter público del Registro, al exigir la presentación de informes técnicos normalizados que incluyan datos verificables y actualizados. Esta nueva realidad normativa exige a las empresas una adaptación estructural, no solo en términos de medición, sino también en la planificación de sus políticas de sostenibilidad a medio y largo plazo.

Ingade ofrece un servicio integral de apoyo a organizaciones que deben cumplir con estas nuevas obligaciones. Cuentan con una metodología muy trabajada y un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en el sector. Este acompañamiento permite a las empresas alinear su estrategia ambiental con los requerimientos legales, además de anticiparse a futuras exigencias regulatorias y mejorar su posicionamiento en el mercado.

Un paso clave hacia la descarbonización corporativa El cálculo de la huella de carbono no solo es un instrumento de control, sino también una herramienta estratégica para las empresas que desean avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles. La nueva normativa pretende dar mayor transparencia al compromiso climático del tejido empresarial y fomentar la adopción de medidas efectivas de reducción de emisiones. Para ello, contar con asesoramiento técnico especializado resulta clave en un entorno donde la sostenibilidad ya no es un valor añadido, sino un criterio regulador y competitivo.

Ingade refuerza su compromiso con las empresas que afrontan este proceso de transición, aportando soluciones técnicas, conocimiento normativo y experiencia en el acompañamiento a organizaciones de distintos sectores. Con la huella de carbono como indicador prioritario en las políticas climáticas, el nuevo Real Decreto marca una etapa de consolidación normativa que exige rigor, planificación y visión estratégica.