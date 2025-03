ROC Clinic, el servicio de urología más robotizado de España

En la era de la medicina del futuro, la cirugía robótica se ha convertido en un pilar fundamental para transformar los procedimientos quirúrgicos. Esta tecnología de mínima invasión ha revolucionado especialidades como la urología, permitiendo a los cirujanos realizar intervenciones más seguras con una precisión inigualable.

En este contexto, ROC Clinic se convierte en uno de los servicios de urología más robotizados de España, con un arsenal tecnológico compuesto por los sistemas Da Vinci Xi, Da Vinci Single Port (SP), Hugo RAS, Aquabeam y HIFU Focal One. Con todo ello, se posicionan como líder y pioneros en tecnología robótica a nivel nacional y redefinen la urología gracias a la combinación de lo mejor de dos mundos: la experiencia y el conocimiento de sus urólogos expertos con tecnología robótica de vanguardia.

“En ROC Clinic, la tecnología no es solo una herramienta, sino un aliado estratégico para redefinir nuestra atención médica y ofrecer intervenciones más seguras, precisas y mínimamente invasivas, garantizando los mejores resultados para nuestros pacientes”, señala el Dr. Javier Romero Otero, director de ROC Clinic y director del departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid.

Da Vinci Xi y da Vinci Single Port: evolución de las cirugías Urológicas ROC Clinic cuenta con los sistemas Da Vinci Xi y Da Vinci SP, dos de los robots quirúrgicos más sofisticados que existen, para realizar intervenciones complejas con una precisión milimétrica y una visión en 3D de alta definición.

Mientras que el Da Vinci Xi destaca por su versatilidad, el Da Vinci SP (Single Port) realiza operaciones a través de una única incisión, lo que reduce considerablemente las cicatrices y el tiempo de recuperación.

Hugo RAS: la eficiencia en cirugías urológicas El sistema Hugo RAS complementa las capacidades robóticas de ROC Clinic. Este sistema ofrece una interfaz intuitiva que mejora la precisión y el control durante las operaciones. Combina instrumentos de muñeca, visualización en 3D y grabación de vídeos quirúrgicos basada en la nube para poder registrar los procedimientos de forma segura y recopilar datos para su análisis y mejora de la técnica quirúrgica, asegurando resultados exitosos.

Aquabeam: tratamiento avanzado para la hiperplasia benigna de próstata La tecnología Aquabeam es otra de las grandes aliadas de ROC Clinic. Este sistema permite la ablación del tejido prostático mediante la aplicación de suero fisiológico a alta presión.

Esta técnica elimina el tejido prostático sin emplear ningún tipo de energía térmica y sin dañar las estructuras circundantes, ofreciendo una alternativa menos invasiva y con menos efectos secundarios que los métodos tradicionales.

HIFU Focal One: la revolución en el tratamiento del cáncer de próstata El sistema Focal One revoluciona el tratamiento del cáncer de próstata mediante tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU). Su enfoque mínimamente invasivo permite tratar el cáncer de próstata de manera localizada, preservando los tejidos sanos y optimizando la recuperación del paciente. Este tratamiento es una opción excelente para aquellos pacientes con cáncer de riesgo bajo e intermedio que buscan una alternativa a otros tratamientos más invasivos.

“En el grupo urológico ROC Clinic, la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuestra misión es ofrecer tratamientos urológicos de vanguardia que combinen la precisión de la tecnología robótica con la experiencia humana de nuestros profesionales”, concluye el Dr. Ricardo Brime Menéndez, responsable de cirugía robótica del grupo.

Gracias a este compromiso con la vanguardia, ROC Clinic se ha convertido en un referente nacional e internacional en urología robótica, atrayendo a pacientes que buscan soluciones innovadoras y personalizadas para sus necesidades médicas.