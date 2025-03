De profesional quemado a consultor de marketing digital; así cambia la vida de muchos el método SERSEO

SERSEO Marketing Digital Inteligente, la primera franquicia de agencias de marketing digital en España, ha abierto una nueva ventana en la que comenzará su proceso de selección para crear la nueva promoción de agencias de marketing digital para incorporar a su portfolio de consultores.

La empresa especializada en marketing digital para pymes, abre una nueva convocatoria para seleccionar a los profesionales que formarán parte de su próxima promoción. El perfil perfecto para entrar a formar parte de SERSEO, es el de profesionales del sector que quieran emprender su propia agencia, con un modelo probado y sostenible.

Este modelo destaca por su compromiso con el desarrollo profesional, la conciliación y el crecimiento conjunto, y se consolida como referente en el sector.

En un momento de transformación constante en el mundo del marketing digital, cada vez más profesionales buscan fórmulas que les permitan trabajar por cuenta propia, sin renunciar a la estabilidad, el aprendizaje continuo y el respaldo de red de agencias. Para ellos, SERSEO abre una nueva ventana de acceso a su ecosistema de agencias, con una propuesta clara: emprender sin estar solo.

SERSEO es la primera red de agencias de marketing digital especializada en pymes, que ofrece a sus miembros un modelo de negocio consolidado, con más de 25 años de evolución, centrado en la cercanía, el acompañamiento real al cliente, y la innovación continua. A través de su Programa de Alto Rendimiento (PAR), SERSEO facilita a los nuevos socios un itinerario práctico y guiado para montar su propia agencia, sin necesidad de partir desde cero.

“Este no es un sistema para vender métodos milagrosos. Es una red de profesionales que comparten experiencia, herramientas, conocimientos y una visión común: hacer marketing digital útil y honesto para las pequeñas empresas, desde un modelo de negocio escalable y humano”, explica Miguel Ángel Manrique-Ordax, fundador y CMO de SERSEO.

Un modelo que impulsa el autoempleo y el talento La nueva convocatoria está dirigida a personas con formación o experiencia en marketing digital, comunicación o áreas afines, que buscan emprender con garantías. Ya sea por necesidad de reinvención profesional, deseo de independencia o simplemente cansancio del modelo tradicional de agencia, el programa de SERSEO ofrece un camino diferente: estructurado, acompañado, con base tecnológica y con acceso inmediato a una red de apoyo.

El modelo ha demostrado ser especialmente valioso para profesionales que quieren emprender sin asumir riesgos excesivos ni aislarse. Además del método de trabajo propio de SERSEO —basado en tres fases que permiten crecer al ritmo adecuado—, las nuevas agencias acceden a herramientas digitales, sesiones de mentoring, formación continua, recursos compartidos, generación de oportunidades comerciales y acompañamiento estratégico.

Liderazgo femenino en acción (sin etiquetas, pero con hechos) Uno de los aspectos más notables de SERSEO es la alta presencia de mujeres al frente de agencias asociadas. En un sector aún dominado por modelos tradicionales, la red ha conseguido atraer a un perfil de emprendedoras digitales que buscan compatibilizar vida profesional y personal sin renunciar al crecimiento de su propio proyecto.

Actualmente, más del 60% las nuevas incorporaciones a la marca están lideradas por mujeres. Este fenómeno no es el resultado de una campaña específica, sino la consecuencia natural de un modelo que facilita la conciliación, la flexibilidad, la autonomía y el desarrollo profesional sostenible. SERSEO no excluye a nadie, pero sí pone las condiciones necesarias para que perfiles a menudo olvidados por el mundo del emprendimiento puedan dar el paso con confianza.

“Aquí no hay que demostrar nada a nadie. Lo que ofrecemos es acompañamiento, una hoja de ruta y herramientas reales. Y eso, para muchos profesionales, marca la diferencia”, afirma Silvia Jiménez, responsable del Programa de Alto Rendimiento.

Una red con visión a largo plazo En un sector donde el 80% las agencias desaparecen antes de cumplir cinco años, SERSEO se ha consolidado como un modelo resistente, humano y eficaz. Más de 30 agencias repartidas por toda España trabajan cada día con pequeñas empresas que necesitan resultados reales, no fuegos artificiales. Desde consultoras independientes hasta equipos más amplios, cada agencia forma parte de una red viva, donde se comparten casos de éxito, procesos, tecnologías y estrategias.

Con esta nueva convocatoria, SERSEO invita a todas aquellas personas que se sientan llamadas a emprender en el mundo del marketing digital a dar el paso con el respaldo de un equipo experimentado.

“No buscamos perfiles perfectos, sino personas con actitud, compromiso y ganas de construir algo sólido. Nuestro trabajo es convertir ese potencial en una agencia sostenible y útil para el tejido empresarial de su zona”, concluye Manrique-Ordax.

SERSEO lleva años ayudando a profesionales a crear, lanzar y escalar sus propias agencias digitales con éxito y sostenibilidad ¡Descubre su Programa de Alto Rendimiento!