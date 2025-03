´Entre Platos y Relatos´; Cuando el alma de la cocina se sirve con palabras.

El nuevo libro de Julián González Lázaro recupera las recetas olvidadas de nuestras abuelas y las entrelaza con la memoria viva de un legado familiar.

CÍRCULO ROJO.- Hay libros que alimentan el cuerpo, y otros que nutren el alma. Entre Platos y Relatos, la última obra de Julián González Lázaro, logra el milagro de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Editado por Editorial Círculo Rojo, este volumen no es solo una recopilación de recetas ancestrales, sino un homenaje emocionado a la vida compartida en torno a la mesa.

El autor, con una extensa trayectoria en el mundo educativo y literario, vuelve a demostrar su sensibilidad para narrar lo cotidiano desde el corazón. Tras obras como Los Porora Marialuto o Mis recuerdos de Augusto, González Lázaro nos invita esta vez a saborear guisos de la sierra de Gata, sopas campesinas de la Castilla profunda, y dulces que evocan la ternura de los días festivos, siempre acompañados de relatos íntimos y entrañables.

“Este libro es mi forma de agradecer la vida en familia, el calor del hogar, y el aroma del pimentón en las cocinas de Acebo y Cantalapiedra”, confiesa el autor. Durante más de un año, recorrió pueblos, conversó con mayores y rescató recetas olvidadas con la ayuda de nietos, hijos y amigos. El resultado es una obra única: un recetario con alma, donde cada plato viene acompañado de una historia que lo hace inolvidable.

Entre Platos y Relatos destaca por su formato original: cada receta viene precedida por un relato breve que revela el contexto emocional y cultural de ese plato. Desde la sencillez del “mojeteo de naranjas” hasta las evocadoras “migas acebanas”, el lector encuentra no solo ingredientes, sino valores: gratitud, generosidad, memoria y comunidad.

El libro no discrimina paladares: es ideal para jóvenes amantes de la cocina tradicional, nostálgicos del sabor de la abuela, o simplemente lectores que busquen reconectar con sus raíces. Las opiniones recogidas entre sus primeros lectores —nietos del autor incluidos— hablan de emoción, identidad y orgullo.

AUTOR

Inició sus estudios en los Padres Claretianos de San Martín de Trevejo en 1952 y posteriormente pasó al Seminario de Coria (Cáceres). Obtuvo el Bachillerato de Letras en la Casa de las Conchas y finalizó sus estudios en la Escuela Normal de Magisterio de Salamanca en 1961.

Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, especializándose en Filología Románica en 1977.

Ejerció como maestro de primera enseñanza en Calahonda (1966-1967) y en Armilla (Granada) de 1967 a 1978.

Fue director del Colegio Público Vázquez de Mella en dos periodos: de forma provisional en 1983-1984 y de manera definitiva desde 1986 hasta mayo de 1999.

En mayo de 1999, pasó a desempeñar el cargo de inspector de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, presidió la Comisión de Escolarización de Moncloa-Aravaca, Chamberí-Fuencarral, Moratalaz-Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Cañada Real Galiana.

Se jubiló el 1 de septiembre de 2009, a los setenta años.