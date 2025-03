Executive MBA de ESEUNE Business School, innovador en contenidos y metodología

En septiembre comienza la 35ª edición del Executive MBA de ESEUNE Business School. Un Master en Dirección de Empresas para profesionales que, desde 1992, ha ido evolucionando en contenidos y metodología para adaptarse a las necesidades de las personas directivas y sus empresas. Todo ello le ha situado siempre entre los mejores Executive MBA en los diferentes rankings.

A nivel de contenidos, el Executive MBA de ESEUNE enfatiza en las habilidades y conocimientos que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso cuando un profesional accede a puestos de responsabilidad. El programa se divide en cinco ámbitos generales, que coinciden con las capacidades que las empresas exigen a sus directivos: liderazgo de equipos y personas, orientación hacia el valor, adaptación al cambio y transformación digital, toma de decisiones financieras y visión y orientación al futuro.

En el módulo “Liderando equipos y personas” se potencian habilidades clave para una persona directiva (trabajo en equipo, negociación, coaching, motivación, inteligencia emocional, reconocimiento de las personas conciliación, atracción de talento, etc.)

El módulo “Innovación y generación de valor” se trabajan herramientas y habilidades para identificar oportunidades, generar valor, desarrollar nuevos productos, servicios y mercados, optimizar ventas, etc.

Especial relevancia tiene en el Executive MBA de ESEUNE el módulo “Transformación Digital y Adaptación al Cambio” que profundiza en el diseño y despliegue de un plan para introducir la inteligencia Artificial en procesos y estrategia y analiza tecnologías exponenciales como el iOT, Big Data, fabricación aditiva, robótica avanzada; sin olvidar el desarrollo del mindset digital fundamental para la dirección de empresas en la era digital.

En “Toma de decisiones financieras” el alumno aprende, desde la interpretación de los estados financieros hasta las decisiones sobre inversiones, pasando por la valoración de empresas, la gestión de la tesorería, la liquidez, etc.

Y el módulo “Visión Estratégica” potencia en el alumno conocimientos, herramientas y habilidades para interpretar el presente y orientar el futuro de la organización en un entorno VUCA

A nivel metodológico, el Executive MBA de ESEUNE destaca por su flexibilidad para la conciliación de la vida profesional, personal y el estudio del Master. Cada uno de los 5 módulos se puede estudiar de forma presencial (durante dos meses, dedicando tres fines de semana al mes, los viernes por la tarde y sábados por la mañana) o se pueden estudiar online, con clases vía Zoom (en este caso, una clase de 2 horas cada tres semanas).

Además, ya desde sus orígenes hace más de 30 años, el Executive MBA de ESEUNE Business School ha incluido periodos lectivos opcionales en las mejores Universidades del mundo. Actualmente, los alumnos pueden cursar programas de especialización de una semana en Georgetown University (en Washington DC) o en Silicon Valley (con sesiones de trabajo en empresas como Google, Netflix, Apple, Tesla, Airbnb o en Stanford).

El año pasado el Executive MBA de ESEUNE Business School fue seleccionado por Eduniversal entre los 100 mejores de Europa y a nivel nacional desde 1992 siempre se ha situado entre los mejores junto a los programas del IESE, ESADE, IE y otras grandes escuelas de negocios.