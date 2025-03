El doctor Carlos Egea explica cómo dormir bien tras el cambio de hora

Durante la madrugada del sábado al domingo se producirá el habitual cambio de hora. Este ajuste en los relojes puede influir en nuestra rutina diaria, especialmente en lo que respecta al sueño. El doctor Carlos Egea, neumólogo y Responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria, ofrece recomendaciones para adaptarse mejor a esta transición El sueño es mucho más que descanso. "El sueño es vida", destaca el especialista en esta área, subrayando la importancia de un descanso adecuado para el bienestar general. Lejos de ser un periodo pasivo, el sueño es "un momento de actividad cerebral muy relevante para desconectar, para eliminar sustancias y procesar todo lo que hemos hecho durante el día". El doctor también explica que si se suma todo lo que soñamos a lo largo de nuestra vida, estaríamos entre siete y quince años soñando.

Y por ello, uno de los mayores mitos sobre el sueño, según el especialista, es la idea de "consultarlo con la almohada". "Ese es uno de los mayores problemas", afirma. "El sueño está reñido con el pensamiento positivo o negativo que nos mantiene rumiando y nos impide dormir". El doctor es claro antes ello: "Si llamas al sueño, no viene. Cuando queremos dormir y no podemos, solemos rumiar los pensamientos y esto altera nuestro cuerpo, siendo contraproducente para conseguir el descanso, explica Egea".

Consejos para dormir mejor

Para enfrentar los efectos del cambio horario, el Carlos recomienda seguir unas pautas básicas de higiene del sueño: "No hay fórmulas mágicas, pero lo razonable es acostarse siempre a la misma hora, evitar cenas abundantes y hacer una pausa mental antes de dormir". Además, se deben evitar "las pantallas antes de acostarse, ya que influyen en el sueño, aunque todavía no se sabe exactamente cuánto".

El experto también advierte sobre los efectos de la actividad nocturna intensa: "Es muy difícil salir de un concierto de rock o de ver un partido de fútbol y dormirse inmediatamente después, porque el cuerpo necesita la calma antes de dormir".

El cambio horario y su impacto en la salud

El Responsable de la Unidad se suma a la reivindicación de muchos expertos en medicina del sueño que abogan por eliminar el cambio de hora y mantener el horario de invierno de forma permanente. "Deberíamos recibir luz a primera hora de la mañana porque eso hace que durmamos mejor por la noche. Además, los rayos solares influyen en la producción de hormonas y en la reducción de la contaminación".

Carlos Egea también explica que el calor es un obstáculo para dormir: "Cuando dormimos, nuestro cuerpo baja su temperatura de forma natural para favorecer el descanso". Por ello, la luz de los primeros rayos de sol y el calor de la mañana ayudan a que el cuerpo se despierte. "Por eso, mantener un horario estable y alineado con el ciclo natural es clave para garantizar un descanso de calidad", concluye el especialista. Eliminar los cambios horarios y adaptarnos al horario adecuado sería un paso importante para mejorar la salud y bienestar a largo plazo.