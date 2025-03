La web SegurodeVidaHipoteca.es presenta una herramienta para calcular el ahorro en la hipoteca

La web especializada segurodevidahipoteca.es ha lanzado una herramienta gratuita que permite calcular con precisión el ahorro que supone contratar el seguro de vida vinculado a la hipoteca fuera del banco. Esta solución ayuda a los usuarios a tomar decisiones más informadas y evaluar el verdadero impacto económico de esta elección ¿Qué ocurre con la hipoteca si se cambia el seguro de vida?

En la mayoría de los préstamos hipotecarios, el cambio de aseguradora no modifica la cuota mensual. Solo en casos donde el banco haya ofrecido una bonificación en el tipo de interés por contratar productos asociados, como el seguro de vida, podría haber un pequeño incremento en la mensualidad. Sin embargo, el aumento suele ser menor que el ahorro conseguido al contratar el seguro en una compañía independiente.

Las coberturas del seguro no varían: protección ante fallecimiento por cualquier causa e invalidez absoluta y permanente. Cambiar de aseguradora no implica perder garantías.

La letra pequeña de las bonificaciones

Es habitual que las entidades bancarias incentiven la contratación de seguros propios ofreciendo una ligera bajada en el tipo de interés. Pero, a cambio, los seguros que ofrecen suelen tener precios significativamente más altos, lo que puede convertir el beneficio inicial en una pérdida económica a medio y largo plazo.

Por ello, resulta clave analizar a fondo las condiciones del préstamo y no asumir que contratar estos productos adicionales representa una ventaja real.

El seguro se puede contratar fuera del banco

Pese a lo que muchas entidades hacen creer, no existe ninguna obligación de mantener el seguro de vida con el banco, salvo que la escritura hipotecaria lo estipule expresamente. Y aun en esos casos, es posible contratar la póliza con otra compañía, manteniendo al banco como beneficiario para asegurar el pago del préstamo en caso de fallecimiento.

Esta alternativa no solo es legal, sino que resulta más económica y ofrece la misma protección.

Estudios revelan importantes diferencias de precio

Distintos análisis han demostrado que los seguros de vida comercializados por bancos pueden ser hasta un 80% más caros que los ofrecidos por aseguradoras especializadas. Desde segurodevidahipoteca.es se han documentado incluso diferencias de hasta cuatro veces el precio por la misma cobertura.

¿Cómo funciona la herramienta de cálculo?

Para utilizar esta nueva calculadora, solo es necesario introducir algunos datos básicos incluidos en la escritura hipotecaria:

Fecha de inicio del préstamo



Capital inicial



Plazo de devolución



Tipo de interés aplicado



Posible penalización por cancelar el seguro del banco

Con estos datos, el sistema realiza un análisis detallado del impacto en la cuota mensual si se contrata el seguro fuera del banco, mostrando si compensa o no realizar el cambio.

Casos reales de ahorro

Pareja joven:

Hipoteca de 31.000 €



Seguro en el banco: 211,80 € y 162,96 € anuales



Nuevo seguro: 55 € cada uno



Subida en hipoteca: 3 €/mes (36 €/año)



Ahorro total anual: 264 €

Matrimonio de 50 y 53 años:

Coste anterior: 1.100 € anuales



Nuevo seguro: 482 €



Hipoteca sube: 10 €/mes (120 €/año)



Ahorro: 498 €

Estos casos muestran que, incluso si se pierde una bonificación en el tipo de interés, el ahorro sigue siendo considerable.

Acerca de segurodevidahipoteca.es

Esta plataforma es una iniciativa de GlobalFinanz, correduría de seguros especializada en protección económica familiar. Su objetivo es ayudar a los hipotecados a reducir el coste de su seguro de vida sin sacrificar calidad en las coberturas. A diferencia de otras webs, no comercian con los datos de los usuarios y cada persona cuenta con un asesor especializado que le guía durante todo el proceso.

La herramienta está disponible de forma gratuita en segurodevidahipoteca.es, permitiendo a cualquier usuario comprobar cuánto podría ahorrar en su caso particular.