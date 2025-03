2 de cada 10 españoles financiarán sus vacaciones de Semana Santa y gastarán de media 588€, según Oney

Andalucía es la comunidad preferida para pasar estos días, así lo indican 3 de cada 10 encuestados, seguida de la Comunidad Valenciana 8,6 % y algún país europeo 8,1%. Los españoles prevén gastar de media 588€, mientras que las personas de mayor edad (de 55-65 años) y con mayores ingresos en el hogar (+ 4.000 €) superarán los 700€ Las vacaciones de Semana Santa son uno de los momentos más esperados del año por muchos españoles, que aprovechan estos días festivos para viajar, desconectar y recargar pilas para afrontar el segundo trimestre del año. Este 2025, 2 de cada 3 españoles (67,1 %) tiene pensado viajar fuera de su localidad, mientras que el 31,2% afirma que no viajará y un 1,7% afirma que no tendrá vacaciones estos días festivos. Los jóvenes (74,4%) y los hombres (70,7%) serán quienes, en mayor medida que el resto, se irán unos días fuera. Estos son algunos de los principales datos del I Estudio "Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de Semana Santa" elaborado por Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros.

En cuanto al destino, Andalucía es la reina indiscutible para pasar estos días de vacaciones, independientemente de la edad, el género y los ingresos, así lo indican 3 de cada 10 encuestados, seguida muy de lejos por la Comunidad Valenciana (8,6 %) y Europa (8,1 %).

El presupuesto es un elemento fundamental a la hora de elegir vacaciones. Esta Semana Santa, los españoles prevén gastar de media 588€, un 15,2% gastará menos de 200€ y un 21,8%, 800 euros o más. Las personas de mayor edad (de 55-65 años) y con mayores ingresos en el hogar (+ 4.000 €) serán quienes más gastarán al superar los 700€. Por otro lado, los jóvenes de 24 a 35 años, las personas que residen en pequeños núcleos urbanos y las que menos ingresos tienen son las que menos invertirán en sus vacaciones de Semana Santa.

Existen otros factores importantes a la hora de elegir destino vacacional para los españoles. Así, mientras la disponibilidad de alojamiento (38 %) y la tradición (36 %) son los factores que más influyen a los hombres, a ellas les importa más el tiempo que va a hacer (52,3 %) y la duración de las vacaciones (48,6 %) a la hora de elegir.

¿Financian los españoles sus vacaciones de Semana Santa?

Un 22% de los españoles tiene pensado recurrir a alguna solución de financiación para pagar sus vacaciones: el 14,5% optará por el pago aplazado, mientras que un 7,5% solicitará un préstamo personal. Los jóvenes de entre 18 y 34 años (20,8 %), las personas con menos ingresos en sus hogares (13,1%) y los hombres (9,8%) son los que, en mayor medida, solicitarán un préstamo personal. El importe de los créditos solicitados por los españoles para irse de vacaciones en Semana Santa ha disminuido un 21% respecto a 2024, pasando de 6.300 a 5.000€.

A la hora de devolverlo, más de la mitad de los españoles (53,4%) prefiere hacerlo con un equilibrio entre el tiempo de pago y los intereses a abonar, el 25,8% opta porque el plazo de la devolución sea el más corto posible y 2 de cada 10 (20,8%) prefieren hacerlo en el mayor tiempo posible, siempre que los intereses no sean elevados.Son los más jóvenes (31%) y las personas con menores ingresos (27,5%) quienes prefieren devolver el préstamo en el mayor plazo posible. Según datos del informe elaborado por Oney, el plazo de devolución se ha visto recortado en un 20 % este año 2025 (48 meses) respecto al año anterior. No obstante, el número de solicitudes se ha duplicado si se compara con 2022.

Pero ¿qué tienen en cuenta los españoles en el momento de financiar un producto o servicio? La seguridad y confianza en la entidad (60,2 %), seguido de una información transparente sobre los intereses (51,6%), la sencillez del procedimiento (46,1%), la flexibilidad en los plazos de pago (44,3%), y la facilidad y rapidez de la aprobación (41,2%).Los intereses transparentes destacan entre las mujeres y las personas de 45 a 54 años (55%), mientras que la facilidad y rapidez en la aprobación se tiene más en cuenta entre las personas de mayor edad (47%).

Para Salvador Loscertales, director general de España de Oney, "los hábitos de consumo de los españoles están evolucionando significativamente, con una creciente preferencia por la digitalización de servicios y el comercio electrónico. Al mismo tiempo, los consumidores buscan mayor flexibilidad en la gestión de sus finanzas, adoptando nuevas soluciones de pago más innovadoras y adaptadas a sus necesidades".