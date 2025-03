Entrega de premios del VII Concurso Internacional de Microrrelatos de la Fundación César Egido Serrano

D. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha defendido la importancia de la "Palabra" como vínculo entre culturas D. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha comentado que "este concurso refleja la importancia de la palabra. Toledo es la ciudad de las tres grandes culturas, donde convivieron durante tanto tiempo, cada una con sus idiomas y tradiciones. Creo que en estos tiempos es importante poner de manifiesto que hay que usar la palabra para ponernos de acuerdo y entendernos. Este Concurso es un magnífico ejemplo de ello. Quienes participan no lo hacen exclusivamente por el premio, sino por hacer un buen uso de la palabra".

El acto ha reunido a más de 70 personas y ha contado con una amplia representación de responsables de las administraciones públicas y del mundo de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los asistentes se encontraban D. José Luis Martínez Guijarro (vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Dña. María del Mar Torrecilla Sánchez (viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno de Castilla-La Mancha) y D. Rubén Torres Moratalla (alcalde de Quero).

Por su parte, D. Fernando Lucerón Egido, presidente de la Fundación César Egido Serrano, ha comentado que "con este concurso divulgamos una idea: la palabra debe ser el vínculo de la humanidad y la única herramienta contra toda violencia. La participación de este concurso no se limita únicamente a escribir, sino que se les da la oportunidad a los participantes de leer y votar los demás microrrelatos. Este año se han realizado 800.000 votaciones previas a la valoración y decisión final por parte de los jueces. Hoy es un día de extraordinaria importancia para nosotros, es la segunda edición que se hace del Concurso desde que falleció César. Hoy estamos dando un pasito hacia adelante, afianzando la continuidad de nuestra principal actividad, por convicción, recuerdo y honor a nuestro Fundador. Además, desde la última entrega de premios, hemos trabajado en otros proyectos, como la ‘Escuela de la Palabra’, donde junto con Cruz Roja Española, ayudamos a que los refugiados se puedan integrar, ofreciéndoles clases gratuitas de español, y por donde han pasado más de 2.000 alumnos. Además, hemos desarrollado el 'Libro por la Paz', que recopila mensajes pacíficos recibidos de todos los países del mundo".

Dña. María del Mar Torrecilla Sánchez, viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha mencionado que "estos relatos ganadores, narrados en distintos idiomas por escritores de diferentes culturas y creencias, nos muestran la capacidad de esos autores para emocionarnos y conmovernos".

D. Rubén Torres Moratalla, alcalde de Quero, ha intervenido durante el acto y ha destacado: "Este concurso supone una auténtica seña de identidad porque con tan pocas palabras se ha conseguido unir a un montón de personas de distintas culturas".

El Concurso, que se ha consolidado como uno de los mejor dotados del mundo, ha contado con la participación de 59.245 relatos procedentes de 170 países. Además del primer premio, concedido a Frances Mary Munro por ‘When God Came To Tea’, se han entregado tres accésits honoríficos a los siguientes relatos:

Accésit en lengua española: ‘El Rito’, de D. Tomás García Merino.

Accésit en lengua hebrea: ‘Exaltación’, de D. Hagay Perets.

Accésit en lengua árabe: ‘Sus Padres le Bendicen’, de Dña. Menna Asal. Dña. Frances Mary Munro ha comentado que "estos días en Madrid y Toledo han sido excepcionales. Participar en este Concurso fue divertido, pero también serio porque escribí con el corazón. Le estoy muy agradecida a la Fundación César Egido Serano por esta experiencia. He disfrutado mucho conociéndoos a todos, han sido muy amable y generosos en su hospitalidad. Esta es una experiencia que nunca olvidaré, ha sido muy especial".

La Fundación César Egido Serrano trabaja desde hace más de 15 años en la promoción del diálogo entre las personas y las naciones bajo el lema: ‘La Palabra como Vínculo de la Humanidad’. Con tal motivo, se puso en marcha el ‘Concurso Internacional de Microrrelatos’, que ahora celebra su VII edición, y que cada año concita mayor número de participantes. En la presente convocatoria se han recibido 59.245 microrrelatos procedentes de 170 países distintos.

La Fundación cuenta, además, con otros programas culturales como la ‘Escuela de la Palabra’, donde se imparten clases de español a personas recién llegada nuestro país a fin de facilitar su integración, y los ‘Encuentros para el Diálogo y Foros de Pensamiento José y César Egido’, lugar para la reflexión de todas aquellas personas interesados en la evolución cultural de la sociedad civil.

Para más información: https://www.fundacioncesaregidoserrano.com/es/