´Alas para entender la depresión´; un acompañante imprescindible en la oscuridad.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo donde la salud mental está cobrando el lugar que siempre mereció en la conversación pública, Ester Sanguino Pérez y Ángel Hervella Touchard presentan "ALAS para entender la depresión. El libro que te acompaña si la depresión entra en tu vida". Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro se convierte en una guía luminosa para quienes se enfrentan a la depresión, pero también para quienes desean comprenderla y acompañar a quienes la padecen.

Desde la primera página, los autores nos sumergen en una narración sincera, donde la vulnerabilidad se transforma en un acto de valentía. "El proceso de escribir este libro nos ha ayudado a sanar", confiesan Sanguino y Hervella, quienes han plasmado en sus páginas vivencias propias con el propósito de tender una mano a quienes transitan por el mismo camino. "ALAS para entender la depresión" no es un tratado clínico ni una simple guía de autoayuda; es un relato profundamente humano que se nutre de la experiencia personal para brindar un acompañamiento real.

La depresión, contada con sencillez y amor

El libro no solo explica qué se siente al vivir con depresión, sino que también ilustra la importancia de la empatía y el apoyo. "Sientes una falta absoluta de energía vital, como si te vaciaran con una cucharilla", describe uno de los pasajes más sobrecogedores. Sin embargo, entre la tristeza, el vacío y la desesperanza, también hay un mensaje de amor, resiliencia y esperanza.

Uno de los aspectos más novedosos del libro es su estructura, que alterna entre reflexiones personales y diálogos simbólicos con el caballo ALAS, una figura que representa la fortaleza silenciosa de quienes acompañan a los que sufren. Esta narrativa simbólica dota al libro de una sensibilidad única, convirtiéndolo en una obra capaz de resonar tanto en quienes padecen depresión, como en familiares o amigos o en quienes desean entenderla mejor, “con que alguna de nuestras reflexiones os sirva, el trabajo habrá merecido la pena” expresan los autores con emotividad.

No se olvidan tampoco de “aquellos a los que su fuerza se los llevó” y de sus familias, tratándolo con tanta delicadeza que se refleja incluso en las ilustraciones.

Con un lenguaje accesible y un tono cercano, esta obra rompe tabúes y abre una conversación necesaria sobre la salud mental, un tema que, aunque cada vez más visible, sigue rodeado de prejuicios y malentendidos.

SINOPSIS

El miedo, la soledad, la incomprensión… son parte importante de este relato sobre la depresión. Pero también lo son la esperanza, la fuerza interior, el amor… todo ello contado de manera intimista a través de los tiernos ojos de Estrella, la protagonista, que lo expone al lector mediante sus reflexiones y sus conversaciones con su gran apoyo y fiel amigo, el caballo Alas, que le acompaña en todos los momentos de este proceso. Un relato entrañable, honesto y sencillo, en el que los autores no solo explican objetivamente esta enfermedad, sino que nos hacen partícipes de una forma increíblemente generosa de todos los momentos que se viven dentro de este oscuro túnel, los altibajos y vaivenes, los miedos, la tremenda lucha por salir de ahí… Un libro que no deja indiferente a nadie, que trata con mucha ternura un tema tan difícil como es la depresión, acercándonos a su lado más íntimo, y que nos ayuda a detectarla, a entenderla, a superarla, o a convivir con ella. En definitiva, un libro que todos deberíamos leer.